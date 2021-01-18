Как снимали киноэпопею «Освобождение» (Часть 2)

Еще один яркий персонаж – безвестный генерал, в котором угадывается предатель Андрей Власов. В эпопее с ним всего один эпизод – сцена в лагере, где он беседует с сыном Сталина, Яковом Джугашвили. И все равно запомнился. Вообще Власова не было ни в одном сценарии. Озеров ввел этот эпизод на свой страх и риск. Предателя сыграл любимый и известный в Казахстане актер Юрий Померанцев. Выбор Померанцева определился случайностью, как часто бывает в кино. Алма-атинский Театр им. Лермонтова находился на гастролях в Москве. Там, на одном из спектаклей, на актёра обратил внимание один из ассистентов режиссёра Юрия Озерова. По мнению самого Померанцева, он не очень похож на Власова. Но он легко мог быть загримирован под него.

Съёмку под Москвой эпизода в Заксенхаузене провели в один день. А вечером, когда актёр торопился на спектакль, Юрий Озеров сказал ему: «Вы, Юрий Борисович, не очень расстраивайтесь, если не найдёте себя в картине. Я не уверен, что этот эпизод не вырежут. Мы с огромным трудом получили даже фотографии Власова из архива МВД». К счастью, эпизод вошёл в фильм. Правда кураторы из ЦК настояли что ни в фильме, ни в титрах имя Власова упомянуто не будет. Просто какой-то безымянный Генерал. Через несколько лет, когда Юрий Чулюкин приступил к съёмкам фильма о генерале Карбышеве («Родины солдат»), с Власовым уже никаких проблем не было. Его имя уже стояло в титрах. И здесь его также сыграл Юрий Померанцев, специально вызванный режиссёром из Алма-Аты.