Краснокнижному соколу, которого травмировали браконьеры, нарастили перья

Врачи Иркутской зоогалереи вернули краснокнижному соколу-балобану возможность летать, нарастив ему перья.
"Хоть операция и называется "трансплантация перьев" (не мы придумали), фактически это является своеобразным наращиванием. Сам очин пера (его часть, которая "растёт из птицы") остаётся родным, никакие живые структуры не затрагиваются. Восстанавливается за счёт донорских перьев только недостающая часть, в нашем случае это были разные фрагменты от 9 до 12 см. То есть из оставшегося в крыле кусочка пера получается целое, годное для полёта. Птица при этом никакой боли не испытывает, просто всех ненавидит за то, что её крепко держат в неудобно позе."
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"Основные проблемы, при проведении такой процедуры - это точность померов для подбора идеального донорского кусочка, а затем крепкое скрепление двух фрагментов, прочностью на пару лет, до следующей линьки."
"Чтобы не фиксировать сокола физически, можно было использовать миорелаксант (не наркоз, сама операция абсолютно безболезненная, а препарат для обездвиживания), но решено было от этого отказаться, хотя врач был наготове. Во-первых, любой препарат такого плана вреден для здоровья и его применение несёт определённые риски, особенно в случае с дикими птицами. А во-вторых операция настолько долгая и кропотливая, что всё равно птицу пришлось бы держать, так как подобные лекарства дополнительно не вводятся. А поскольку мы это делали первый раз, то точно рассчитать время манипуляций было не реально."
"Так что спасибо всей команде, которая это сделала! Отдельная благодарность Павлу Жовтюку, который взял на себя львиную долю работы."
"Если птица реально полноценно улетит (а пока по этому поводу нет объективных сомнени), это будет настоящим рукотворным чудом, которое произойдёт не где-то там в столицах, а в нашей родной провинции."
Балобана и другую птицу, сапсана, изъяли в августе у двоих иностранных граждан, подозреваемых в браконьерстве. Позже по этому делу задержали еще троих человек. Птицы с момента спасения проживали в Иркутской зоогалерее. Сапсана, который почти не пострадал, вскоре выпустили на волю. У балобана оказались сильно повреждены перья — он не мог летать.
Травмированной птице решили провести трансплантацию перьев. Вопреки названию, это своеобразное наращивание, уточняют ветеринары.
Травмированной птице решили провести трансплантацию перьев. Вопреки названию, это своеобразное наращивание, уточняют ветеринары.
Такие непростые операции делают в ветклиниках в Германии, но специалисты из Иркутска успешно справились своими силами.
С нарощенными перьями птица сможет вернуться в природу, уверены в Иркутской зоогалерее. Через два года у балобана начнется линька — у птицы вырастут новые, родные перья.
С нарощенными перьями птица сможет вернуться в природу, уверены в Иркутской зоогалерее. Через два года у балобана начнется линька — у птицы вырастут новые, родные перья.
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