FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Наука 1364 поста • 650 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука 
Ученые нашли Сикстинскую капеллу древности

Ученые нашли Сикстинскую капеллу древности (7 фото)

Автор:
01 декабря 2020 10:11
Сообщество : Наука
Метки: археологи   археология   древние люди   история   колумбия   наскальная живопись   наука   находка   
502
7
Ученые нашли в джунглях Амазонки 12-километровую стену, расписанную фигурками людей и доисторических животных. Возраст памятника древней живописи, расположенного на территории Колумбии, насчитывает 12500 лет.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: археологи   археология   древние люди   история   колумбия   наскальная живопись   наука   находка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
44k
Albert GER 45 минут назад
Мне нравится мнение учёных за гигантского ленивца.
То есть, если я нарисую кота больше человека, через 12000 лет они определят шо у нас были гигантские коты. Но они вымерли))
Большое сомнение вызывают лошади.
Если они там были, то куда девались.?
По трудам других учёных майя не знали лошадей. Первыми туда их завезли испанцы.
За сибиряков в Колумбии много проще- они за порошком туда ходили к дилерам)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126
Владимир Полчаса назад
Это был такой древний кинотеатр у туземцев. Курили травку и садились перед стеной фильмы смотреть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Что бывает, когда бойцы ММА дерутся на улице? Харитонов и Яндиев не первые Что бывает, когда бойцы ММА дерутся на улице? Харитонов и Яндиев не первые Археологи откопали старейший британский театр Археологи откопали старейший британский театр Бесценные фрески майя найдены в Гватемале Бесценные фрески майя найдены в Гватемале В древнеримской вилле нашли великолепные мозаики В древнеримской вилле нашли великолепные мозаики В Сибири обнаружили загадочную семейную могилу возрастом 2500 лет В Сибири обнаружили загадочную семейную могилу возрастом 2500 лет В Саудовской Аравии обнаружили следы древних людей В Саудовской Аравии обнаружили следы древних людей
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

232749



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Россия в девяностые
3
368
Россия в девяностые
Эта девушка одевается каждый день как в 19 веке
7
175
Эта девушка одевается каждый день как в 19 веке
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Subaru SVX — попытка Subaru выйти на рынок роскошных купе
0
1
Subaru SVX — попытка Subaru выйти на рынок роскошных купе
Совсем не скрытый смысл клипа группы Би-2 «Пекло»
1
11
Совсем не скрытый смысл клипа группы Би-2 «Пекло»
11-летняя россиянка, провалившаяся на Евровидении, оказалась внучкой миллиардера (4 фото + видео)
11-летняя россиянка, провалившаяся на Евровидении, оказалась внучкой миллиардера (4...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Плохо что так много дураков... хорошо что так много дурочек!
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#факты#дети#пандемия#животные#люди#авария#кино#автомобили
#фото#интересно#интересное#разное#коронавирус#дтп#прикольные#знаменитости#маразм#актер
#прикол#подборка#россия#сша#еда#забавно#абсурд#картинки#позитив#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться