Стала известна судьба шоу «Ералаш» после смерти Грачевского

Сложность в том, что детские киносъёмки обходятся в два раза дороже обычных, уточнил продюсер. При этом в 2020 году Минкульт РФ полностью прекратил дотацию шоу. Поэтому для начала создания новых сценариев и возобновления съёмок придётся срочно искать спонсора.

После того как проект лишился Бориса Юрьевича Грачевского никаких изменений в «Ералаш» вносить не планируется. Источник сообщил, что видео также будут длиться две-три минуты и транслировать будут по-прежнему на ТВ, в YouTube и TikTok.