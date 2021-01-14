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25 случаев, когда люди получили заслуженное возмездие по закону кармы

25 случаев, когда люди получили заслуженное возмездие по закону кармы (26 фото)

Автор:
14 января 2021 14:52
Сообщество : Юмор
Метки: возмездие   закон кармы   карма   карма в действии   карма настигла   карма прилетела в голову незамедлительно   карма-настигарма   кармагедон   
4002
26
Закон кармы называют также Законом причины и следствия. И этот закон действительно работает - мудрое мироздание частенько наказывает людей за плохие поступки почти мгновенно! В этой подборке из Reddit-группы Instant Karma представлены именно такие случаи, когда карма прилетела в голову незамедлительно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: возмездие   закон кармы   карма   карма в действии   карма настигла   карма прилетела в голову незамедлительно   карма-настигарма   кармагедон   
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8  комментариев
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34k
dima423 2 часа назад
прикольно)) про снеговика понравилось и про собеседование)
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iKrek 52 секунды назад
Самое прикольное это то, что можно взять абсолютно любую картинку из инета и сочинить абсолютно любое описание... и будет весело :)
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731
Freude 14 минут назад
Позитивный пост)
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Вячеслав Сериков 18 минут назад
Всем добра короче!)
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1k
5010_BIRD 21 минуту назад
"22. Девушка из Камбоджи попыталась облить кислотой своего бывшего жениха. Из-за ветра кислота попала на лицо ей самой"
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"22. Девушка из Камбоджи попыталась облить кислотой своего бывшего жениха. Из-за ветра кислота попала на лицо ей самой" Вспомнил
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10k
Элитный тигр Час назад
Большинство наверно брехня.
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5k
z0_0b Час назад
Последняя зачёт (:
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