Заботливая мама по ошибке забронировала для дочери номер в секс-отеле: видео

Девушка из Орландо рассказала в TikTok, что отправилась отдыхать Майями, попросив маму забронировать номер в отеле. Женщина сделала всё так, как попросила её дочка. Когда девушка приехала на место, то была шокирована. Оказалось, мама по ошибке забронировала номер в отеле для свингеров.

Девушка показала на видео всё убранство отеля, продемонстрировав презервативы, игрушки и панорамное зеркало на потолке.

«Мама забронировала нам отель в Майями, не предполагая, что он для извращенцев», — подписала она кадры.