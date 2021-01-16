Сверхвысотный перехватчик М-17 «Стратосфера»

Для борьбы с разведывательными аэростатами в СССР был создан уникальный самолет — сверхвысотный дозвуковой перехватчик М-17 «Стратосфера».
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Для борьбы с разведывательными аэростатами в СССР был создан уникальный самолет — сверхвысотный дозвуковой перехватчик М-17 «Стратосфера».
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С 60-х годов для разведки на территории Советского Союза НАТО стало активно использовать автоматические аэростаты. Для ПВО страны это стало большой проблемой: сбить неспешно дрейфующий на огромной высоте воздушный шар оказалось сложной задачей.
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Использовать дорогостоящие ракеты на относительно дешевые цели было просто не рационально, а использовать пушку было невозможно из-за недостаточной высоты полёта перехватчиков и, как ни странно, их высокой скорости. Для решения проблемы было решено создать специальный стратосферный перехватчик с дозвуковой скоростью полета.
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Самолет, впоследствии получивший обозначение М-17 «Стратосфера», был создан в авиационном конструкторском бюро Мясищева. Были использованы и давние заготовки знаменитого конструктора, которого тема сверхвысотного полета интересовала уже давно, так и результаты изучения сбитого американского U-2. В итоге получилась по-настоящему уникальная машина.
М-17 мог часами на небольшой скорости барражировать в заданном районе и уничтожать аэростаты выстрелами из двухствольной пушки со специальными разрывными снарядами, оставляющими в оболочке огромные дыры.
М-17 мог часами на небольшой скорости барражировать в заданном районе и уничтожать аэростаты выстрелами из двухствольной пушки со специальными разрывными снарядами, оставляющими в оболочке огромные дыры.
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Было построено три экземпляра самолета, два для летных (один из которых был разбит при испытаниях) и один для статических испытаний. В ходе испытаний 1990 года было установлено множество международных рекордов, непревзойденных и по сей день. Но из-за распада Советского Союза самолет был снят с вооружения.
Но создание самолета М-17 «Стратосфера» послужило началом для создания дозвукового разведчика М-55 «Геофизика», который и сейчас используется для исследования стратосферы, хоть и в единственном экземпляре.
Но создание самолета М-17 «Стратосфера» послужило началом для создания дозвукового разведчика М-55 «Геофизика», который и сейчас используется для исследования стратосферы, хоть и в единственном экземпляре.
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Этот и его младший брат М-55.
Почему я не миллиардер? Я бы завел себе коллекцию самолетов и первым же делом - эту парочку.
В основном на нём исследовали проблемы с популярными тогда озоновыми дырами и прочими высокоатмосферными явлениями.
Так как ему надо было летать по всему миру, и он не являлся самолётом МО, то его и передали в "Аэрофлот".
Напоминаю, что Аэрофлот в СССР был авиакомпанией для ВНЕШНИХ пользователей, а внутри страны в нём были десятки организаций, и вне зависимости от принадлежности, самолёт мог носить аэрофлотскую ливрею.
Если кратко, то как-то так...
М-17 на боевое дежурство заступить не успел, потерял актуальность.