Не на жизнь, а на смерть: схватка двух пауков

Молодой фермер в своей яростной попытке привлечь больше путешественников в Австралию поделился жутковатым видео о двух сцепившихся в драке не на жизнь, а на смерть пауках.
«Итак, вы хотите приехать в Австралию? Это круто, но сначала взгляните на это», — сказал он.
После этих слов парень перевёл камеру на переднюю часть трактора, которая буквально вся была усеяна паутиной, яйцами и, само собой, страшными ползающими созданиями.
Также в объектив его камеры попали два паукообразных, сражающихся между собой, похоже, до смертельного исхода.
Этот ролик молодого человека привлёк внимание немалого числа пользователей Сети, которые поспешили выразить своё отвращение.
«Братан, спасибо, но я немедленно вежливо отклоню это предложение», — ответил один из комментаторов на призыв парня приезжать в Австралию.
После этих слов парень перевёл камеру на переднюю часть трактора, которая буквально вся была усеяна паутиной, яйцами и, само собой, страшными ползающими созданиями.
Также в объектив его камеры попали два паукообразных, сражающихся между собой, похоже, до смертельного исхода.
Этот ролик молодого человека привлёк внимание немалого числа пользователей Сети, которые поспешили выразить своё отвращение.
«Братан, спасибо, но я немедленно вежливо отклоню это предложение», — ответил один из комментаторов на призыв парня приезжать в Австралию.
По некоторым оценкам, в Австралии обитает около 10 тысяч видов пауков.
Среди них — одни из самых ядовитых паукообразных в мире, включая австралийскую вдову (Latrodectus hasselti), воронкообразного паука (Atracidae) и мышиного паука (Missulena).
Несмотря на то, что эти создания во время своих укусов способны вводить в организм жертвы яд, люди от укусов пауков погибают крайне редко.
Отметим, что в 2016 году человек, совершивший пеший поход по северному побережью Нового Южного Уэльса, был первым за 37 лет человеком, умершим от укуса паукообразного.
Среди них — одни из самых ядовитых паукообразных в мире, включая австралийскую вдову (Latrodectus hasselti), воронкообразного паука (Atracidae) и мышиного паука (Missulena).
Несмотря на то, что эти создания во время своих укусов способны вводить в организм жертвы яд, люди от укусов пауков погибают крайне редко.
Отметим, что в 2016 году человек, совершивший пеший поход по северному побережью Нового Южного Уэльса, был первым за 37 лет человеком, умершим от укуса паукообразного.
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