Не на жизнь, а на смерть: схватка двух пауков

«Итак, вы хотите приехать в Австралию? Это круто, но сначала взгляните на это», — сказал он.

После этих слов парень перевёл камеру на переднюю часть трактора, которая буквально вся была усеяна паутиной, яйцами и, само собой, страшными ползающими созданиями.



Также в объектив его камеры попали два паукообразных, сражающихся между собой, похоже, до смертельного исхода.



Этот ролик молодого человека привлёк внимание немалого числа пользователей Сети, которые поспешили выразить своё отвращение.



«Братан, спасибо, но я немедленно вежливо отклоню это предложение», — ответил один из комментаторов на призыв парня приезжать в Австралию.