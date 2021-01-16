Китайская семья нашла потерявшегося сына спустя сорок лет

В середине декабря в шанхайский приют для бездомных поступил мужчина, который не шёл на контакт, но признался, что скитается уже очень много лет.
В декабре в Шанхае испортилась погода и сильно похолодало. Дабы не допустить смертей бездомных, спецслужбы и полиция активизировались и за короткое время привезли в приют более 800 человек.
Там людям оказывается медицинская и психологическая помощь, а также сотрудники стараются разыскать семьи бездомных.
Но один мужчина совершенно не шёл на контакт, отказывался называть своё имя и называть место, откуда он родом. Тогда им занялся самый квалифицированный человек, который помогает бездомный уже более 20 лет –Тан Хуайбинь . Он только по одному акценту распознал из какой провинции родом бомж.
Позже Тан рассказал, что бездомный не хотел говорить о своём прошлом из-за длительности бродяжничества и психологической травмы.
Со временем бомж сказал, что его фамилия Цюй. А сотрудники приюта для бездомных, обладая информацией о фамилии и провинции, скооперировавшись с полицией, смогли найти старое дело о пропаже человека.
Оказалось, что мужчина ушёл из семьи и уехал из города после ссоры и неудавшихся отношений с девушкой в конце 70-х. У него был младший брат, с которым и связались сотрудники приюта по видеочату.
Там людям оказывается медицинская и психологическая помощь, а также сотрудники стараются разыскать семьи бездомных.
Но один мужчина совершенно не шёл на контакт, отказывался называть своё имя и называть место, откуда он родом. Тогда им занялся самый квалифицированный человек, который помогает бездомный уже более 20 лет –Тан Хуайбинь . Он только по одному акценту распознал из какой провинции родом бомж.
Позже Тан рассказал, что бездомный не хотел говорить о своём прошлом из-за длительности бродяжничества и психологической травмы.
Со временем бомж сказал, что его фамилия Цюй. А сотрудники приюта для бездомных, обладая информацией о фамилии и провинции, скооперировавшись с полицией, смогли найти старое дело о пропаже человека.
Оказалось, что мужчина ушёл из семьи и уехал из города после ссоры и неудавшихся отношений с девушкой в конце 70-х. У него был младший брат, с которым и связались сотрудники приюта по видеочату.
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Несмотря на годы разлуки братья узнали друг друга и младший брат рассказал, что родители не хотели смириться с уходом старшего сына и искали его все эти года, хотя их уверяли, что он скорее всего погиб. Из-за постоянных переживаний отец уже умер, а 86-летняя мать имеет большие проблемы с сердцем, но продолжает ждать сына.
Сотрудники приюта посадили 63-летнего Цюя на поезд и отправили к своей семье.
Сотрудники приюта посадили 63-летнего Цюя на поезд и отправили к своей семье.
По словам чиновников, бездомные часто покидают семьи из-за сильных эмоциональных потрясений или психологических расстройств. Часто память покидает их, и люди уже не могут найти дорогу назад. За 2020 год только шанхайский приют помог 47 бездомным найти свои семьи.
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