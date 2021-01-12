"Девушка, две минуты!": водитель "Ситимобил" подзюбил прямо во время поездки в Пулково

Возмущенной пассажирке за доставленные неудобства компания-перевозчик пообещала три бесплатных поездки в такси. Вот что значит щедрость и клиентоориентированность!
Петербурженка вызвала такси, чтобы добраться до аэропорта "Пулково", и эта поездка ей запомнится надолго.
Девушка рассказывает, что в течение пути водитель по имени Журажон сначала задавал ей неудобные вопросы интимного характера, а потом, видимо, не выдержав приступа вожделения, остановил авто, включил порноролик и стал заниматься самоудовлетворением.
"Я была в шоке, мне казалось, что все это происходит не на самом деле. И не со мной", - поделилась своими впечатлениями от поездки Мария.
Мария написала в техподдержку "Ситимобил", и в компании пообещали разобраться с водителем. за поездку девушке вернули средства. Рабочий профиль озабоченного перевозчика заброкирован, а потрясенной пассажирке за перенесенное моральное испытание будет предоставлен промокод на три бесплатных поездки.
Вот только пользоваться услугами "Ситимобил" Мария больше не планирует, хотя в компании пообещали поддержку, если девушка по факту инцидента в поездке задумает обратиться в полицию.
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- А сколько у вас стоят апельсины?
- Дэсят рублей килограм.
Она (задирая юбку выше): - А так?
Он (опуская руку под прилавок): Восэм рублей.
Она поднимает юбку еще выше, грузин: "шэст рублей", она поднимает еще выше, он: "три рубля", она поднимает еще выше... Грузин (вынимая руку из-под прилавка и вытирая ее об тряпку): - Дэсят рублей килограм.
Ну вот как то так
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Идёт женщина в магаз за хлебом. Смотрит - а под ступеньками пьяный мужик валяется. Она присмотрелась - вроде и нормальный, если отмыть и постирать. Она думает - счас быстренько хлеба куплю, а мужичка заберу назад по дороге.
Возвращается быстро назад. Глядь, а мужичка-то и нет! Стоит с буханкой в руках и думает - неужели я 2 года хлеба не ела?!