FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Игромир 302 поста • 252 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Игромир 
Японцы придумали кровать для настоящих геймеров

Японцы придумали кровать для настоящих геймеров (10 фото + 1 гиф)

Автор:
11 января 2021 14:25
Сообщество : Игромир
Метки: Япония   видеоигры   геймеры   изобретения   кровать для геймеров   мебель   
349
11

Японская компания по производству мебели для геймеров Bauhutte недавно выпустила кровать для истинных геймеров — в это безумное изобретение входит матрас, подголовник, стол, множество различных тумбочек, комод с вешалкой для одежды, геймерское кресло, подставка для закусок и даже регулируемый держатель для смартофна.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Игромир"
Метки: Япония   видеоигры   геймеры   изобретения   кровать для геймеров   мебель   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
dimitr 3 часа назад
Без унитаза и пивопровода - какая ж это геймерская кровать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
SerGProS 2 часа назад
вообще-то вариант только такой
вообще-то вариант только такой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Александр 2 часа назад
Кадр из кинофильма Геймер. Туда и дорога.
Кадр из кинофильма Геймер. Туда и дорога.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
pynh 3 часа назад
Что интересно, кровать односпальная.

Что интересно, кровать односпальная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ф Ив 3 часа назад
Комплект неполный: еще нужны медицинские утка и судно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей 3 часа назад
Пока Японцы придумывали то Китайцы уже года три продают на АлиЭкспресс Этой кровати уже и лет столько же
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Rubiroid_47 3 часа назад
И как с такой кровати резко срываться в толкан?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Асмус показала доставшийся ей элитный особняк Харламова за 100 миллионов (9 фото) Асмус показала доставшийся ей элитный особняк Харламова за 100 миллионов (9 фото) Китайские студенты изобрели самоочищающуюся дверную ручку Китайские студенты изобрели самоочищающуюся дверную ручку В 100 километрах над Луной В 100 километрах над Луной Любитель пива сконструировал кресло, позволяющее в полной мере насладиться этим напитком Любитель пива сконструировал кресло, позволяющее в полной мере насладиться этим напитком Японские садоводы привлекли к работе сов Японские садоводы привлекли к работе сов 15-летний парень выиграл $1 миллион в Fortnite, и хочет купить дом маме 15-летний парень выиграл $1 миллион в Fortnite, и хочет купить дом маме
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

243811



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как поживают солисты группы ABBА, чем занимаются и как выглядят
3
46
Как поживают солисты группы ABBА, чем занимаются и как выглядят
Как прекрасен этот край!
3
30
Как прекрасен этот край!
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Лиса на льду
0
3
Лиса на льду
Спортсменка с витилиго поверила в себя благодаря бодибилдингу
0
18
Спортсменка с витилиго поверила в себя благодаря бодибилдингу
Современный прототип DeLorean DMC-12 из кинофильма «Назад в будущее» (3 фото)
Современный прототип DeLorean DMC-12 из кинофильма «Назад в будущее» (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#история#СССР#знаменитости#смешные#истории#фотографии#в мире#девушки
#интересно#факты#прикольные#сша#кино#на различный вкус#настроение#подборка#автомобили#дтп
#прикол#животные#картинки#новый год#приколы#аварии#позитив#Россия#архитектура#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться