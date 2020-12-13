Мужчина проехал 1600 км в снежную бурю, чтобы отвезти незнакомцев на Аляску

Застрять посреди дороги в незнакомой местности, да еще и в холодную снежную погоду — удовольствие ниже среднего.
Именно это и случилось с Линн Маршессо в конце ноября, когда она ехала из Джорджии на Аляску вместе со своим 13-летним сыном Пэйтоном, 10-летней дочерью Ребеккой, двумя собаками и кошкой. Семья собиралась воссоединиться с мужем Линн — старшим сержантом армии США, служащим в городе Фэрбанкс.
Семья успешно преодолела путь в три тысячи миль и пересекла канадскую границу. Но чем дальше на север она продвигалась, тем хуже становилась погода, и Маршессо столкнулись с очень опасными условиями для вождения: было холодно, шины скользили, а из-за снегопада на дороге ничего нельзя было разглядеть.
Ситуация была похожа на триллер про выживание. Обстоятельства усугублялись еще и тем, что у семейного автомобиля был огромный прицеп, полный вещей, полностью отсутствовала сотовая связь, а находиться на территории Канады семья могла только пять дней, в течение которых обязана была добраться до Аляски.
Семья успешно преодолела путь в три тысячи миль и пересекла канадскую границу. Но чем дальше на север она продвигалась, тем хуже становилась погода, и Маршессо столкнулись с очень опасными условиями для вождения: было холодно, шины скользили, а из-за снегопада на дороге ничего нельзя было разглядеть.
Ситуация была похожа на триллер про выживание. Обстоятельства усугублялись еще и тем, что у семейного автомобиля был огромный прицеп, полный вещей, полностью отсутствовала сотовая связь, а находиться на территории Канады семья могла только пять дней, в течение которых обязана была добраться до Аляски.
С трудом добравшись до ближайшей заправки, Линн Маршессо с детьми ненадолго остановились.
Я подъехала к заправочной станции. Дети пошли в туалет, а я осталась у машины. Я чувствовала себя абсолютно разбитой и плакала. В этот момент ко мне подошла женщина и спросила: «Вы в порядке?»
—рассказала Линн CNN.
Линн рассказала незнакомке, какие проблемы у них возникли на дороге. Женщина предложила проверить, все ли хорошо с машиной, прежде чем семья уедет, и оказалось, что у авто были летние шины.
Женщина с заправки помогла Линн и детям добраться до ближайшего места, где можно было поменять шины. Позже семья поехала ночевать в мотель. А в это время неравнодушные канадцы разместили в Facebook пост с просьбой помочь Маршессо добраться до Аляски.
Вскоре откликнулся Гэри Бат, ветеран Вооруженных сил Канады.
Я даже не подумал, как буду добираться домой. Я просто сосредоточился на том, чтобы безопасно доставить всех в место назначения,— сказал ветеран.
Линн с радостью согласилась поехать вместе с Гэри, хотя ее муж и не был в восторге от того, что его семью повезет незнакомец. Но другого выхода не было, и Маршессо отправились в путь, чтобы преодолеть оставшуюся тысячу миль (около 1600 километров) до Аляски.
Я подъехала к заправочной станции. Дети пошли в туалет, а я осталась у машины. Я чувствовала себя абсолютно разбитой и плакала. В этот момент ко мне подошла женщина и спросила: «Вы в порядке?»
—рассказала Линн CNN.
Линн рассказала незнакомке, какие проблемы у них возникли на дороге. Женщина предложила проверить, все ли хорошо с машиной, прежде чем семья уедет, и оказалось, что у авто были летние шины.
Женщина с заправки помогла Линн и детям добраться до ближайшего места, где можно было поменять шины. Позже семья поехала ночевать в мотель. А в это время неравнодушные канадцы разместили в Facebook пост с просьбой помочь Маршессо добраться до Аляски.
Вскоре откликнулся Гэри Бат, ветеран Вооруженных сил Канады.
Я даже не подумал, как буду добираться домой. Я просто сосредоточился на том, чтобы безопасно доставить всех в место назначения,— сказал ветеран.
Линн с радостью согласилась поехать вместе с Гэри, хотя ее муж и не был в восторге от того, что его семью повезет незнакомец. Но другого выхода не было, и Маршессо отправились в путь, чтобы преодолеть оставшуюся тысячу миль (около 1600 километров) до Аляски.
Через два дня семья добралась до места назначения. Обратную дорогу для спасителя Маршессо оплатили ветераны, которые были тронуты этой историей и поступком Бата.
Семья Маршессо и Гэри сдружились за время поездки.
Мы с самого начала общались, будто старые друзья. Это была действительно хорошая поездка. Гэри заслуживает всяческих похвал. Он отличный парень,
— говорит Линн.
Семья Маршессо и Гэри сдружились за время поездки.
Мы с самого начала общались, будто старые друзья. Это была действительно хорошая поездка. Гэри заслуживает всяческих похвал. Он отличный парень,
— говорит Линн.
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Думала что вся дорога будет прямая, будет + 25 градусов и каждые сто километров по дороге отель с гамбургерами.....
На севере, помощь на дороге, равносильно спасению жизни.
Мужик молодец, у него было время и возможность и он решил помочь женщине с детьми. Ведь и дураку понятно, что человек который понятие не имеет что такое зимняя дорога, далеко не уедет, тем более с прицепом.
А тут вопрос уже к мужу женщины, если они жили в южных штатах и не знали о зиме, то сейчас он служит на севере и прекрасно все видит. Он должен был про мониторить погоду и состояние машины. Конечно при условии что жена в тихоря не захотела сделать мужу сюрприз.