Самые странные туалеты, дизайн которых повергает в шок

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Когда смотришь на фотографии этих ванных комнат, невольно задаешься вопросами: "Кто это делал?" и "Вы что, серьёзно?!".
От смешных туалетных принадлежностей до странного унитаза, отсутствия двери (или же наличия прозрачной), ниже собраны самые странные и ужасающие туалеты, дизайн которых повергает в шок:
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"Однажды я зашёл в общественный туалет одновременно с каким-то парнем. Он, увидев это, сказал мне: "Этому никогда не бывать, и вышел"
В арендованном доме была ванная с полупрозрачной дверью.
Мама уже привыкла, что малыш следует за ней повсюду, даже в туалет, но здесь это выглядело действительно странно…
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