25 случаев, когда люди получили заслуженное возмездие по закону кармы

Закон кармы называют также Законом причины и следствия. И этот закон действительно работает - мудрое мироздание частенько наказывает людей за плохие поступки почти мгновенно! В этой подборке из Reddit-группы Instant Karma представлены именно такие случаи, когда карма прилетела в голову незамедлительно.
1. "24-летний утырок, который ворвался в дом к 73-летнему мужчине и начал угрожать ему и его жене ножом, не знал одной вещи. Он попал на бывшего боксера, морского пехотинца и инструктора по рукопашному бою. Упс!"
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2. Пес проделал путь в 100 километров, чтобы покусать своего бывшего хозяина, который его бросил
4. Водитель сбил бродячую собаку. Она вернулась со своими приятелями и немного попортила ему автомобиль
5. Кармадилло: мужчина выстрелил в армадилло, но пуля отрикошетила и попала стрелявшему в лицо
6. "Я обнаружила украденный у меня велосипед в объявлениях о продаже. Встретилась с продавцом и попросила прокатиться. Он ответил: "Ок, только не уезжай далеко". Что я с удовольствием и сделала. Я украла свой велосипед обратно!"
8. "Мелкий поганец залез с ногами на сидение в метро и занял три места. К нему подошел этот парень и просто сел сверху, прямо на его ноги"
10. Водитель пытался наехать на снеговика и разрушить его. Он не знал, что снеговик построен вокруг огромного пня
11. Сайт mugshots.com публиковал магшоты людей в интернете и требовал денег за то, чтобы убрать публикацию. А потом владельцев сайта арестовали за вымогательство и их магшоты опубликовали в сети
13. Венгерский депутат-гомофоб ушел в отставку после задержания на гей-оргии с наркотиками. Он пытался улизнуть через окно, но был пойман
14. Законодатели из Западной Вирджинии (США) слегли с расстройством желудка, выпив непастеризованного молока. Они выпили его, чтобы отпраздновать принятие закона о продаже сырого молока
15. "Чувак въехал в меня сзади, не остановился и скрылся с места происшествия. Но оставил мне свой номер, не зная об этом!"
16. Индонезия: мужчина, который участвовал в принятии законов о публичном наказании за внебрачные отношения, сам был пойман с любовницей и побит палками
17. Он пытался всех обхитрить. Теперь у него 17 700 бутылок санитайзера для рук, которые никто не купит
19. Пожарным пришлось разбить окно машины, чтобы протянуть шланги. Автомобиль не имел права там парковаться
21. Трой Леон Грегг, грабитель и убийцы из Джорджии (США), сумел сбежать из тюрьмы прямо в ночь перед своей казнью... Но в ту же ночь ввязался в драку в баре, где его забили до смерти
22. Девушка из Камбоджи попыталась облить кислотой своего бывшего жениха. Из-за ветра кислота попала на лицо ей самой
23. Водитель решил поставить машину на полосатой разметке ("чтобы сверху не капало через щели"), где вставать не имел права. Ну и, конечно, прямо над ним оказалась протекающая труба
24. "Наводнение в Луизиане разрушило дом христианского священника, утверждавшего, что бог насылает природные бедствия, чтобы наказать гомосексуалистов"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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