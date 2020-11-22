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Брэд Питт помогал нуждающимся, но его никто не узнал

Брэд Питт помогал нуждающимся, но его никто не узнал (9 фото)

Автор:
22 ноября 2020 09:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   брэд питт   голливуд   добро   знаменитости   помощь   шоу бизнес   
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9
Известный актёр разгружал машину с едой для бедных, и никто не узнавал его в маске.
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Метки: актер   брэд питт   голливуд   добро   знаменитости   помощь   шоу бизнес   
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7  комментариев
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56k
Александр Ломовицкий 55 минут назад
молодец не побоялся руки испачкать , а наши не могут спокойно на регистрацию рейса постоять в общей очереди быдло-актеры ссанные
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55
Евгений Полчаса назад
Брэд мужиг!!! Похвально!
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702
Yuri 42 минуты назад
What block are you from?
What block are you from?
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6k
amrita 2 часа назад
Как же хорош этот ""мерзавец"
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44
bobobo 3 часа назад
Я понимаю, что он не хотел, что бы его узнали. Но кто его постоянно фотографировал? Или они там всех волонтёров фотографируют?
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843
Шурман bobobo 2 часа назад
А у них там принято , сел посрать сфоткали , и всегда есть частный фотограф который будет снимать каждое его движение . Он бы еще всех своих негритят и китайцев притащил :)
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1k
TruckerOrphan bobobo Час назад
Всегда есть вариант "обратного" хода событий - сначала его сфоткали за курением без маски, а уж после перекура снимали за продолжением работы. Т.е. лучше всегда думать более позитивно .
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