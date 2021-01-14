Как человек полчаса летел на крыле истребителя и чудом сумел выжить

Эта безумная история произошла еще в 1955 году на одном из военных аэродромов Советского Союза. Во время тактических учений, в ходе которых пилоты отрабатывали перехват врага в небе, реактивный истребитель МиГ-17 предпринял не самую удачную попытку сесть — уже на земле он выехал со взлетно-посадочной полосы и увяз в грязи.
Ситуацию быстро взяли под контроль инженеры технических служб, вытолкавшие машину обратно на полосу. Вскоре истребитель тут же набрал скорость и взлетел для продолжения учений.
Уже в небе пилота насторожило странное поведение самолета, и он решил осмотреть плоскость крыла в надежде увидеть причину неполадок. Хоть военный и заметил что-то странное с правой стороны, разглядеть толком ничего не удалось, поскольку учения проходили ночью. В ответ на сообщение о неизвестном предмете на крыле истребителя диспетчер предложил при помощи маневра избавиться от помехи.
Однако летчик не спешил с выполнением приказа и продолжил всматриваться в темноту в надежде определить мешающий ему объект. Вдруг сквозь пелену ночного неба он все же смог разглядеть силуэт человека, изо всех сил державшегося за переднюю часть правого крыла. Пилот тут же доложил об увиденном на базу и поспешил посадить самолет, который провел в небе почти полчаса.
Как позже выяснилось, один из вытолкавших самолет техников, Петр Дмитриевич Горбанев, не успел отскочить в сторону, и сильными потоками воздуха был прижат к правому крылу боевой машины. На протяжении всего полета потоки не позволяли ему упасть вниз. Держась изо всех сил, Петр все время полета был в сознании. Ему удалось выжить лишь благодаря любопытству пилота: сделай бы летчик маневр, и Горбанев непременно бы слетел на землю.
До самого приземления сохранялся риск получить плохую концовку столь безумной истории — при торможении встречный поток воздуха ослабевал, из-за чего Петр мог соскочить на взлетно-посадочную полосу. Однако Горбанев отделался лишь испугом и ушибом двух ребер и спустя пару месяцев вновь приступил к выполнению своих обязанностей.
Источник:
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После схода с ВПП самолет уже не проверяют на "травмы"?
И после выталкивания, рулежка и выход на разгон уже не нужна?
Автор этой ереси считает, что самолеты, как болиды формулы 1, выходят на трассу с газона?
-Диспетчер,у меня машина себя как то странно ведет себя и какая то куйня к крылу прилипла!
-Не в коем разе не садиться!Выполняйте фигуры высшего пилотажУ,шоб само отвалилось!
Нарушение аэродинамики и развесовки на взлет совсем не повлияло...
"разглядеть толком ничего не удалось, поскольку учения проходили ночью"
"летчик не спешил с выполнением приказа"
"человек полчаса летел на крыле истребителя"