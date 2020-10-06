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Краснокнижному соколу, которого травмировали браконьеры, нарастили перья

Краснокнижному соколу, которого травмировали браконьеры, нарастили перья (10 фото)

Автор:
06 октября 2020 08:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: добро   иркутск   краснокнижный сокол   помощь   поступок   соколу   фото   
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Врачи Иркутской зоогалереи вернули краснокнижному соколу-балобану возможность летать, нарастив ему перья.
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Метки: добро   иркутск   краснокнижный сокол   помощь   поступок   соколу   фото   
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