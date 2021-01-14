В Индонезии нашли самый древний в мире наскальный рисунок

Вторая картина с изображением бородавчатой ​​свиньи (на снимке выше) - примерно на 13 500 лет моложе первой и была найдена в соседней пещере Леанг Балангаджия к югу от Леанг Тэдунге. На этом изображении также присутствовали четыре ручных трафарета и другие плохо сохранившиеся рисунки животных.



"Это открытие подчеркивает древность наскального искусства Индонезии и его огромное значение для понимания глубокой истории искусства и его роли в ранней истории человечества", - считает профессор Брамм.



Найденное изображение ставит под сомнение тот факт, что первые наскальные рисунки появились в Европе примерно 40 тысяч лет назад, как считалось ранее. Теперь археологи собираются исследовать и другие пещеры на данном острове, надеясь найти еще более ранние примеры наскальных рисунков, примерно 65-тысячелетней давности.