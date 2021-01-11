Японцы придумали кровать для настоящих геймеров

«Вы просыпаетесь и перебираетесь с кровати за стол. К чему такие сложности? Кровати для гейминга решают эту проблему», — гласит описание кровати на сайте Bauhutte. — «Вы можете начать играть сразу же, как проснетесь, и с комфортом заснуть за просмотром аниме».

Так что, если вы один из тех геймеров, кто практически живет у монитора, теперь вы cможете делать это хотя бы с комфортом.