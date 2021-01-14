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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 299 постов • 199 подписчиков подписаться
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Эти люди перефотошопили снимки для соцсетей

Эти люди перефотошопили снимки для соцсетей (18 фото)

Автор:
14 января 2021 10:09
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   забавно   люди   перефотошопили   подборка   прикол   фотошоп   
1872
18
Некоторые так увлекаются «улучшайзингом» своих фотографий, что, кажется, теряют связь с реальностью...
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Метки: Юмор   забавно   люди   перефотошопили   подборка   прикол   фотошоп   
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2k
Владимир Час назад
массовый кретинизм!
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Shtoppi 21 минуту назад
Бл....ий цирк.
Бл....ий цирк.
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5k
ГГалка Полчаса назад
чот мне кажется там где "тень выдает фотошоп с потрохами" - фотошоп это сама тень. слишком точно она повторяет контур, несмотря на то, что со стены заходит на перпендикулярную дверь. вот вообще никому нельзя верить(
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