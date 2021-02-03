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Стала известна судьба шоу «Ералаш» после смерти Грачевского

Стала известна судьба шоу «Ералаш» после смерти Грачевского (1 фото + 2 видео)

Автор:
03 февраля 2021 08:31
Сообщество : Кино
Метки: Грачевский   Минкульт РФ   Россия   будущее   ералаш   планы   спонсоры   шоу   
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Какое будущее ждёт «Ералаш» после ухода из жизни его руководителя? Планами и проблемами на этот счёт поделился продюсер журнала Аркадий Григорян.

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Метки: Грачевский   Минкульт РФ   Россия   будущее   ералаш   планы   спонсоры   шоу   
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9  комментариев
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12k
ЦСКА 2 часа назад
При всем уважении к памяти Бориса Юрьевича, Ералаш стал умирать уже в конце 80-х....А потом просто был процесс разложения! Когда стали снимать "по блату"...Если продюсеры "в ближайшее время найдут спонсоров", то в дальнейшем и сниматься будут бездари, протеже этих самых спонсоров! Грустно!
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59k
Доктор Джонс 2 минуты назад
Ералаш себя изжил...
По крайней мере, за последние 10 лет, при просмотре киножурнала ни я, ни мои дети не смеялись...
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6k
Elena Ki 13 минут назад
Я перестала уважать Грачевского после того, как прочитала в "Караване историй" о его приключениях с женщинами.
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13k
Broser 22 минуты назад
Лично мне "Ералаш" нравился ,когда журналом руководил не заслуженно забытый, один из первых создателей и главный редактор - Александр Хмелик.
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27k
Ed 2 часа назад
Да нет никакого Ералаша давно. Очередной проект , при котором какие-то люди кормятся. МинКульт прекратил финансирование....Да правильно прекратил. По степени пошлятины, бесталанности и убожества только с Петросяном могут соревноваться. А ням-ням хочется и желательно из госбюджета. И желательно сытно. Хватит уже всю эту мразоту кормить за наш счет. Детям отдайте . На художественные и балетные школы. На классические. А не на это вот ....
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