В Индонезии произошло мощное землетрясение

Кроме того, национальное агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что по меньшей мере восемь человек погибли в районе к югу от Мамуджу, города с населением около 110 000 человек в провинции Западный Сулавеси, в результате чего общее число погибших достигло 34 человек.