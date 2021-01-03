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Японская компания скупает лица

Японская компания скупает лица (7 фото + 1 видео)

Автор:
03 января 2021 14:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Kamenya Omoto   Япония   идея   лица на продажу   торговля лицом   удивительное рядом   чужое лицо   эти странные японцы   
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Если вы не против торговать лицом, вас ждут в японской компании Kamenya Omoto. Там готовы платить по $380 за право на использование лица. С него делают реалистичную 3D-маску и выпускают в продажу. А если людям понравится ходить в вашем образе, то вам дополнительно будут выплачивать процент с продаж.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Kamenya Omoto   Япония   идея   лица на продажу   торговля лицом   удивительное рядом   чужое лицо   эти странные японцы   
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4  комментария
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416
Lii Wai 19 минут назад
Такая себе идея. Убийства, ограбления, изнасилования и пр. будут совершаться людьми в реалистичных масках. К чему это приведет? К массовому обвинению невиновных?
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8k
Kostick Полчаса назад
Японская компания скупает лица
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780
Stranger2018 50 минут назад
Фраза "торговать е..лом" оказывается имеет прямой смысл
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635
insaider Час назад
хорошо японцы придумали! Я бы хотел такую!
хорошо японцы придумали! Я бы хотел такую!
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