Как человек полчаса летел на крыле истребителя и чудом сумел выжить

Ситуацию быстро взяли под контроль инженеры технических служб, вытолкавшие машину обратно на полосу. Вскоре истребитель тут же набрал скорость и взлетел для продолжения учений.

Уже в небе пилота насторожило странное поведение самолета, и он решил осмотреть плоскость крыла в надежде увидеть причину неполадок. Хоть военный и заметил что-то странное с правой стороны, разглядеть толком ничего не удалось, поскольку учения проходили ночью. В ответ на сообщение о неизвестном предмете на крыле истребителя диспетчер предложил при помощи маневра избавиться от помехи.

Однако летчик не спешил с выполнением приказа и продолжил всматриваться в темноту в надежде определить мешающий ему объект. Вдруг сквозь пелену ночного неба он все же смог разглядеть силуэт человека, изо всех сил державшегося за переднюю часть правого крыла. Пилот тут же доложил об увиденном на базу и поспешил посадить самолет, который провел в небе почти полчаса.