Предметы и люди, затерявшиеся в текстурах

Сейчас под рукой всегда есть камера. Благодаря случайным совпадениям и быстрой реакции людям удалось заснять забавные моменты. Мы собрали фото, которыми поделились пользователи в соцсетях. Перед вами коллекция застрявших в текстурах.
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6. Как? Инсталляция?
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