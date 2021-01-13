Что осталось за кадром: фото, доказывающие, что у всего есть обратная сторона

За каждым кадром есть целая история. Не все, что снимают фотографы и операторы, соответсвует действительности. Иногда снимки показывают нам лишь то, что хочет донести определенный человек. На самом деле реальность может быть иной. Мы собрали наглядные примеры, доказывающие, что у всего есть обратная сторона.

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