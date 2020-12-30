Новогодние утренники из лихих 90-х

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
На радость смотрящим: 5 крутых идей по оформлению новогодних окон (6 фото + видео) На радость смотрящим: 5 крутых идей по оформлению новогодних окон... Как выглядит очень повзрослевшая девочка, которую признавали самой красивой в мире Как выглядит очень повзрослевшая девочка, которую признавали самой... 18 познавательных снимков, показывающих то, что скрыто 18 познавательных снимков, показывающих то, что скрыто Самые роскошные девушки новогодних корпоративов, которые уже проводили 2020 год Самые роскошные девушки новогодних корпоративов, которые уже... Через 20-30 лет нас ждет эпоха индифферентного быдла Через 20-30 лет нас ждет эпоха индифферентного быдла В Санкт-Петербурге припаркованный «Фольксваген» закидали банками с заготовками В Санкт-Петербурге припаркованный «Фольксваген» закидали банками с... Особенности езды по тротуару: карма настигла автомобилиста Особенности езды по тротуару: карма настигла автомобилиста Вот что может случиться с колёсами грузовика в лютый мороз Вот что может случиться с колёсами грузовика в лютый мороз Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки В США разбили бюст чернокожей девушки, погибшей в перестрелке с полицейскими В США разбили бюст чернокожей девушки, погибшей в перестрелке с... “Я бы себе не простил!” Уходя в машине под воду, парень спасает сначала кота, а потом – себя! “Я бы себе не простил!” Уходя в машине под воду, парень спасает... Установка кондиционера пошла не по плану Установка кондиционера пошла не по плану Китаец построил морской плавучий дом площадью 56 квадратных метров Китаец построил морской плавучий дом площадью 56 квадратных метров Лесная норвежская: Кошка-викинг с трёхслойной шубой научилась выживать при зубодробительных морозах Лесная норвежская: Кошка-викинг с трёхслойной шубой научилась... Звезда корпоратива попыталась станцевать на столе Звезда корпоратива попыталась станцевать на столе 7 советских елочных игрушек, которые сейчас стоят целое состояние 7 советских елочных игрушек, которые сейчас стоят целое состояние Испортили Рождество: полиция Огайо закрыла киоск, в котором Санта-Клаус занялся групповым сексом Испортили Рождество: полиция Огайо закрыла киоск, в котором... Новый год с "Крокодилом", или Путешествие в новогоднее прошлое Новый год с "Крокодилом", или Путешествие в новогоднее прошлое 35 трогательных фото животных, которым подарили новую жизнь 35 трогательных фото животных, которым подарили новую жизнь
Новогодние утренники из лихих 90-х

Новогодние утренники из лихих 90-х (15 фото)

Автор:
30 декабря 2020 08:40
Метки: СССР   детские костюмы   елка   елка 90-е   новогодний утренник   новый год   новый год 90   
1640
15
Помните свою первую елку? А во что вас наряжали родители? Каждый ребенок в детстве успел быть и зайчиком, и снежинкой... Но какие еще костюмы пользовались популярностью в 90-е?
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   детские костюмы   елка   елка 90-е   новогодний утренник   новый год   новый год 90   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Игорь Михайлов 12 минут назад
Новогодние утренники из лихих 90-х
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
На радость смотрящим: 5 крутых идей по оформлению новогодних окон (6 фото + видео) На радость смотрящим: 5 крутых идей по оформлению новогодних окон (6 фото + видео) Новый год с "Крокодилом", или Путешествие в новогоднее прошлое Новый год с "Крокодилом", или Путешествие в новогоднее прошлое Два бизнесмена скупили все игрушки в магазине и раздали их нуждающимся Два бизнесмена скупили все игрушки в магазине и раздали их нуждающимся Самые роскошные девушки новогодних корпоративов, которые уже проводили 2020 год Самые роскошные девушки новогодних корпоративов, которые уже проводили 2020 год 97 приятных подарков всем родственникам на Новый год 97 приятных подарков всем родственникам на Новый год С Новым годом: двор многоэтажки украсили черепами, шкурами плюс шашлык из мышей С Новым годом: двор многоэтажки украсили черепами, шкурами плюс шашлык из мышей
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

466089



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Красавицы, спортсменки, комсомолки из СССР
1
14
Красавицы, спортсменки, комсомолки из СССР
Советская Москва, Ленинград и провинция глазами знаменитого итальянского фотографа
0
13
Советская Москва, Ленинград и провинция глазами знаменитого итальянского фотографа
﻿
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#факты#прикол#Новым годом#дтп#авто аварии#природа#рождество#интересны#интересное
#интересно#животные#люди#прикольные#кино#юмора#истории#смешные#на различный вкус#авария дня
#Юмор#новый год#аварии#девушки#СССР#подборка#креатив#автомир#праздник#задержание

На что жалуетесь?

Вернуться