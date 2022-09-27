16 ироничных и правдивых комиксов о жизни девушек

Жизнь женщины — это не только уют, красота, туфельки на каблучках и платьица в рюшечках. Чаще всего всё это можно увидеть на фотографиях в социальных сетях, а в реальности есть место тому, что не всем показывают: и лохматым волосам, и мозолям, и растянутым футболкам. Об этом создаёт свои ироничные и точные комиксы художница Кассандра Калин.

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