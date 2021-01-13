6 фактов о том как зимует уссурийский тигр

Природа наградила уссурийцев максимальным количеством талантов и способностей, которые помогают им выживать в столь суровых условиях.
1.
Запасное «топливо»
У тигров имеется особый запас жировой прослойки на брюхе, толщина которой около ~ 5 см, её хватает для того, чтобы сохранять тепло внутри организма. Жир стал идеальным препятствием для ветра — животному тепло даже когда завывает вьюга. К зиме они старательно набирают вес: осенью объём потребляемой пищи возрастает, царь тайги готов вскарабкаться даже на высокое (5-6 метров) дерево в погоне за необходимой ему провизией!
2.
Настраиваемый камуфляж
Перед тем, как наступит зима, чёрные полосы начинают менять цвет. Рыжую шубу, конечно, сложно припрятать на фоне белоснежного покрывала, но кое-что сделать можно. Кожа под чёрными полосами уссурийского тигра тоже чёрная, а в зимний период она вырабатывает гораздо меньше пигмента, соответственно, цвет уникального рисунка становится светлее. Это выручает животное в те моменты, когда есть надобность где-нибудь притаится…
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3.
Зоркий глаз
Уссурийский тигр очень хорошо различает цвета, в отличии от других собратьев. Это помогает ему охотится в зимний период. Когда всё видится примерно в одном цвете, то отличить затаившуюся тёмно-серую косулю от светло-серой земли сложновато. Но зверь видит косулю в её натуральном цвете, что помогает ему быстрее оценивать обстановку. Амурский зверь «уважает» кабанов. У зоологов даже сложилась пословица: если есть кабан, то будет здесь и тигр.
4.
Интеллект на высоте
Кстати, близкое знакомство с браконьерами дало возможность животным усовершенствовать собственные охотничьи инстинкты. Рассказов о том, как добыча превращается в преследователя, очень много. К примеру, вышли браконьеры на путь уссурийского тигра — зимой его следы чётко видны и прекрасно прослеживаются. Но через короткий период выясняется, что следы тигра приводят к засаде, из который сам же уссуриец наблюдает за охотниками.
5.
Плюшевый хищник
Мех животного в несколько раз плотнее и длиннее, чем у южных сородичей. Ворсинки настолько плотно расположены друг к другу, что запустить в такой мех пятерню просто не получится. Куда там ветру просочиться сквозь такое препятствие. Но от холодов тигра защищает не только мех. На лапках имеется подушечка из шерсти, что предупреждает их обморожение. Внутри ушей — белые кисточки, а снаружи — чёрные. Это помогает сохранять накопленное тепло.
6.
Гурманские замашки
Наш герой старается найти для себя крупного парнокопытного, чтобы за один присест не только утолить голод, но и сделать заначку на жировую прослойку. Но такую добычу приходится довольно долго преследовать прежде, чем отужинать. В промежутках между крупными партиями, тигр может поймать и мелкое животное. Но такая мелочь не является едой — исключительно аперитив перед основным приёмом пищи!
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