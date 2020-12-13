Мужчина проехал 1600 км в снежную бурю, чтобы отвезти незнакомцев на Аляску

С трудом добравшись до ближайшей заправки, Линн Маршессо с детьми ненадолго остановились.



Я подъехала к заправочной станции. Дети пошли в туалет, а я осталась у машины. Я чувствовала себя абсолютно разбитой и плакала. В этот момент ко мне подошла женщина и спросила: «Вы в порядке?»

—рассказала Линн CNN.



Линн рассказала незнакомке, какие проблемы у них возникли на дороге. Женщина предложила проверить, все ли хорошо с машиной, прежде чем семья уедет, и оказалось, что у авто были летние шины.



Женщина с заправки помогла Линн и детям добраться до ближайшего места, где можно было поменять шины. Позже семья поехала ночевать в мотель. А в это время неравнодушные канадцы разместили в Facebook пост с просьбой помочь Маршессо добраться до Аляски.



Вскоре откликнулся Гэри Бат, ветеран Вооруженных сил Канады.



Я даже не подумал, как буду добираться домой. Я просто сосредоточился на том, чтобы безопасно доставить всех в место назначения,— сказал ветеран.



Линн с радостью согласилась поехать вместе с Гэри, хотя ее муж и не был в восторге от того, что его семью повезет незнакомец. Но другого выхода не было, и Маршессо отправились в путь, чтобы преодолеть оставшуюся тысячу миль (около 1600 километров) до Аляски.