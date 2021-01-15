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Восхитительные резные картины из дерева семьи Дубовик

Восхитительные резные картины из дерева семьи Дубовик (35 фото)

Автор:
15 января 2021 20:31
Метки: Картины.   Мастера   Резные картины из дерева   интересно   красиво   
593
35
Резные картины (панно) из дерева от семьи Дубовик, проживающих в Брянске.
Они начали свое дело в 1996 году.
Мало того, что сделаны они аккуратно, с хорошей перспективой, игрой планов, так они еще имеют свою узнаваемость.
А это уже верный признак мастерства художника – свой стиль.
Отметим что размер большинства работ с рамой – 60-90см.
Некоторые картины режутся месяцами.
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Метки: Картины.   Мастера   Резные картины из дерева   интересно   красиво   
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7k
Алеksей 7 часов назад
работы крутые! плюсую! вот только одно разочарование.. инструмент swiss made.. резчики есть, а кузнецов нет заготовок резцов наделать чтоль?..
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395
Fiverknot 2 часа назад
Кто-то знающий подскажите, после изготовления поверхность дерева чем-то покрывают для защиты,чтобы при перепаде температур и высокой влажности дерево не треснуло и не испортило картину?
И как достигаются эти классные оттенки цвета у дерева?
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5k
Злобный 2 часа назад
Если сможете то выйдите eBay.com. Там это всё раскупят в миг. А желательно перед этим в англоязычном сегменте интернета создать свой сайт и немного вложится для его раскрутки. В японский интернет тоже попробуйте. Там просто обожают такое (знаю о чем говорю.) Потом будете на заказ работать, причём за Оооочень хорошие деньги!!!
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5k
Злобный 2 часа назад
Вообще супер!!!
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2k
fryazino 4 часа назад
Хорошие работы, отличные мастера!!!
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2k
VL 4 часа назад
офигенно!!! просто офигенно!!!!
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