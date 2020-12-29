FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11343 поста • 2504 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Новый год с "Крокодилом", или Путешествие в новогоднее прошлое

Новый год с "Крокодилом", или Путешествие в новогоднее прошлое (41 фото)

Автор:
29 декабря 2020 20:37
Сообщество : Юмор
Метки: СССР   Юмор   карикатуры   крокодил   новый год   прошлое   сатира   
1193
41
Мы посетим начало 1990-х, 1980-е и 1970-е, увидим карикатуры про пятилетние планы, взяточников, товарный дефицит, инфляцию и бедность на Западе, коварные планы НАТО и просто про Новый год.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: СССР   Юмор   карикатуры   крокодил   новый год   прошлое   сатира   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
NanoCell технология в телевизорах LG: новое качество цветопередачи (3 фото) NanoCell технология в телевизорах LG: новое качество цветопередачи (3 фото) Карикатуры из советского журнала "Крокодил", сатира которых сегодня как никогда актуальна Карикатуры из советского журнала "Крокодил", сатира которых сегодня как никогда актуальна Советская Москва глазами художников Советская Москва глазами художников Прародитель Шарли Эбдо: самый зверский, злой и глупый журнал Прародитель Шарли Эбдо: самый зверский, злой и глупый журнал 35 ностальгических фото СССР 1980-х годов 35 ностальгических фото СССР 1980-х годов 20 плакатов советских времен на тему здоровья 20 плакатов советских времен на тему здоровья
Михаил Мосягин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

178068



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Из мешка и прямиком в министерство: спасённый кот из Ульяновской области получил работу
1
43
Из мешка и прямиком в министерство: спасённый кот из Ульяновской области получил работу
Убойные опечатки, которые круто меняют смысл сказанного и заставляют смеяться до слез
4
30
Убойные опечатки, которые круто меняют смысл сказанного и заставляют смеяться до слез
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Превратите свою Mazda Miata в гоночный автомобиль Alfa Romeo 1930-х годов с помощью этого комплекта
0
2
Превратите свою Mazda Miata в гоночный автомобиль Alfa Romeo 1930-х годов с помощью...
Просивший у "дедушки президента" себе под ёлку акций "Роснефти" школьник получил портрет Путина
0
38
Просивший у "дедушки президента" себе под ёлку акций "Роснефти" школьник получил...
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#факты#животные#прикол#автомир#картинки#авто аварии#креатив#прикольные#авария дня
#интересно#юмора#люди#аварии#Новым годом#кино#истории#подарки#интересны#девушки
#Юмор#приколы#новый год#рождество#дтп#коты#китай#пандемия#подборка#дети

На что жалуетесь?

Вернуться