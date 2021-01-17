15 небанальных фактов о животных

Сегодня в подборке интересные факты про животных. Без долгих предысторий и глубокомысленных выводов. Итак, необычные факты о животных от канадского натуралиста Джошуа Уолтерса.
1. Рев тигра на мгновение способен парализовать людей. И не фигурально, а вполне конкретно — их звук наносит удар по нервной системе. Специфические низкие частоты вызывают этот странный эффект.
2. Кошки не чувствуют сладкого. Дело в том, что у них не хватает вкусовых рецепторов. Зачем же некоторые кошки так любят фрукты — кто-то арбузы грызет, кто-то яблоки?
По мнению биологов, вкус фруктов тут ни при чем. Им нравится возможность похрустеть чем-то необычным.
3. Слонята сосут свои хоботы. Один в один, как малыши сосут пальцы или соски. Так слонята сами себя успокаивают.
4. Косатки — очень умные хищники. Они используют замысловатые стратегии во время охоты. Например, если тюлень отдыхает на айсберге, косатки окружают айсберг и начинают бить хвостами. Так образуются волны, которые смывают тюленя в воду.
5. Фламинго от природы белые! Просто их рацион состоит из креветок и водорослей. Это и придает им розовый цвет перьев. Так что если вы вдруг увидите розовощекого малыша — задумайтесь, а вдруг он полакомился сотней другой креветок?
6. Голубые сойки — маленькие птички, в длину 30 см, вес — 100 граммов. Но они придумали удивительный механизм, который позволяет им почувствовать себя на пьедестале птичьего мира. Голубые сойки научились идеально имитировать крики ястребов. Так они разгоняют потенциальных соперников покрупнее. И могут лакомиться насекомыми и разорять чужие гнезда.
7. У мурен есть вторая челюсть, выходящая из горла
Этот второй «рот» используется, чтобы схватить сопротивляющуюся добычу и затащить ее дальше по пищеводу. Вы поняли, с кого был срисован «Хищник» из популярного ужастика?
8. Самцы кошачьих лемуров придумали самый безопасный способ выяснения отношений в дикой природе. Они не кусаются, не бьют друг друга кулаками. Они «воняют» друг на друга.
Когда схватка начинается, два лемура начинают махать хвостами в нос своему противнику, распространяя свой запах. Проигрывает тот лемур, который отступит.
Так что не спешите ругать бомжа за источаемый им запах. В царстве лемуров он был бы королем!
9. Снежные барсы очень робкие по сравнению с другими большими кошками. Доходит до абсурда! Со страха они готовы без боя уступить пищу другим хищникам, помельче.
10. Настоящая диснеевская романтика в природе есть только у стрекоз. Во время спаривания они образуют фигуру «сердечко».
11. Птиц не раздражает жгучий перец. У птиц отсутствуют рецепторы, которые воспринимают капсаицин — то самое вещество, которое отвечает за жгучесть. Некоторые птицы, наоборот, предпочитают объедаться жгучим перцем, так как после этого их привлекательность для хищников резко падает.
12. Вы все еще считаете, что человек — царь природы? Люди заселили всю планету? Абсурд!
97% видов животного мира составляют беспозвоночные. И только 3% приходится на тех, к кому мы привыкли - млекопитающие, рептилии, птицы, рыбы и земноводные. Жизнь бурлит там, где мы совсем не замечаем. К примеру, вода кишит микроорганизмами, членистоногими, круглыми червями и моллюсками. И это толща воды исследована нами далеко не полностью. Мы не представляем, сколько еще интересных и необычных животных скрывает океан.
13. Самки летучих мышей рожают в перевернутом положении. И когда детеныш рождается и падает, они ловят его крыльями. Вот это реакция!
14. Как ленивцы могут позволить себе быть такими ленивыми? Ведь в природе побеждают только активные! Как же они выживают?
На самом деле механизм выживания ленивцев очень необычен. Это, по сути, ходячая фабрика биотехнологий! Судите сами.
Ленивцы и правда большую часть суток прячутся в ветвях и спят. Просто у них такой механизм переваривания. Еда в желудке переваривается от 4 суток до 2 недель! Столько уходит, чтобы постепенно переварить всю клетчатку с помощью бактерий-симбиотов.
Шерсть у ленивцев влажная, там заводятся водоросли, которые и придают зверю зеленоватый оттенок. И это помогает ему эффективнее прятаться в листве.
15. Скорпионы светятся в ультрафиолетовом диапазоне. Эта загадка долго мучила ученых. Ведь в природе ничего не бывает просто так, зачем им этот странный механизм?
Ученые разобрались в этом совсем недавно. Оказалось, что светимость - побочный эффект вещества, который есть в тканях скорпионов. Это сложный эфир фталевой кислоты, который защищает скорпионов от бактерий и грибков. Ученые сейчас изучают опыт скорпионов и можно ли его применить в лечении людей.
Источник:
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