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Самые странные туалеты, дизайн которых повергает в шок

Самые странные туалеты, дизайн которых повергает в шок

Автор:
07 марта 2024 08:39
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайн   забавно   креатив   странные туалеты   туалеты   фото   
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Когда смотришь на фотографии этих ванных комнат, невольно задаешься вопросами: "Кто это делал?" и "Вы что, серьёзно?!".

От смешных туалетных принадлежностей до странного унитаза, отсутствия двери (или же наличия прозрачной), ниже собраны самые странные и ужасающие туалеты, дизайн которых повергает в шок:

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В арендованном доме была ванная с полупрозрачной дверью.

Мама уже привыкла, что малыш следует за ней повсюду, даже в туалет, но здесь это выглядело действительно странно…


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Метки: Юмор   дизайн   забавно   креатив   странные туалеты   туалеты   фото   
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6  комментариев
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1k
САР Час назад
А если закрывать крышку унитаза, то ничего туда падать не будет.

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39k
АнтонПолднев 13 минут назад
Чёт навеяло...

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39k
АнтонПолднев 16 минут назад
Готовая обложка рок альбома

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13k
Krapiv 17 минут назад
Комментарий к фото
а если подать 220 В, то thrash metal можно исполнить
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2k
Victor 46 минут назад
Это нормальное фото, по сравнению с остальными

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11k
hairov Час назад
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