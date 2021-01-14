Эти люди перефотошопили снимки для соцсетей

Соцсетям уже давным-давно никто не верит, ведь все мы знаем, что без обработки фото туда просто не попадают. Но одно дело, когда просто аккуратно и незаметно убирают недостатки и проводят цветокоррекцию, а другое — когда человека на снимке пытаются превратить в куклу, да ещё и весьма топорно. Мы собрали для вас фотографии людей из соцсетей, которые перестарались с фотошопом.