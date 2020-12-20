Семилетняя девочка продала браслетики и пожертвовала больнице 1,8 млн рублей

Под впечатлением от этой новости девочка сплела десяток браслетиков, которые назвала "Браслетами дружбы". Она рассказала маме, что хочет помочь детскому учреждению, продав свои изделия.



Первоначально у Хейли была цель собрать 200 долларов. Мама выложила видеообращение девочки в Фейсбуке, а также сделала страничку сборов на сайте больницы, которой Хейли хотела помочь.



Первыми "заказчиками" девочки стали её бабушка и дедушка. Они пожертвовали на нужды больницы 1,5 тыс долларов. Потом про Хейли стало узнавать всё больше людей, и даже мэр города Чикаго заказала у неё несколько браслетиков.