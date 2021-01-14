Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский умер в возрасте 71 года. О смерти сообщила ТАСС его жена Екатерина Белоцерковская. Ранее господина Грачевского госпитализировали с коронавирусом, состояние оценивалось как тяжелое.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года. В 1974 году он стал основателем детского киножурнала «Ералаш» вместе с драматургом Александром Хмеликом. В 1974-1984 годах господин Грачевский был директором «Ералаша», а с 1984 года — его художественным руководителем. Также он известен как режиссер фильмов «Крыша», «Между нот, или Тантрическая симфония».

Господин Грачевский — член Российской академии кинематографических искусств «Ника», заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии правительства РФ.