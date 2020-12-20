Семилетняя девочка продала браслетики и пожертвовала больнице 1,8 млн рублей

Хейли Орлински живёт в Чикаго. В самом начале пандемии девочка узнала, что детской больнице имени Энн и Роберт Х. Лурье, в которой она провела первые месяцы своей жизни в реанимации для новорождённых, не хватает средств индивидуальной защиты.
Под впечатлением от этой новости девочка сплела десяток браслетиков, которые назвала "Браслетами дружбы". Она рассказала маме, что хочет помочь детскому учреждению, продав свои изделия.
Первоначально у Хейли была цель собрать 200 долларов. Мама выложила видеообращение девочки в Фейсбуке, а также сделала страничку сборов на сайте больницы, которой Хейли хотела помочь.
Первыми "заказчиками" девочки стали её бабушка и дедушка. Они пожертвовали на нужды больницы 1,5 тыс долларов. Потом про Хейли стало узнавать всё больше людей, и даже мэр города Чикаго заказала у неё несколько браслетиков.
Первоначально у Хейли была цель собрать 200 долларов. Мама выложила видеообращение девочки в Фейсбуке, а также сделала страничку сборов на сайте больницы, которой Хейли хотела помочь.
Первыми "заказчиками" девочки стали её бабушка и дедушка. Они пожертвовали на нужды больницы 1,5 тыс долларов. Потом про Хейли стало узнавать всё больше людей, и даже мэр города Чикаго заказала у неё несколько браслетиков.
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Один браслет девочка плела за 3 доллара, а два – за 5 долларов. На страничке по сбору средств указана просьба не заказывать более 10 браслетов за раз, потому что девочка учится во втором классе и ей ещё нужно успевать делать домашние задания.
Со временем заказов стало так много, что школьница перестала успевать исполнять их, хотя на 1 браслет уходит всего 2 минуты. Хейли попросила помощи у сестры и друзей, которые с удовольствием стали помогать.
Со временем заказов стало так много, что школьница перестала успевать исполнять их, хотя на 1 браслет уходит всего 2 минуты. Хейли попросила помощи у сестры и друзей, которые с удовольствием стали помогать.
Ребята уже сделали более 9000 браслетиков и передали больнице 25000 долларов (1,8 млн рублей).
Школьники во главе с Хейли собираются делать браслеты и помогать больнице, пока не закончится пандемия.
Школьники во главе с Хейли собираются делать браслеты и помогать больнице, пока не закончится пандемия.
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