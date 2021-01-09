FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4470 постов • 1156 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Когда одним дали премию на НГ, а другим — нет

Когда одним дали премию на НГ, а другим — нет (2 фото)

Автор:
09 января 2021 11:20
Сообщество : Истории
Метки: WhatsApp   истории   истории из жизни   общение   офис   переписка   переписка WhatsApp   премия   
1154
2
Не хочешь слышать плохих ответов — не задавай глупых вопросов.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: WhatsApp   истории   истории из жизни   общение   офис   переписка   переписка WhatsApp   премия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Пафнутий Полчаса назад
Очень замечательная рождественская сказка. Жаль только что сказка, хотя и рождественская. :)
Увы, из множества начальников что у меня были, пожалуй только двое, тянули на уровень описанного тут, то ли начальника, то ли Дед Мороза. Они действительно оценивали не время проведенное мной на работе, а то с какой результативностью я его провожу. Правда, работал я на сдельщине, а не сидел на окладе. Но... были у меня боссы которые даже зная что заплатят мне ровно столько сколько я сделаю, тем не менее считали своим долгом контролировать когда я прихожу-ухожу, а один даже с часами учитывал время обеденного перерыва. С такими я старался быстрее расставаться. И не столько из-за придирок, сколько из-за того, что подобное поведение есть признак непрофессионализма начальства. А с таким связываться - себе дороже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Антон Полчаса назад
Кто больше всех работает, в следующем месяце получает ещё больше работы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Ватаку Накомоде Антон 2 минуты назад
«Видел какая у нашего босса новая машина? Если будешь хорошо работать в следующем году... он купит ещё лучше»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RIZ deadening 37 минут назад
Ну хоть выводы правильные сделал !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
winergy2012 39 минут назад
Смищно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Иванов 39 минут назад
А ещё Маша забывает обо всём и отдаётся главному! Нет, не так, -Главному!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Искандер Александр Иванов Минуту назад
Завидуешь, что некому отдаться?
Забудь обо всём и отдайся Главному, будешь Любимым!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Когда постоянно знакомишься с какими-то "уродами" Когда постоянно знакомишься с какими-то "уродами" Этот чарующий запах уходящего 2020… Этот чарующий запах уходящего 2020… Горе-мать проснулась Горе-мать проснулась Знакомство двух немолодых людей Знакомство двух немолодых людей Новый год удался! Парня занесло в Химки Новый год удался! Парня занесло в Химки
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

106358



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Россиянин отправил в нокаут мужчину, который сделал ему замечание об отсутствии маски
2
198
Россиянин отправил в нокаут мужчину, который сделал ему замечание об отсутствии маски
Интересные факты и моменты со съёмок фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"
1
14
Интересные факты и моменты со съёмок фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Шоколадный хаски Квой покоряет сердца в Инстаграме
0
2
Шоколадный хаски Квой покоряет сердца в Инстаграме
Какими были бы бы дети расставшихся звезд?
0
14
Какими были бы бы дети расставшихся звезд?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#кино#прикол#настроение#истории#девушки#люди#художник
#история#СССР#приколы#Россия#сша#позитив#капитолий#фотографии#фотография
#фото#картинки#факты#животные#подборка#актеры#космос#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться