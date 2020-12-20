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Семилетняя девочка продала браслетики и пожертвовала больнице 1,8 млн рублей

Семилетняя девочка продала браслетики и пожертвовала больнице 1,8 млн рублей (3 фото)

Автор:
20 декабря 2020 23:31
Сообщество : Жизнь в США
Метки: благотворительность   больница   браслет   браслеты   добро   помощь   сша   чикаго   
1074
3
Хейли Орлински живёт в Чикаго. В самом начале пандемии девочка узнала, что детской больнице имени Энн и Роберт Х. Лурье, в которой она провела первые месяцы своей жизни в реанимации для новорождённых, не хватает средств индивидуальной защиты.
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Метки: благотворительность   больница   браслет   браслеты   добро   помощь   сша   чикаго   
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7  комментариев
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89
Вася с ложкой 3 часа назад
А что тут сказать .Растет хорошим человеком .В темные времена даже такой *лучик света*приятен
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5k
Андрей Крылов Час назад
Красивая сопливая историйка. нет, мне жалко детишек и всякое такое. Я сам в детстве провел месяцы и годы в больнице Симферополя имени Семашко. И мастерил из капельниц чёртиков и прикольное всякое... Но... Вот противно такое читать! Почему? ХЗ. Чуйка какая-то на лживость и хрень. дай Бог, если я ошибаюсь.
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13k
vikklu Андрей Крылов Минуту назад
Это Америка, бро, здесь такое сплошь и рядом, когда собирают средства, не важно, что ты продаёшь, главное, чтобы правильно объяснить чего и куда и сколько. И да, наиппать не получится, т.к. средства идут прямо тому, кому указано.
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41k
zloykoyot 3 часа назад
Вот мне интересно, давно ли в Чикаго пожертвования в рублях считают? Девочка молодец, было бы таких больше не нашей планете - мир был бы гораздо лучше и чище. Может бы и войн не было вообще. А вот автору заново в школу надо, дебилизм в изложении зашкаливает.
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2k
Mart Daav zloykoyot 2 часа назад
В статье все суммы указаны в долларах, вообще то. Для тех, кто в танке - автор привел эквивалентную сумму в рублях. Может, тебе заново в школу надо?
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zloykoyot Mart Daav 2 часа назад
А почему не в юанях или в песо? Может надо логику включить?
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3k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Семилетняя девочка продала браслетики и пожертвовала больнице 1,8 млн рублей
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