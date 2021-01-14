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Заботливая мама по ошибке забронировала для дочери номер в секс-отеле: видео

Заботливая мама по ошибке забронировала для дочери номер в секс-отеле: видео (1 фото)

Автор:
14 января 2021 16:45
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   америка   дочь   интересное   мама   отель   туристы   фото   
2490
1

Наши родители очень заботливы, но в современном мире для них слишкои много всего нового и удивительного. Замечательный тому пример - мать американской туристки, которая по случайности забронировала для дочки номер в секс-отеле.

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Метки: Юмор   америка   дочь   интересное   мама   отель   туристы   фото   
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1k
NiThR0 2 часа назад
Мама знает толк в отдыхе.
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5k
Александр 2 минуты назад
Это она сначала веселилась, шутковала в ТикТоке, стебала маму и селфилась в зеркале на потолке... А потом двери и окна заблокировали и внесли Флюгенгехаймен.
Это она сначала веселилась, шутковала в ТикТоке, стебала маму и селфилась в зеркале на потолке... А потом двери и окна заблокировали и внесли Флюгенгехаймен.
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−5
wr2x2 Полчаса назад
«Мама забронировала нам отель в Майями, не предполагая, что он для извращенцев», подписала она кадры.
--------------------
свингеры извращенцы? а голубые и лесбиянки значит нет?
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18k
harrrysson Полчаса назад
то чувство , каогда мама уже отчаялась увидить внуков...
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87k
сапер Водичка 46 минут назад
Ну,Вы поняли !
Ну,Вы поняли !
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2k
Вячеслав Сериков 53 минуты назад
Очередная неудачная попытка мамы приобщить дочку к сексу)
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3k
livaneth 54 минуты назад
Технически самый обычный гостиничный номер с большой кроватью и улучшенной звукоизоляцией. Ну, дизайн необычный. Девушка там ОДНА ночевать будет.
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7k
Alexander livaneth 43 минуты назад
Там полно секс игрушек. Развлечения есть...
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5k
Владимир Alexander 18 минут назад
Это дорогое удовольствие. Знаю случай, когда девушка (ну как девушка - 42 годика, зато чулки - синее некуда) с подругой снимала номер в командировке. Заглянула в бар - а там... Не совсем бар, в общем. Любопытство заставило вынуть. Посмотрели и не распаковывая положили обратно. Но было уже поздно, их внесли в счет. Правда, путем долгих переговоров с администрацией удалось доказать, что игрушки в заводской упаковки и эту статью им списали. Но не каждый же будет размахивать вибратором и доказывать, что им не пользовался...
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3k
Дарвин и аморальная премия 55 минут назад
Пусть маме спасибо скажет,мама для дочке плохого не посоветует
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241
Онколог Час назад
Мама знала что дочка балуется Тик-током... Вот и решила, что может там из нее всю дурь повыдалбливают)))))
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18k
Matrosskin Час назад
У мамы там дисконт как у постоянной клиентки (или работницы ?) наверное...
А так - ну жили мы как-то в подобном мини-отельчике - там 4 номера было . Все 4 в разном дизайне, но с одним понятным назначением. Мы как-то не вчитывались, когда нашли, сняли на сутки ибо других не было подходящих, а мы ехали компанией на велах, и тут удобно - позвонили администрации, количество мест как нужно, с вещами можно, все четыре и забрали. Вот уж все удивились на "заселении" . Мы - номерам, администраторша - когда ввалилось семь мужиков с велосипедами, палатками и котелками (до этого в пути ночевали, в поле и в лесу), чего уж она там подумала - даже представлять не охота. Ржали долго, но прикольно вообще- там и джакузи, и кровати шикарные
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2k
Ivan Час назад
Ну это-еще приличный номер.
В "Подушкине" есть номер с дыбой, сексмашиной и качелями. Там все уже куда очевиднее, а гандоны почти в любом минибаре попадаются.
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8k
Кыся Час назад
Ну и пользовалась бы случаем!
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13k
Alex Час назад
Технически Мама с заданием справилась
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6k
Артём Час назад
Так хорошо эта девушка никогда не отдыхала!
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220
Космос Час назад
Интернет взорван!
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7k
Кенвуд Час назад
Мама по привычке на автомате заказала
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981
Андрей Манахов Час назад
Мама плохого не посоветует))
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36k
Элек Мек Час назад
Всё по Фрейду,что юная цыпа нафантазировала в уме,то и увидела.
Всё по Фрейду,что юная цыпа нафантазировала в уме,то и увидела.
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2k
VL Час назад
Хорошенькая...
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838
Обратная сторона Луны Час назад
Для свингеров? Кровать на четверых?

А может мама просто хотела намекнуть, мол, пора уже, доченька
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744
buba 2 часа назад
Хоспади , да все элементарно, просто кто то очень хитрый и очень хочет внуков)
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3k
livaneth buba 57 минут назад
От того, что дочь переночует ОДНА в номере для этого самого внуков не прибавится.
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353
Атомный Крот livaneth 5 минут назад
Ну не она же не единственным постояльцем того отеля была, наверное.
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