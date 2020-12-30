Парень из Штатов каждый год дарит брату один и тот же подарок

Парень 7 лет получает на Рождество футболки со своим фото, ломающим мозг, и это настоящая футболочная рекурсия.
У многих есть традиция дарить друзьям или родственникам что-то определённое каждый Новый год или день рождения. Но обычно договорённость ограничивается какой-то сферой: только практичные подарки, только книги, только алкоголь/сладости или просто деньги. Но в этой истории кроется куда более весёлая традиция.
Брат американца Джереми Пледжера по имени Зак уже седьмой год подряд делает ему особый вид презента. Речь идёт о футболке с фото Джереми. И с каждым годом парня на ней становится всё больше.
Брат американца Джереми Пледжера по имени Зак уже седьмой год подряд делает ему особый вид презента. Речь идёт о футболке с фото Джереми. И с каждым годом парня на ней становится всё больше.
Исходное фото
Всё началось с того, что сам Джереми решил, что поместить своё фото на футболку — великолепная своей забавностью и одновременно тупостью идея.
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Первый год
Зак быстро подхватил мысль Джереми (они ведь братья, как-никак) и решил для себя, что будет дарить ему последующие годы. Зак не просто заказывает печать футболки с каким-то фото брата, он обязательно использует снимок, на котором Джереми стоит в одной и той же позе, надев ту самую футболку со своим лицом.
Второй год
Как вы понимаете, лиц парня с каждым годом становится всё больше. Получается эдакая футболочная рекурсия.
Третий год
Ребята умудряются не повторятся с общим цветом футболки. Здесь всё решает фон на фото.
А вот и сам брат — донашивает за Джереми прошлогодние футболки
У этого шкафа было сделано фото для четвёртого этапа.
Пятый год
Здесь Джереми немного изменил положение головы, но ничего страшного, это почти незаметно.
Шестой год
Опять же, чем красивее фон у исходного снимка для следующей футболки, тем симпатичнее она получится.
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