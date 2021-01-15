FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6560 постов • 1161 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Индонезии произошло мощное землетрясение

В Индонезии произошло мощное землетрясение (18 фото)

Автор:
15 января 2021 14:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Сулавеси   землетрясение   индонезия   катастрофа   стихийное бедствие   стихия бушует   
159
18
На острове Сулавеси в Индонезии в ночь на 15 января произошло землетрясение магнитудой 6,2. В результате подземных толчков в городе Мамуджу разрушены десятки зданий и домов, включая больницу, гостиницу, офис губернатора и аэропорт. Погибли 34 человека, более 600 человек пострадали и находятся в больницах. Под завалами еще остаются люди, идет спасательная операция.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Сулавеси   землетрясение   индонезия   катастрофа   стихийное бедствие   стихия бушует   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Андрей Полчаса назад
"офис губернатора" - ну хоть какое-то положительное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Выдержат ли средневековые доспехи современное оружие (видео) Выдержат ли средневековые доспехи современное оружие (видео) Землетрясение на Аляске: джип пытается проехать по разрушенной дороге Землетрясение на Аляске: джип пытается проехать по разрушенной дороге Стихийное бедствие в Индонезии: последствия катастрофы Стихийное бедствие в Индонезии: последствия катастрофы Землетрясение на Аляске: семья успела покинуть дом во время мощных толчков Землетрясение на Аляске: семья успела покинуть дом во время мощных толчков Рай, ставший адом: эвакуация туристов с острова Гили Траванган после мощного землетрясения Рай, ставший адом: эвакуация туристов с острова Гили Траванган после мощного землетрясения Стихия безжалостна: 15 шокирующих фото последствий землетрясения в Мексике Стихия безжалостна: 15 шокирующих фото последствий землетрясения в Мексике
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

476246



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Простые решения сложных повседневных проблем
4
52
Простые решения сложных повседневных проблем
Настоящий недочеловек: негр нападает на белых женщин и бьёт ногами по лицу
2
172
Настоящий недочеловек: негр нападает на белых женщин и бьёт ногами по лицу
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Стали известны рейтинги и списки самых необычных вещей, забытых в такси за&nbsp;время прошедших праздников
0
3
Стали известны рейтинги и списки самых необычных вещей, забытых в такси за время...
NASA опубликовало уникальные снимки слияния галактик
0
8
NASA опубликовало уникальные снимки слияния галактик
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото)
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#дтп#подборка#люди#Россия#приколы#дизайн#авто аварии#дом
#фото#факты#интересное#история#сша#абсурд#маразм#картинки#автомир#забавно
#интересно#животные#Разное#автомобили#природа#аварии#шоу бизнес#кино#кража#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться