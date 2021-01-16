Сверхвысотный перехватчик М-17 «Стратосфера»

9.

Было построено три экземпляра самолета, два для летных (один из которых был разбит при испытаниях) и один для статических испытаний. В ходе испытаний 1990 года было установлено множество международных рекордов, непревзойденных и по сей день. Но из-за распада Советского Союза самолет был снят с вооружения.



Но создание самолета М-17 «Стратосфера» послужило началом для создания дозвукового разведчика М-55 «Геофизика», который и сейчас используется для исследования стратосферы, хоть и в единственном экземпляре.