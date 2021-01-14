Заботливая мама по ошибке забронировала для дочери номер в секс-отеле: видео

Наши родители очень заботливы, но в современном мире для них слишкои много всего нового и удивительного. Замечательный тому пример - мать американской туристки, которая по случайности забронировала для дочки номер в секс-отеле.
Девушка из Орландо рассказала в TikTok, что отправилась отдыхать Майями, попросив маму забронировать номер в отеле. Женщина сделала всё так, как попросила её дочка. Когда девушка приехала на место, то была шокирована. Оказалось, мама по ошибке забронировала номер в отеле для свингеров.
Девушка показала на видео всё убранство отеля, продемонстрировав презервативы, игрушки и панорамное зеркало на потолке.
«Мама забронировала нам отель в Майями, не предполагая, что он для извращенцев», — подписала она кадры.
В комментариях пользователи сети посмеялись над ситуацией и посоветовали девушке снять другой номер, прихватив сувениров для мамы.
Источник:
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свингеры извращенцы? а голубые и лесбиянки значит нет?
А так - ну жили мы как-то в подобном мини-отельчике - там 4 номера было . Все 4 в разном дизайне, но с одним понятным назначением. Мы как-то не вчитывались, когда нашли, сняли на сутки ибо других не было подходящих, а мы ехали компанией на велах, и тут удобно - позвонили администрации, количество мест как нужно, с вещами можно, все четыре и забрали. Вот уж все удивились на "заселении" . Мы - номерам, администраторша - когда ввалилось семь мужиков с велосипедами, палатками и котелками (до этого в пути ночевали, в поле и в лесу), чего уж она там подумала - даже представлять не охота. Ржали долго, но прикольно вообще- там и джакузи, и кровати шикарные
В "Подушкине" есть номер с дыбой, сексмашиной и качелями. Там все уже куда очевиднее, а гандоны почти в любом минибаре попадаются.
А может мама просто хотела намекнуть, мол, пора уже, доченька