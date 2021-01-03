Японская компания скупает лица

Если вы не против торговать лицом, вас ждут в японской компании Kamenya Omoto. Там готовы платить по $380 за право на использование лица. С него делают реалистичную 3D-маску и выпускают в продажу. А если людям понравится ходить в вашем образе, то вам дополнительно будут выплачивать процент с продаж.
Когда токийская компания Kamenya Omoto, специализирующаяся на изготовлении и продаже масок, объявила о покупке прав на использование лиц за 40 тысяч йен ($380 или около 30000 рублей), ее просто завалили предложениями. Компания планирует делать гиперреалистичные маски с реальных лиц и продавать их по $940 (около 70000 рублей). Если маска станет популярной, носитель образа будет также получать проценты с продаж. Таким образом компания планирует реализовать на коммерческой основе научно-фантастическую идею торговли лицами.
Идея торговли лицами в эпоху массовой заботы о сохранности персональных данных кажется неуместной, но, судя по отклику, она будет весьма популярна.
Несмотря на то, что изначально компания планировала покупать лица лишь у жителей Токио, желающих оказалось так много, что фирма решила выбирать тех, с кем заключит контракт на покупку лиц, с помощью лотереи.
В лотерее может участвовать любой житель Токио, которому уже исполнилось 20 лет. Получивший контракт не должен раскрывать свою личность, компания, в свою очередь, обязуется не раскрывать личную информацию тех, кто попал в программу.
Пока для заказа доступна только маска владельца компании, однако очень скоро ассортимент будет расширен: работа над новыми лицами уже идет.
"Мы продаем и покупаем лица, - написано на сайте компании. - Научная фантастика стала реальностью! Пока еще никто не знает, что произойдет в мире, который будет заполнен одинаковыми лицами - такими же, как у вас".
Kamenya Omoto - первая в мире компания, которая производит гиперреалистичные маски в массовом масштабе. В 2011 году такой же проект попыталась реализовать компания REAL-f, однако она предлагала лишь маски по индивидуальному заказу стоимостью от $4000, и проект так и не смог найти своих покупателей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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