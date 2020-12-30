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Парень из Штатов каждый год дарит брату один и тот же подарок

Парень из Штатов каждый год дарит брату один и тот же подарок (12 фото)

Автор:
30 декабря 2020 09:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   лицо   портрет   прикол   принт   фото   футболка   
840
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Парень 7 лет получает на Рождество футболки со своим фото, ломающим мозг, и это настоящая футболочная рекурсия.
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Метки: Юмор   забавно   лицо   портрет   прикол   принт   фото   футболка   
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