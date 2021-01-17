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15 небанальных фактов о животных

15 небанальных фактов о животных (8 фото)

Автор:
17 января 2021 21:07
Метки: животные   интересно   факты   
1187
8

Сегодня в подборке интересные факты про животных. Без долгих предысторий и глубокомысленных выводов. Итак, необычные факты о животных от канадского натуралиста Джошуа Уолтерса.

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Метки: животные   интересно   факты   
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Теуш Алексей 7 часов назад
Про снежных барсов - ирбисов - не верю! Лет 10 тому назад водил сына в зоопарк в Е-бурге. А у нас там ирбисы живут... Так вот два самца такую драку устроили, что от рёва медведи и тигры приседали. Шерсть летела! А вы говорите робкие...
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11k
Yasen_Perec 6 часов назад
На "вторую челюсть" больше Чужой подходит, а не Хищник.
На "вторую челюсть" больше Чужой подходит, а не Хищник.
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