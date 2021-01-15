Восхитительные резные картины из дерева семьи Дубовик

Резные картины (панно) из дерева от семьи Дубовик, проживающих в Брянске.
Они начали свое дело в 1996 году.
Мало того, что сделаны они аккуратно, с хорошей перспективой, игрой планов, так они еще имеют свою узнаваемость.
А это уже верный признак мастерства художника – свой стиль.
Отметим что размер большинства работ с рамой – 60-90см.
Некоторые картины режутся месяцами.
Они начали свое дело в 1996 году.
Мало того, что сделаны они аккуратно, с хорошей перспективой, игрой планов, так они еще имеют свою узнаваемость.
А это уже верный признак мастерства художника – свой стиль.
Отметим что размер большинства работ с рамой – 60-90см.
Некоторые картины режутся месяцами.
1.
Глава семейства Виктор Петрович Дубовик — резчик со стажем более 20 лет. Природа одарила его не только талантом, но и большой щедростью, он, в отличие от многих других мастеров, не делает из своего мастерства тайны и не хранит секретов, а великодушно делится ими, консультирует новичков и даже ведет интернет-школу резьбы.
Большинство из его работ — классические панно с красивым чистым резом, с деликатной, монохромной, сложной, но некричащей тонировкой.
В них хорошо видна продуманная композиция, глубокая перспектива и тонко проработанные мельчайшие детали. Резные картины старшего Дубовика по-хорошему консервативны и строги.
Большинство из его работ — классические панно с красивым чистым резом, с деликатной, монохромной, сложной, но некричащей тонировкой.
В них хорошо видна продуманная композиция, глубокая перспектива и тонко проработанные мельчайшие детали. Резные картины старшего Дубовика по-хорошему консервативны и строги.
2.
Сын Евгений — не только достойный продолжатель стиля, созданного старшим Дубовиком, но и уже вполне самостоятельный художник с собственным, узнаваемым почерком.
Его работы легко узнать по более острым, современным линиям, более авангардной композиции и небанальному взгляду на изображаемый предмет.
А еще Евгений смело работает с цветом, хотя сказать, что ему изменяет врожденное семейное чувство такта в колористических решениях, значит, погрешить против истины.
Женская половина в семействе Дубовиков (жена Татьяна и дочь Ольга) тоже профессионально занимаются резьбой по дереву.
Его работы легко узнать по более острым, современным линиям, более авангардной композиции и небанальному взгляду на изображаемый предмет.
А еще Евгений смело работает с цветом, хотя сказать, что ему изменяет врожденное семейное чувство такта в колористических решениях, значит, погрешить против истины.
Женская половина в семействе Дубовиков (жена Татьяна и дочь Ольга) тоже профессионально занимаются резьбой по дереву.
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