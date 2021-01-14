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Предметы и люди, затерявшиеся в текстурах

Предметы и люди, затерявшиеся в текстурах (15 фото)

Автор:
14 января 2021 11:56
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   застрял в текстурах   затеряться   маскировка   матрица   прикол   текстуры   фото   
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Сейчас под рукой всегда есть камера. Благодаря случайным совпадениям и быстрой реакции людям удалось заснять забавные моменты. Мы собрали фото, которыми поделились пользователи в соцсетях. Перед вами коллекция застрявших в текстурах.
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Метки: забавно   застрял в текстурах   затеряться   маскировка   матрица   прикол   текстуры   фото   
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