Эти люди перефотошопили снимки для соцсетей

Некоторые так увлекаются «улучшайзингом» своих фотографий, что, кажется, теряют связь с реальностью...
Соцсетям уже давным-давно никто не верит, ведь все мы знаем, что без обработки фото туда просто не попадают. Но одно дело, когда просто аккуратно и незаметно убирают недостатки и проводят цветокоррекцию, а другое — когда человека на снимке пытаются превратить в куклу, да ещё и весьма топорно. Мы собрали для вас фотографии людей из соцсетей, которые перестарались с фотошопом.
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. «Меня действительно беспокоит то, что у неё много комментариев от людей, которые хотят быть похожими на неё»
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