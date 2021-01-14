В Индонезии нашли самый древний в мире наскальный рисунок

В пещере Леанг Тедонгнге на юге индонезийского острова Сулавеси нашли наскальное изображение бородавчатой свиньи. Археологи считают, что ему минимум 45 500 лет и оно может быть самым старым из известных произведений искусства в мире.
Это рисунок в натуральную величину, выполненный красной охрой. Сохранившиеся детали изображения указывают на то, что произведение было монументальным: рядом были нарисованы еще две свиньи (похоже, дерущиеся друг с другом) и некое животное, которое идентифицировать не удалось.
Исследователи утверждают, что найденный наскальный рисунок - самое раннее свидетельство существования современного (анатомически) человека на Сулавеси.
"На нем изображена свинья с коротким гребнем из прямостоячих волосков и парой роговидных бородавок на лице перед глазами, что является характерной чертой взрослых самцов бородавчатых свиней Сулавеси, - говорит автор исследования и археолог Адам Брамм из Университета Гриффита в Квинсленде. - Раскрашенная с использованием пигмента красной охры, свинья, кажется, наблюдает за дракой или социальным взаимодействием между двумя другими бородавчатыми свиньями".
Исследователи объяснили, что такие узнаваемые сцены крайне редки в раннем наскальном искусстве.
"На нем изображена свинья с коротким гребнем из прямостоячих волосков и парой роговидных бородавок на лице перед глазами, что является характерной чертой взрослых самцов бородавчатых свиней Сулавеси, - говорит автор исследования и археолог Адам Брамм из Университета Гриффита в Квинсленде. - Раскрашенная с использованием пигмента красной охры, свинья, кажется, наблюдает за дракой или социальным взаимодействием между двумя другими бородавчатыми свиньями".
Исследователи объяснили, что такие узнаваемые сцены крайне редки в раннем наскальном искусстве.
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Пещера Леанг Тедонгнге, как объяснил профессор Брамм, находится в долине, окруженной крутыми известняковыми скалами и доступной только по узкому проходу пещеры в сухой сезон, так как дно долины полностью затоплено во время дождя. По его словам, изолированное сообщество бугисов, живущее в этой скрытой долине, утверждает, что раньше его никогда не посещали жители Запада.
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Люди охотились на сулавесских бородавчатых свиней десятки тысяч лет. Это были наиболее часто изображаемые животные в наскальном искусстве острова в ледниковом периоде, что позволяет предположить, что они издавна ценились и как еда, и как средство творческого мышления и художественного выражения.
По словам ученых, наскальные изображения Сулавеси, которые они датировали, представляют собой некоторые из - если не самые ранние - свидетельства присутствия современных людей в Уолласеа, районе, включающем острова между Азией и Австралией-Новой Гвинеей.
Вторая картина с изображением бородавчатой свиньи (на снимке выше) - примерно на 13 500 лет моложе первой и была найдена в соседней пещере Леанг Балангаджия к югу от Леанг Тэдунге. На этом изображении также присутствовали четыре ручных трафарета и другие плохо сохранившиеся рисунки животных.
"Это открытие подчеркивает древность наскального искусства Индонезии и его огромное значение для понимания глубокой истории искусства и его роли в ранней истории человечества", - считает профессор Брамм.
Найденное изображение ставит под сомнение тот факт, что первые наскальные рисунки появились в Европе примерно 40 тысяч лет назад, как считалось ранее. Теперь археологи собираются исследовать и другие пещеры на данном острове, надеясь найти еще более ранние примеры наскальных рисунков, примерно 65-тысячелетней давности.
"Это открытие подчеркивает древность наскального искусства Индонезии и его огромное значение для понимания глубокой истории искусства и его роли в ранней истории человечества", - считает профессор Брамм.
Найденное изображение ставит под сомнение тот факт, что первые наскальные рисунки появились в Европе примерно 40 тысяч лет назад, как считалось ранее. Теперь археологи собираются исследовать и другие пещеры на данном острове, надеясь найти еще более ранние примеры наскальных рисунков, примерно 65-тысячелетней давности.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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