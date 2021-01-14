GTA по-биробиджански: водитель устроил погоню с катанием полицейских на капоте

Полицейские попытались было прижать авто к обочине, но водитель сумел выехать на проезжую часть и уйти от преследования. Обильный снег и скользкая дорога добавили погоне дополнительных эмоций - авто то и дело заносило на поворотах. Стражи порядка были вынуждены общаться с нарушителем по громкой связи и делать предупредительные выстрелы в воздух.