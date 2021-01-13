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6 фактов о том как зимует уссурийский тигр

6 фактов о том как зимует уссурийский тигр (6 фото)

Автор:
13 января 2021 08:33
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   зимовка   интересно   уссурийский тигр   факты   фото   
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Природа наградила уссурийцев максимальным количеством талантов и способностей, которые помогают им выживать в столь суровых условиях.
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Метки: в мире   животные   зимовка   интересно   уссурийский тигр   факты   фото   
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