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17 странных дизайнов ванных комнат и туалетов

17 странных дизайнов ванных комнат и туалетов (18 фото)

Автор:
14 января 2021 09:40
Сообщество : Юмор
Метки: дамская комната   дизайн   забавно   креатив   подборка   прикол   туалет   фото   
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Ни о чём-то симпатичном, ни об удобстве говорить не приходится, когда за оформление берутся мастера, создавшие эти туалеты и ванные.
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Метки: дамская комната   дизайн   забавно   креатив   подборка   прикол   туалет   фото   
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1  комментарий
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Snork Snorkoff 17 минут назад
Это туалет для инвалидов, поверьте, приватность, далеко не самая большая проблема этих людей.
Это туалет для инвалидов, поверьте, приватность, далеко не самая большая проблема этих людей.
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