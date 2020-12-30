Парень из Штатов каждый год дарит брату один и тот же подарок

У многих есть традиция дарить друзьям или родственникам что-то определённое каждый Новый год или день рождения. Но обычно договорённость ограничивается какой-то сферой: только практичные подарки, только книги, только алкоголь/сладости или просто деньги. Но в этой истории кроется куда более весёлая традиция.



Брат американца Джереми Пледжера по имени Зак уже седьмой год подряд делает ему особый вид презента. Речь идёт о футболке с фото Джереми. И с каждым годом парня на ней становится всё больше.