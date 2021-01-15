Восхитительные резные картины из дерева семьи Дубовик

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Глава семейства Виктор Петрович Дубовик — резчик со стажем более 20 лет. Природа одарила его не только талантом, но и большой щедростью, он, в отличие от многих других мастеров, не делает из своего мастерства тайны и не хранит секретов, а великодушно делится ими, консультирует новичков и даже ведет интернет-школу резьбы.

Большинство из его работ — классические панно с красивым чистым резом, с деликатной, монохромной, сложной, но некричащей тонировкой.

В них хорошо видна продуманная композиция, глубокая перспектива и тонко проработанные мельчайшие детали. Резные картины старшего Дубовика по-хорошему консервативны и строги.