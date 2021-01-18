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Не на жизнь, а на смерть: схватка двух пауков

Не на жизнь, а на смерть: схватка двух пауков (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2021 09:05
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   в мире   видео   насекомые   паук   схватка   фото   
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Молодой фермер в своей яростной попытке привлечь больше путешественников в Австралию поделился жутковатым видео о двух сцепившихся в драке не на жизнь, а на смерть пауках.

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Метки: Австралия   в мире   видео   насекомые   паук   схватка   фото   
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73k
Броненосец Потелкам 59 минут назад
оператор из него - как из говна - пуля
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31k
Лесли 🥰 21 минуту назад
Ужасссс))) еще и дерутся)
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ZeroCharisma

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