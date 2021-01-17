15 небанальных фактов о животных

11. Птиц не раздражает жгучий перец. У птиц отсутствуют рецепторы, которые воспринимают капсаицин — то самое вещество, которое отвечает за жгучесть. Некоторые птицы, наоборот, предпочитают объедаться жгучим перцем, так как после этого их привлекательность для хищников резко падает.

12. Вы все еще считаете, что человек — царь природы? Люди заселили всю планету? Абсурд!

97% видов животного мира составляют беспозвоночные. И только 3% приходится на тех, к кому мы привыкли - млекопитающие, рептилии, птицы, рыбы и земноводные. Жизнь бурлит там, где мы совсем не замечаем. К примеру, вода кишит микроорганизмами, членистоногими, круглыми червями и моллюсками. И это толща воды исследована нами далеко не полностью. Мы не представляем, сколько еще интересных и необычных животных скрывает океан.

13. Самки летучих мышей рожают в перевернутом положении. И когда детеныш рождается и падает, они ловят его крыльями. Вот это реакция!

14. Как ленивцы могут позволить себе быть такими ленивыми? Ведь в природе побеждают только активные! Как же они выживают?