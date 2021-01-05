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Японские садоводы привлекли к работе сов

Японские садоводы привлекли к работе сов (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 января 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Япония   история   мыши   садоводство   совы   ушастая неясыть   факты   фермерство   
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Выращивание фруктов - распространенный бизнес в Японии. Главные его враги - мыши, подгрызающие плодовые деревья. Японские фермеры не хотят травить их пестицидами - ведь они повлияют на качество урожая. Поэтому они приманивают в сады крылатых помощников - сов, которые держат мышиную популяцию под контролем.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   история   мыши   садоводство   совы   ушастая неясыть   факты   фермерство   
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