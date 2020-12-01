Ученые нашли Сикстинскую капеллу древности

Ученые нашли в джунглях Амазонки 12-километровую стену, расписанную фигурками людей и доисторических животных. Возраст памятника древней живописи, расположенного на территории Колумбии, насчитывает 12500 лет.
12-километровая стена с наскальными рисунками, созданная 12500 лет назад, обнаружена в джунглях Амазонки. Археологи уже назвали ее "Сикстинской капеллой древности".
Стена с росписью найдена в скалах национального парка Чирибикете группой британских и колумбийских археологов. Датировать стену удалось, исходя из изображений исчезнувших до нашего времени животных, которых нет на территории Южной Америки уже 12000 лет. Среди них - мастодонт, предок современного слона, палеолама, вымершее животное семейства верблюдов, гигантские ленивцы и лошади Ледникового периода.
Помимо изображений, в рисписи присутствуют отпечатки ладоней людей. По мнению ученых, авторы живописи - потомки мигрантов из Сибири, которые пришли в Америку через ледяной перешеек на месте современного Берингова пролива около 17000 лет назад.
Стена с росписью найдена в скалах национального парка Чирибикете группой британских и колумбийских археологов. Датировать стену удалось, исходя из изображений исчезнувших до нашего времени животных, которых нет на территории Южной Америки уже 12000 лет. Среди них - мастодонт, предок современного слона, палеолама, вымершее животное семейства верблюдов, гигантские ленивцы и лошади Ледникового периода.
Помимо изображений, в рисписи присутствуют отпечатки ладоней людей. По мнению ученых, авторы живописи - потомки мигрантов из Сибири, которые пришли в Америку через ледяной перешеек на месте современного Берингова пролива около 17000 лет назад.
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В ледниковый период перешеек между Евразией и Америкой на месте Берингова пролива был проходим, поскольку снега было не так много. Путь тянулся вглубь суши по обе стороны нынешнего пролива, и люди свободно кочевали между частями света.
Ученые пока не знают, какое именно племя оставило росписи. Считается, что самые древние поселенцы этих мест - племена яномами и каяпо. Впервые о яномами упомянул в своих дневниках испанский путешественник, которому о них рассказал вождь одного из соседних племен.
Ученые пока не знают, какое именно племя оставило росписи. Считается, что самые древние поселенцы этих мест - племена яномами и каяпо. Впервые о яномами упомянул в своих дневниках испанский путешественник, которому о них рассказал вождь одного из соседних племен.
О происхождении племени каяпо известно гораздо меньше. Его численность составляет около 8600 человек. Жители Амазонии не оставляют письменных исторических записей, а влажный климат и земля с высокой кислотностью очень быстро уничтожают все следы их материальной культуры, включая кости. До того, как были найдены эти рисунки, источниками информации об этом регионе до 1500 года н.э. служили лишь чрезвычайно немногочисленные археологические находки вроде керамики и наконечников стрел.
Стена расположена в районе Серрания де ла Линдоза, где на территории национального парка Чирибикете уже находили ранее наскальные росписи. Ученые утверждают, что их авторы, кто бы они ни были, являлись одними из первых людей, оказавшихся в амазонских джунглях. Это место вряд ли скоро окажется доступным для туристов: оно чрезвычайно удалено от цивилизации. Археологи, отыскавшие роспись, сначала два часа ехали сюда на машине, а затем еще четыре часа шли пешком по непролазным джунглям.
"Когда ты оказываешься там, тебя обуревают эмоции, - говорит руководитель экспедиции, профессор Университета Эксетера Хосе Ириарте. - Там несколько десятков тысяч рисунков - потребовался труд нескольких поколений, чтобы создать это. И куда ты ни идешь, тебя окружают заполненные рисунками стены. Мы нашли изображения многих не существующих сегодня животных. Рисунки выполнены настолько тщательно, что вам не составляет никакого труда узнать, что за животное наприсовано. И даже лошадь ледникового периода легко опознать по сходству с современной. У нее тяжелая голова и дикая морда. Она так тщательно прорисована, что видны даже отдельные шерстинки. Это потрясающе".
Документалист, археолог и телеведущая Элла аль-Шамахи уже сняла документальный фильм о новом открытии. По ее словам, съемочной группе по дороге к "Сикстинской капелле древности" пришлось встретиться со множеством опасных хищников, в том числе, с самой ядовитой змеей Южной Америки - сурукуку. Но впечатления, по ее словам, того стоили.
Исследователей особенно поразила высота рисунков. Некоторые из них находятся очень высоко, при этом скальная стенка под ними совершенно гладкая. Поначалу это озадачило исследователей, но потом профессор Ириарте обнаружил среди рисунков изображения высоких деревянных башен - по его мнению, это проливает свет на метод нанесения рисунков на скалы. Неизвестно, имели ли они церемониальное значение, но Ириарте заметил, что на картинах многие люди стоят, окружив крупных животных, с поднятыми руками без оружия, - по его мнению, это молитвенная позиция, и картины показывают моменты поклонения священным животным.
Как рассказывает аль-Самахи, немногие осознают, что Амазонка не всегда была окружена джунглями: тысячи лет назад здесь, вероятно, было подобие саванны. Возможно, рисунки были нанесены еще в те времена.
По мнению профессора Ириарте, скорее всего, в этом районе скрывается еще много древних рисунков. Он собирается организовать вторую экспедицию в Колумбию, как только отступит пандемия коронавируса.
Исследователей особенно поразила высота рисунков. Некоторые из них находятся очень высоко, при этом скальная стенка под ними совершенно гладкая. Поначалу это озадачило исследователей, но потом профессор Ириарте обнаружил среди рисунков изображения высоких деревянных башен - по его мнению, это проливает свет на метод нанесения рисунков на скалы. Неизвестно, имели ли они церемониальное значение, но Ириарте заметил, что на картинах многие люди стоят, окружив крупных животных, с поднятыми руками без оружия, - по его мнению, это молитвенная позиция, и картины показывают моменты поклонения священным животным.
Как рассказывает аль-Самахи, немногие осознают, что Амазонка не всегда была окружена джунглями: тысячи лет назад здесь, вероятно, было подобие саванны. Возможно, рисунки были нанесены еще в те времена.
По мнению профессора Ириарте, скорее всего, в этом районе скрывается еще много древних рисунков. Он собирается организовать вторую экспедицию в Колумбию, как только отступит пандемия коронавируса.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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То есть, если я нарисую кота больше человека, через 12000 лет они определят шо у нас были гигантские коты. Но они вымерли))
Большое сомнение вызывают лошади.
Если они там были, то куда девались.?
По трудам других учёных майя не знали лошадей. Первыми туда их завезли испанцы.
За сибиряков в Колумбии много проще- они за порошком туда ходили к дилерам)))