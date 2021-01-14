17 странных дизайнов ванных комнат и туалетов

Главными условиями, при которых ванные комнаты и туалеты могут считаться хорошими, являются их удобство и функциональность. Художественное оформление вряд ли может стоять на первом месте, так как превратив эти помещения во что-то красивое и оригинальное можно сильно наломать дров.