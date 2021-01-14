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В Индонезии нашли самый древний в мире наскальный рисунок

В Индонезии нашли самый древний в мире наскальный рисунок (5 фото + 1 тянучка)

Автор:
14 января 2021 17:19
Сообщество : Наука
Метки: Сулавеси   археология   индонезия   наскальная живопись   наскальные рисунки   пещера   рисунок   свинья   
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В пещере Леанг Тедонгнге на юге индонезийского острова Сулавеси нашли наскальное изображение бородавчатой свиньи. Археологи считают, что ему минимум 45 500 лет и оно может быть самым старым из известных произведений искусства в мире.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Сулавеси   археология   индонезия   наскальная живопись   наскальные рисунки   пещера   рисунок   свинья   
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3  комментария
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3k
Вадим Игнатьев 2 часа назад
Древние укры ?
Древние укры ?
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7k
Караганда Час назад
ну теперь работы непочатый край для ......многих.подфартило под свинью грех средства не выделить.
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Це древние укры намалювали. Свинья свидетель.
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