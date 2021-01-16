Китайская семья нашла потерявшегося сына спустя сорок лет

В декабре в Шанхае испортилась погода и сильно похолодало. Дабы не допустить смертей бездомных, спецслужбы и полиция активизировались и за короткое время привезли в приют более 800 человек.

Там людям оказывается медицинская и психологическая помощь, а также сотрудники стараются разыскать семьи бездомных.



Но один мужчина совершенно не шёл на контакт, отказывался называть своё имя и называть место, откуда он родом. Тогда им занялся самый квалифицированный человек, который помогает бездомный уже более 20 лет –Тан Хуайбинь . Он только по одному акценту распознал из какой провинции родом бомж.

Позже Тан рассказал, что бездомный не хотел говорить о своём прошлом из-за длительности бродяжничества и психологической травмы.



Со временем бомж сказал, что его фамилия Цюй. А сотрудники приюта для бездомных, обладая информацией о фамилии и провинции, скооперировавшись с полицией, смогли найти старое дело о пропаже человека.



Оказалось, что мужчина ушёл из семьи и уехал из города после ссоры и неудавшихся отношений с девушкой в конце 70-х. У него был младший брат, с которым и связались сотрудники приюта по видеочату.