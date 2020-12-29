Новый год с "Крокодилом", или Путешествие в новогоднее прошлое

Мы посетим начало 1990-х, 1980-е и 1970-е, увидим карикатуры про пятилетние планы, взяточников, товарный дефицит, инфляцию и бедность на Западе, коварные планы НАТО и просто про Новый год.
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