В Индонезии произошло мощное землетрясение

На острове Сулавеси в Индонезии в ночь на 15 января произошло землетрясение магнитудой 6,2. В результате подземных толчков в городе Мамуджу разрушены десятки зданий и домов, включая больницу, гостиницу, офис губернатора и аэропорт. Погибли 34 человека, более 600 человек пострадали и находятся в больницах. Под завалами еще остаются люди, идет спасательная операция.
Землетрясений было два - первой магнитудой 5,9, второй - магнитудой 6,2 с эпицентром недалеко от города Мамуджу.
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Метеорологи уже предупредили о том, что в результате афтершоков существует опасность возникновения цунами.
Работники Национального поисково-спасательного агентства Индонезии ищут выживших после землетрясения в Мамуджу.
Было разрушено здание больницы Митра Манакарра, где находились десятки врачей и пациентов.
Кроме того, национальное агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что по меньшей мере восемь человек погибли в районе к югу от Мамуджу, города с населением около 110 000 человек в провинции Западный Сулавеси, в результате чего общее число погибших достигло 34 человек.
Последствия землетрясения, съемка с дрона
Rescuers wearing a bright orange uniform from Indonesia's disaster agency dig through rubble following today's earthquake
Землетрясения повредили более 60 домов, больницу, две гостиницы и офис губернатора провинции. Электричество в районе тоже нет.
В первую очередь необходимо восстановить сети связи, отремонтировать поврежденные мосты и доставить палатки, продукты питания и медикаменты.
Землетрясение началось после часа ночи по местному времени и продолжалось около семи секунд
Пробка на дороге из Мамуджу в пятницу - жители пытаются уехать из города после катастрофического землетрясения.
Расположенная по обе стороны так называемого тихоокеанского "огненного кольца" Индонезия, страна с высокой тектонической активностью, регулярно подвергается землетрясениям.
В 2018 году в результате землетрясения силой 7,5 балла и последующего цунами в Палу на Сулавеси погибло или пропало без вести более 4300 человек.
26 декабря 2004 года у побережья Суматры произошло землетрясение силой 9,1 балла, вызвавшее цунами в День подарков, в результате которого погибло 220 000 человек по всему региону, в том числе около 170 000 человек в Индонезии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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