Новый год с "Крокодилом", или Путешествие в новогоднее прошлое

Мы посетим начало 1990-х, 1980-е и 1970-е, увидим карикатуры про пятилетние планы, взяточников, товарный дефицит, инфляцию и бедность на Западе, коварные планы НАТО и просто про Новый год.

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С новым 1992 годом! 0 Источник:

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С новым 1990 годом! 0 Источник:

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0 Источник: Карикатура "Без маски нельзя!" сейчас воспринимается совсем в другом ключе.

0 Источник: - Никакая она не искусственная - в нашем лесу срубил.

С новым 1985 годом! 0 Источник:

С новым 1983 годом! 0 Источник:

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С новым 1982 годом! 0 Источник:

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С новым 1981 годом! 0 Источник:

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