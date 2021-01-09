Когда одним дали премию на НГ, а другим — нет

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Увы, из множества начальников что у меня были, пожалуй только двое, тянули на уровень описанного тут, то ли начальника, то ли Дед Мороза. Они действительно оценивали не время проведенное мной на работе, а то с какой результативностью я его провожу. Правда, работал я на сдельщине, а не сидел на окладе. Но... были у меня боссы которые даже зная что заплатят мне ровно столько сколько я сделаю, тем не менее считали своим долгом контролировать когда я прихожу-ухожу, а один даже с часами учитывал время обеденного перерыва. С такими я старался быстрее расставаться. И не столько из-за придирок, сколько из-за того, что подобное поведение есть признак непрофессионализма начальства. А с таким связываться - себе дороже.
Забудь обо всём и отдайся Главному, будешь Любимым!