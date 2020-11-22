Брэд Питт помогал нуждающимся, но его никто не узнал

Известный актёр разгружал машину с едой для бедных, и никто не узнавал его в маске.
Коронавирус заставил многих людей носить маски, и знаменитости от этого только в плюсе. Ведь теперь они могут передвигаться по городу незамеченными и заниматься обычными делами. Современным способом маскировки воспользовался и Брэд Питт, который спрятался за маской во время волонтёрства. Как все узнали, что это был именно он? Актёра подвела вредная привычка.
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Там он помогал раздавать еду нуждающимся семьям и разгружал коробки с продуктами. Спокойно заняться делами ему помог коронавирус, а точнее обязательное ношение масок в общественных местах. Благодаря неброской одежде и средству защиты на лице Питту удалось слиться с толпой.
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