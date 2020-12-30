Новогодние утренники из лихих 90-х

Помните свою первую елку? А во что вас наряжали родители? Каждый ребенок в детстве успел быть и зайчиком, и снежинкой... Но какие еще костюмы пользовались популярностью в 90-е?
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5. Отсутствие костюмов в магазинах, тканей и украшений не мешало матерям ночами создавать для деток крутые наряды
А кем были вы на новогоднем утреннике в детстве? Добавляйте фото!
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