Стала известна судьба шоу «Ералаш» после смерти Грачевского

Какое будущее ждёт «Ералаш» после ухода из жизни его руководителя? Планами и проблемами на этот счёт поделился продюсер журнала Аркадий Григорян.
«Если не найдём спонсора в ближайшее время, будем снимать за счёт собственных средств. <…> остановка проекта даже не обсуждается», — объяснил Григорян в беседе с работниками СМИ.
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Сложность в том, что детские киносъёмки обходятся в два раза дороже обычных, уточнил продюсер. При этом в 2020 году Минкульт РФ полностью прекратил дотацию шоу. Поэтому для начала создания новых сценариев и возобновления съёмок придётся срочно искать спонсора.
После того как проект лишился Бориса Юрьевича Грачевского никаких изменений в «Ералаш» вносить не планируется. Источник сообщил, что видео также будут длиться две-три минуты и транслировать будут по-прежнему на ТВ, в YouTube и TikTok.
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71-летний автор и бессменный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский скончался 14 января по причине осложнений, связанных с коронавирусом. Прощание с ним состоялось 17 января, на церемонию посетило много известных людей и знаменитостей сцены. Вдова Грачевского позже призналась, что тяжело и сильно переживает кончину мужа, сообщил источник.
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По крайней мере, за последние 10 лет, при просмотре киножурнала ни я, ни мои дети не смеялись...