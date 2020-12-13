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Мужчина проехал 1600 км в снежную бурю, чтобы отвезти незнакомцев на Аляску

Мужчина проехал 1600 км в снежную бурю, чтобы отвезти незнакомцев на Аляску (3 фото)

Автор:
13 декабря 2020 09:43
Сообщество : Истории
Метки: аляска   добро   истории   люди   помощь   поступок   фото   
1253
3
Застрять посреди дороги в незнакомой местности, да еще и в холодную снежную погоду — удовольствие ниже среднего.

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Метки: аляска   добро   истории   люди   помощь   поступок   фото   
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41k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Ипать-колотить, оказалось, что у машины летние шины! Когда выезжала были зимние, а тут раз и оказались летними.
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14k
Сталкер Минуту назад
Если муж знал о предстоящем переезде – он ещё менее разумный, чем его жена...
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2k
Mellivora 3 минуты назад
Тупая бабища из Джорджии через всю США и Канаду выдвинулась на Аляску с детьми на машине. Понятное дело она и слыхом не слыхивала где этот чердак США находится и как до него добраться. Посмотрела путеводитель,забила маршрут в навигатор и покатила.
Думала что вся дорога будет прямая, будет + 25 градусов и каждые сто километров по дороге отель с гамбургерами.....
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2k
Запускайте Берлагу! 37 минут назад
От-да-вай-ка родимую в зад
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36k
Андрей Бертон 40 минут назад
У тех кто живет в северных условиях, у них другие понятия помощи.
На севере, помощь на дороге, равносильно спасению жизни.
Мужик молодец, у него было время и возможность и он решил помочь женщине с детьми. Ведь и дураку понятно, что человек который понятие не имеет что такое зимняя дорога, далеко не уедет, тем более с прицепом.

А тут вопрос уже к мужу женщины, если они жили в южных штатах и не знали о зиме, то сейчас он служит на севере и прекрасно все видит. Он должен был про мониторить погоду и состояние машины. Конечно при условии что жена в тихоря не захотела сделать мужу сюрприз.
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480
alienator 43 минуты назад
ну как так можно... к такой поэздке нужно было заранее подготовиться.
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274
felix 55 минут назад
"Оказалось, у машины были летние шины"! Эт просто до слёз.
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19k
pssst felix 2 минуты назад
В Джорджии аллигаторы под забором отдыхают, откуда там зимняя резина?
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