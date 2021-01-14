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Как человек полчаса летел на крыле истребителя и чудом сумел выжить

Как человек полчаса летел на крыле истребителя и чудом сумел выжить (2 фото)

Автор:
14 января 2021 21:19
Метки: авиация   происшествие   факты   
784
2

Эта безумная история произошла еще в 1955 году на одном из военных аэродромов Советского Союза. Во время тактических учений, в ходе которых пилоты отрабатывали перехват врага в небе, реактивный истребитель МиГ-17 предпринял не самую удачную попытку сесть — уже на земле он выехал со взлетно-посадочной полосы и увяз в грязи.

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Метки: авиация   происшествие   факты   
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19  комментариев
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4k
Sanar 5 часов назад
Какая редкая чушь)) эту байку травили ещё когда я был на первом курсе лётного училища. Были вариации что кусок куртки зажало механизацией, застрял между топливным баком, но в целом всё это полнейшая куета.
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9k
Denissg 10 минут назад
Ссылка youtu.be
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16k
тов.Suhov 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Alex Djeff 3 часа назад
Миссия то выполнима...
Миссия то выполнима...
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58k
Viktor 3 часа назад

Как человек полчаса летел на крыле истребителя и чудом сумел выжить
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13k
Александр Н. 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Денис 3 часа назад
Как человек полчаса летел на крыле истребителя и чудом сумел выжить
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12k
Алексей 4 часа назад
"Как позже выяснилось, один из вытолкавших самолет техников, Петр Дмитриевич Горбанев, не успел отскочить в сторону, и сильными потоками воздуха был прижат к правому крылу боевой машины."

После схода с ВПП самолет уже не проверяют на "травмы"?
И после выталкивания, рулежка и выход на разгон уже не нужна?
Автор этой ереси считает, что самолеты, как болиды формулы 1, выходят на трассу с газона?
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4k
Sanar 4 часа назад
Автор, перед моим бывшим училищем стоит памятник МИГ-17 на постаменте под углом в небо, если ты или последователи этой глупой и не правдоподобной истории провисят на кромке крыла пол часа, то я душевно проставлюсь. Правдоподобности истории это не придаст, но хоть прочувствуете о чём несёте.
Автор, перед моим бывшим училищем стоит памятник МИГ-17 на постаменте под углом в небо, если ты или последователи этой глупой и не правдоподобной истории провисят на кромке крыла пол часа, то я душевно проставлюсь. Правдоподобности истории это не придаст, но хоть прочувствуете о чём несёте.
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Sanar 4 часа назад
Как человек полчаса летел на крыле истребителя и чудом сумел выжить
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44k
noName 4 часа назад
Так и вижу:
-Диспетчер,у меня машина себя как то странно ведет себя и какая то куйня к крылу прилипла!
-Не в коем разе не садиться!Выполняйте фигуры высшего пилотажУ,шоб само отвалилось!

Нарушение аэродинамики и развесовки на взлет совсем не повлияло...
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604
Борис 4 часа назад
Ссылка coub.com
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1k
Гур 4 часа назад
Как человек полчаса летел на крыле истребителя и чудом сумел выжить
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1k
Lovels Travel 4 часа назад
"Уже в небе пилота насторожило странное поведение самолета"
"разглядеть толком ничего не удалось, поскольку учения проходили ночью"
"летчик не спешил с выполнением приказа"
"человек полчаса летел на крыле истребителя"

"Уже в небе пилота насторожило странное поведение самолета" "разглядеть толком ничего не удалось, поскольку учения проходили ночью" "летчик не спешил с выполнением приказа" "человек полчаса летел на крыле истребителя"
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