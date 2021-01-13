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Что осталось за кадром: фото, доказывающие, что у всего есть обратная сторона

Что осталось за кадром: фото, доказывающие, что у всего есть обратная сторона (16 фото)

Автор:
13 января 2021 11:00
Метки: за кадром   забавно   интересно   обратная сторона   прикол   что скрывают фото   
1752
16
За каждым кадром есть целая история. Не все, что снимают фотографы и операторы, соответсвует действительности. Иногда снимки показывают нам лишь то, что хочет донести определенный человек. На самом деле реальность может быть иной. Мы собрали наглядные примеры, доказывающие, что у всего есть обратная сторона.
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Метки: за кадром   забавно   интересно   обратная сторона   прикол   что скрывают фото   
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2k
Свирепый Бамбр 57 минут назад
МРТ кисе делают! Ниписдити!
МРТ кисе делают! Ниписдити!
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6k
Вася Полчаса назад
Ссылка coub.com
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16k
Андрей Иванов 42 минуты назад
15. - Нет там отреставрированного фасада. Здание либо под слом, либо под капремонт

И со львом фейк
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11k
Yasen_Perec 57 минут назад
Что осталось за кадром: фото, доказывающие, что у всего есть обратная сторона
Что осталось за кадром: фото, доказывающие, что у всего есть обратная сторона
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17k
SolomonA 58 минут назад
13 - точно фейк. Соответственно остальные тоже попадают под сомнение...
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