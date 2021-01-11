Японцы придумали кровать для настоящих геймеров

Японская компания по производству мебели для геймеров Bauhutte недавно выпустила кровать для истинных геймеров — в это безумное изобретение входит матрас, подголовник, стол, множество различных тумбочек, комод с вешалкой для одежды, геймерское кресло, подставка для закусок и даже регулируемый держатель для смартофна.
Те, кто никак не мог определиться между обычным столом и «стоячим», теперь могут забыть о столах в принципе — действительно, зачем сидеть или стоять, когда можно просто весь день валяться в постели и грызть чипсы? А благодаря держателю для смартфона даже не придется менять положение, чтобы ответить на сообщение или порыться в интернете. Если вас бесит, что постоянно приходится прерывать игру из-за боли в спине, то эта кровать — вполне себе решение… если, конечно, вы можете себе ее позволить.
«Вы просыпаетесь и перебираетесь с кровати за стол. К чему такие сложности? Кровати для гейминга решают эту проблему», — гласит описание кровати на сайте Bauhutte. — «Вы можете начать играть сразу же, как проснетесь, и с комфортом заснуть за просмотром аниме».
Так что, если вы один из тех геймеров, кто практически живет у монитора, теперь вы cможете делать это хотя бы с комфортом.
Сложная на вид конструкция на самом деле состоит из различных аксессуаров, которые Bauhutte также продает отдельно — среди них односпальная кровать, подставка для закусок и даже «одеяло геймера». При этом за полный набор придется выложить примерно 1100 долларов, что, в общем-то, не так уж и много для кровати «истинного геймера», правда?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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