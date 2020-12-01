Ученые нашли Сикстинскую капеллу древности

Документалист, археолог и телеведущая Элла аль-Шамахи уже сняла документальный фильм о новом открытии. По ее словам, съемочной группе по дороге к "Сикстинской капелле древности" пришлось встретиться со множеством опасных хищников, в том числе, с самой ядовитой змеей Южной Америки - сурукуку. Но впечатления, по ее словам, того стоили.

Исследователей особенно поразила высота рисунков. Некоторые из них находятся очень высоко, при этом скальная стенка под ними совершенно гладкая. Поначалу это озадачило исследователей, но потом профессор Ириарте обнаружил среди рисунков изображения высоких деревянных башен - по его мнению, это проливает свет на метод нанесения рисунков на скалы. Неизвестно, имели ли они церемониальное значение, но Ириарте заметил, что на картинах многие люди стоят, окружив крупных животных, с поднятыми руками без оружия, - по его мнению, это молитвенная позиция, и картины показывают моменты поклонения священным животным.

Как рассказывает аль-Самахи, немногие осознают, что Амазонка не всегда была окружена джунглями: тысячи лет назад здесь, вероятно, было подобие саванны. Возможно, рисунки были нанесены еще в те времена.

По мнению профессора Ириарте, скорее всего, в этом районе скрывается еще много древних рисунков. Он собирается организовать вторую экспедицию в Колумбию, как только отступит пандемия коронавируса.