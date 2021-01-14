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Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский

Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский (1 фото)

Автор:
14 января 2021 23:26
Метки: Грачевский   ералаш   трагедия   
597
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Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский, ранее госпитализированный с коронавирусом, умер на 72-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС в четверг его жена Екатерина Белоцерковская.

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Метки: Грачевский   ералаш   трагедия   
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Паша Эмильевич 7 часов назад
Светлая память Человеку, который сделал моё детство более ярким.
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Timur 4 часа назад
Покойся с миром Боря. Ты делал этот мир добрее и веселее. Надеюсь ты попадешь в рай. Аминь.
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Шура ОсЕчкин 6 часов назад
Соболезную, как человеку усопшему.
А вот Ералаш, курвиться давно начал.
Сюжеты из пальца высасывались.
Стыдно было смотреть.
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Ertin Шура ОсЕчкин 5 часов назад
И ты решил высказаться именно в этом посте?..
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9k
кира 6 часов назад
Сколько хороших, талантливых людей мы потеряли в 2020. И вот начало 2021, и снова потеря. Спасибо, что он был, спасибо, что радовал не одно поколение детей своим теплым юмором. Спасибо за его огромное сердце и светлую душу. Светлая память!
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8k
krivsan 6 часов назад
да,вот так,слов нет земля пухом
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31k
Опаньки 7 часов назад
как то грустно, ребята
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7k
Андрей Ма-С 7 часов назад
Спи спокойно Человек! Спасибо за интересное детство.
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8k
ГородДомов 7 часов назад
Вечная память хорошему человеку . печаль.

Ссылка youtu.be
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118k
DeOrio 7 часов назад
К сожалению это было ожидаемо, земля пухом.
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