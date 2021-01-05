Японские садоводы привлекли к работе сов

Выращивание фруктов - распространенный бизнес в Японии. Главные его враги - мыши, подгрызающие плодовые деревья. Японские фермеры не хотят травить их пестицидами - ведь они повлияют на качество урожая. Поэтому они приманивают в сады крылатых помощников - сов, которые держат мышиную популяцию под контролем.
Японские садоводы давно привечали сов в яблочных садах,заметив, что в совиных владениях снижается численность грызунов. Они всячески старались привлечь сов в сады, в том числе, делая искусственные жилиза для сов и устанавливая на участках дуплистые сухие деревья, где совы могли бы гнездиться.
Их присутствие помогало избавиться от грызунов, а значит, сохранить садовые деревья здоровыми.
Их присутствие помогало избавиться от грызунов, а значит, сохранить садовые деревья здоровыми.
Совы в садах - это давняя японская тралиция, однако современные исследования также подтверждают их эффективность в уничтожении грызунов. В ходе исследования 2018 года группа японских ученых просчитала, насколько полезны в этом отношении совы. Для этого они выводили длиннохвостых неясытей в яблоневых садах и сравнивали численность мышей до их появления и после. Как оказалось, совы снижают численность мышей на 63%. "Разведение неясытей гарантирует значительное снижение численности грызунов на участках гнездования, - пишут ученые. Помогая репродукции местных ночных хищников в сельскохозяйственных угодьях, мы открываем возможность регулирования численности грызунов при одновременном сохранении биоразнообразия".
Одна сова за ночь способна поймать 10 мышей за ночь, а по мере размножения сов их эффевктивность только растет.
Одна сова за ночь способна поймать 10 мышей за ночь, а по мере размножения сов их эффевктивность только растет.
Японцы - не единственные, кто использует птиц для защиты крестьянских хозяйств. Так, в США, в долине Напы, совы также используются для защиты виноградников. А в Таиланде стаи голодных уток выпускают на рисовые поля, где они также поедают сельскохозяйственных вредителей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Смертельный прыжок Франца Райхельта с Эйфелевой башни
- В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете
- Исторические снимки броненосцев времен гражданской войны США
- Интересные факты о книгах
- 4 жизненных принципа японцев, следовать которым в других странах не получается
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...