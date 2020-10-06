Краснокнижному соколу, которого травмировали браконьеры, нарастили перья

"Чтобы не фиксировать сокола физически, можно было использовать миорелаксант (не наркоз, сама операция абсолютно безболезненная, а препарат для обездвиживания), но решено было от этого отказаться, хотя врач был наготове. Во-первых, любой препарат такого плана вреден для здоровья и его применение несёт определённые риски, особенно в случае с дикими птицами. А во-вторых операция настолько долгая и кропотливая, что всё равно птицу пришлось бы держать, так как подобные лекарства дополнительно не вводятся. А поскольку мы это делали первый раз, то точно рассчитать время манипуляций было не реально."