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Сверхвысотный перехватчик М-17 «Стратосфера»

Сверхвысотный перехватчик М-17 «Стратосфера» (5 фото)

Автор:
16 января 2021 14:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   авиация   армия   
620
5
Для борьбы с разведывательными аэростатами в СССР был создан уникальный самолет — сверхвысотный дозвуковой перехватчик М-17 «Стратосфера».
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Метки: СССР   авиация   армия   
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9  комментариев
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7k
Prostovopros 3 часа назад
Хороший пост. Я и не слышал о таком самолёте.
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68
Бухтей 54 минуты назад
Эх, блин. Изумительной красоты аппарат!
Этот и его младший брат М-55.
Почему я не миллиардер? Я бы завел себе коллекцию самолетов и первым же делом - эту парочку.
Эх, блин. Изумительной красоты аппарат! Этот и его младший брат М-55. Почему я не миллиардер? Я бы завел себе коллекцию самолетов и первым же делом - эту парочку.
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−76
Геннадий Жмернецкий 2 часа назад
А почему как бы военный аэроплан в ливрее Аэрофлота?
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167k
Игорь Автор поста Геннадий Жмернецкий 2 часа назад
Без понятия.Может из соображений секретности?
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845
Обратная сторона Луны Игорь 2 часа назад
Да, у нас многие секретные разработки для военных прикрывались гражданской авиацией
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11k
Денис Геннадий Жмернецкий 2 часа назад
Потому что на тот момент он уже действовал не в интересах МО, а в интересах кого угодно, вплоть до московской патриархии (реальный факт) :)
В основном на нём исследовали проблемы с популярными тогда озоновыми дырами и прочими высокоатмосферными явлениями.
Так как ему надо было летать по всему миру, и он не являлся самолётом МО, то его и передали в "Аэрофлот".
Напоминаю, что Аэрофлот в СССР был авиакомпанией для ВНЕШНИХ пользователей, а внутри страны в нём были десятки организаций, и вне зависимости от принадлежности, самолёт мог носить аэрофлотскую ливрею.
Если кратко, то как-то так...
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68
Бухтей Геннадий Жмернецкий 57 минут назад
afaik в мундир одевали борты, стоящие на вооружении и применяемые для выполнения боевых задач
М-17 на боевое дежурство заступить не успел, потерял актуальность.
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5k
Горец Ю 3 часа назад
Надеюсь, место под пушки сохранилось ?
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845
Обратная сторона Луны Горец Ю 2 часа назад
Наверняка. Вот повыходили мы с пиндосами из договоров по открытому небу, что-нибудь Кто-нибудь начнёт чудить
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