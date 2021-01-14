17 странных дизайнов ванных комнат и туалетов

Ни о чём-то симпатичном, ни об удобстве говорить не приходится, когда за оформление берутся мастера, создавшие эти туалеты и ванные.
Главными условиями, при которых ванные комнаты и туалеты могут считаться хорошими, являются их удобство и функциональность. Художественное оформление вряд ли может стоять на первом месте, так как превратив эти помещения во что-то красивое и оригинальное можно сильно наломать дров.
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9. «В доме моего дяди туалет без двери, и это буквально первое, что вы видите, приходя в гости»
С другой стороны удобно — не нужно спрашивать у хозяина, где у него туалет.
11. «Эта ванная в новом доме моего папы. Мой рост 185 см»
«Комната такая низкая, что пришлось проделать дыры в потолке над унитазом и раковиной, чтобы можно было всё спокойно использовать».
15. Кабинка с маятниковыми дверями — великолепная находка!
Представьте, как эффектно можно войти внутрь, распахнув обе двери! А ещё в них, судя по всему, нет замка.
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