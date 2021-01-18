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Как снимали киноэпопею «Освобождение» (Часть 2)

Как снимали киноэпопею «Освобождение» (Часть 2)

Автор:
18 января 2021 20:06
Метки: история фильма   кино   режиссеры   съемки   
481
9

В первой части был рассказ о съемках киноэпопеи "Освобождение". Как писался сценарий, как искали технику и вооружение военных времен. Кто был консультантом. Продолжаем повествование.

первая часть

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Метки: история фильма   кино   режиссеры   съемки   
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2k
Агасфер 4 часа назад
Один из фильмов который заслуженно считается народным. И жаль, что по ТВ показывают уйню, а не подобное хотя бы раз в год
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28k
Минчанин 43 минуты назад
Всё прекрасно, хорошая статья.
Только - есть один нюанс. который прослеживается во всех современных статьях о Советском кино.
Это пресловутое "фильм положили на полку". А потом его посмотрел Брежнев - и понеслось.
В КАЖДОЙ статье о любом советском фильме этот фильм обязательно кладут на "полку" (такое чувство, что эта "полка" - трёхкилометровой ширины, чтобы вместить все фильмы на неё положенные).
А потом - по личному распоряжению Сталина/Хрущёва/Брежнева этот фильм снимали с полки и его ждал оглушительный успех.
Ну, если, по какой-то причине, фильм на полку не клали (видать, место заканчивалось), то тут же описывается, какие моральные страдания испытывал режиссёр и актёрский состав от кровавой Советской власти.
Надоело уже про эти полки и терзания слушать и читать.

Почему-то, в советское время снималось много проходняка, но и шедевров снималось куда больше. И не мешали им никакие "полки", никакие фиги в кармане и моральные терзания режиссёров не мешали становиться шедеврами.

А сейчас? Фильмов снимается не в разы, а на десятки порядков больше (это я учитываю всю художественную кинопродукцию по хронометражу всего бывшего СССР). Одних говносериалов Россия с Украиной за год снимают столько - что вовек не пересмотреть. Беларусь снимает что-то камерное или артхаусное. Но - тоже снимает. В Грузии, Прибалтике, Армении, Казахстане тоже что-то пытаются делать.
Но - на 85 процентов этого всего без слёз не взглянешь. Это просто низкопробный шлак, который не стоит затраченного на него времени. Процентов 10 - смотреть можно. Ну, процентов 5 - просто хорошие фильмы. И даже не процент - десятые доли процента можно назвать культовыми фильмами.
Проценты, конечно, приведены от балды. Но - думаю, с порядком цифр никто спорить не будет.
Где шедевры, я вас спрашиваю?
Нет ни цензуры, ни "полок". Где то, что можно поставить в один ряд с тем же "освобождением"?
Так, может, не стоит завывать про пресловутые "полки"?
И, вдогонку, вопрос: а где те самые шедевры, которые пылились на полках десятки лет, а потом вдруг, во времена гласности, были вывалены на широкую аудиторию и стали шедеврами?
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43k
SAndre 2 часа назад
Фриц Диц - самый лучший Гитлер из всех виденных. Реально веришь, что он таков и есть. В детстве даже казалось, что он настоящий
ЗЫ. Весьма сочувствую ему за эту роль - это тяжкое бремя играть упырей
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1k
Степан Алкоголик 3 часа назад
Каждый месяц пересматриваю, люблю эти фильмы
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15k
Александр Сучков 4 часа назад
Тоже фильм детства. Хорошая киноэпопея! Очень много вложено сил и таланта в эти фильмы. Вот прям что-то решил сейчас закачать и пересмотреть...
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15k
Александр Сучков 4 часа назад
Кстати, есть документальный фильм- "Цена Освобождения" об истории создания этой киноэпопеи...
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18k
shevanez 4 часа назад
Это уже история.Таких фильмов больше не будет. А жаль...
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13k
Alex shevanez 3 часа назад
какой размах, какие планы, актеры!!!!
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131
Васёк Л. 4 часа назад
Главный фильм моего детства. И сейчас отдаю ему должное.
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