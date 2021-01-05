Японские садоводы привлекли к работе сов

Совы в садах - это давняя японская тралиция, однако современные исследования также подтверждают их эффективность в уничтожении грызунов. В ходе исследования 2018 года группа японских ученых просчитала, насколько полезны в этом отношении совы. Для этого они выводили длиннохвостых неясытей в яблоневых садах и сравнивали численность мышей до их появления и после. Как оказалось, совы снижают численность мышей на 63%. "Разведение неясытей гарантирует значительное снижение численности грызунов на участках гнездования, - пишут ученые. Помогая репродукции местных ночных хищников в сельскохозяйственных угодьях, мы открываем возможность регулирования численности грызунов при одновременном сохранении биоразнообразия".

Одна сова за ночь способна поймать 10 мышей за ночь, а по мере размножения сов их эффевктивность только растет.