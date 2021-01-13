6 фактов о том как зимует уссурийский тигр

3.

Уссурийский тигр очень хорошо различает цвета, в отличии от других собратьев. Это помогает ему охотится в зимний период. Когда всё видится примерно в одном цвете, то отличить затаившуюся тёмно-серую косулю от светло-серой земли сложновато. Но зверь видит косулю в её натуральном цвете, что помогает ему быстрее оценивать обстановку. Амурский зверь «уважает» кабанов. У зоологов даже сложилась пословица: если есть кабан, то будет здесь и тигр.