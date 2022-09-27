FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Комиксы 91 пост • 34 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Комиксы
16 ироничных и правдивых комиксов о&nbsp;жизни девушек

16 ироничных и правдивых комиксов о жизни девушек

Автор:
27 сентября 2022 08:41
Сообщество : Комиксы
Метки: Жизнь   Кассандра Калин   Приколы   Юмор   девушки   женщины   комиксы   
4212
16

Карикатурист Кассандра Калин создаёт короткие правдивые комиксы о повседневной жизни девушек. Довольно часто в комиксах затрагиваются ситуации, о которых не все представительницы прекрасного пола готовы рассказать.

Жизнь женщины — это не только уют, красота, туфельки на каблучках и платьица в рюшечках. Чаще всего всё это можно увидеть на фотографиях в социальных сетях, а в реальности есть место тому, что не всем показывают: и лохматым волосам, и мозолям, и растянутым футболкам. Об этом создаёт свои ироничные и точные комиксы художница Кассандра Калин.


Домашняя одежда

×
×

Как это работает?


Дезодорант и чёрная одежда


Да уж, иногда приходится исполнять настоящие акробатические трюки, чтобы футболка или майка не коснулась подмышек по время одевания.


Жвачка


Когда очень жарко


Ожидания и реальность, когда надела "Мом-джинс"


Mom jeans — в дословном переводе «мамины джинсы». Это джинсы с завышенной талией, такие модели были популярны в 80-х и 90-х, а в 2010-х вновь вернулись в тренды.

Когда волосы буквально ВЕЗДЕ


Все прелести лета


Коротко о заказах в интернете


Когда собираешься полдня, а через час всё равно выглядишь так


Творческий кризис



Укладка в салоне и дома


Тот самый любимчик


Пузырик

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Комиксы"
Метки: Жизнь   Кассандра Калин   Приколы   Юмор   девушки   женщины   комиксы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
SerGProS 55 минут назад
Какое-то инфантильное существо на ее комиксах. Советую классику. Херлуф Бидструп.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
24k
Михаил Сметанкин 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Типа граф 13 минут назад
Комментарий к фото
У мужиков с трусами такая же фигня !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Кружок Полчаса назад
бред ТПшки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Вижу "комикс", возникает желание поставить минус.
И почти никогда не ошибаюсь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128
Мирлан Дононбаев SerGProS 42 минуты назад
А какие надо смотреть? Бесэдер?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Grigor Lakov Час назад
спасибо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
31k
Snork Snorkoff Час назад
тоска
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

996875



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку
Кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку
Добро пожаловать, и паспорт не забудьте! Протестующим против мобилизации в Москве выдали более 200 повесток
Добро пожаловать, и паспорт не забудьте! Протестующим против мобилизации в Москве...
Набирающие популярность в сообществах
20 горе-работников, которые точно останутся без премии
20 горе-работников, которые точно останутся без премии
Сколько зарабатывали русские офицеры 100 лет назад?
Сколько зарабатывали русские офицеры 100 лет назад?
Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни
Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Приемлемо

Лучшие демотиваторы
А не колобок ли ты часом?

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#история#в мире#новости#Приколы#фотографии#СССР#природа#знаменитости
#фото#подборка#животные#интересное#Ynews#Россия#автомобили#автомир#девушки#Мемы
#мобилизация#интересно#факты#картинки#люди#кино#позитив#Разное#донбасс#мнение
Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни Правдивые комиксы о жизни девушек Правдивые комиксы о жизни девушек "Забеременели на съемной квартире": женские откровения с форумов "Забеременели на съемной квартире": женские откровения с форумов Наглядные доказательства того, почему мужчины никогда не смогут на 100% понять женщин Наглядные доказательства того, почему мужчины никогда не смогут на 100% понять женщин Как знакомятся в новогодние праздники через интернет Как знакомятся в новогодние праздники через интернет "Сначала один ко мне приклеился", или Что обсуждают на женских форумах "Сначала один ко мне приклеился", или Что обсуждают на женских форумах

На что жалуетесь?

Вернуться