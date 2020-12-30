Новогодние утренники из лихих 90-х

Помните свою первую елку? А во что вас наряжали родители? Каждый ребенок в детстве успел быть и зайчиком, и снежинкой... Но какие еще костюмы пользовались популярностью в 90-е?

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1. Новогодняя елка в 1993 году 0 Источник:

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2. Не только зайчики и снежинки 0

3. Самый популярный костюм супергероя 90-х - Черепашка-ниндзя 0 Источник:

4. Утренник всегда начинался с песни "В лесу родилась елочка" 0 Источник:

5. Отсутствие костюмов в магазинах, тканей и украшений не мешало матерям ночами создавать для деток крутые наряды 0 Источник:

6. Все внимание на корону 0 Источник:

7. Зайчики в 93-м и 97-м 0 Источник:

8. Девочки-снежинки 0 Источник:

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10. Пользователи делятся кадрами из личного архива, показывая свои новогодние наряды 0 Источник:

11. Мамы впервые делали макияж деткам 0 Источник:

12. Кокошник сделан руками бабушки 0 Источник:

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