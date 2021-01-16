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Китайская семья нашла потерявшегося сына спустя сорок лет

Китайская семья нашла потерявшегося сына спустя сорок лет (5 фото)

Автор:
16 января 2021 11:42
Сообщество : Истории
Метки: бездомный   бомж   добро   китай   помощь   приют   семья   шанхай   
1203
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В середине декабря в шанхайский приют для бездомных поступил мужчина, который не шёл на контакт, но признался, что скитается уже очень много лет.
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Метки: бездомный   бомж   добро   китай   помощь   приют   семья   шанхай   
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6k
Elena Ki 2 часа назад
А анализ ДНК делали? Или прямо вот на слово поверили?
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27k
winergy2012 Elena Ki 2 часа назад
В отличии от нас китайцы отличают друг друга по лицам.Так что можно поверить на слово.
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146
Monher 57 минут назад
Просто надеюсь, что и у нас все семьи соединятся
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