FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Таксисты 98 постов • 32 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Таксисты 
"Девушка, две минуты!": водитель "Ситимобил" подзюбил прямо во время поездки в Пулково

"Девушка, две минуты!": водитель "Ситимобил" подзюбил прямо во время поездки в Пулково (5 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2021 13:27
Сообщество : Таксисты
Метки: Ситимобил   онанизм   подзюбил   поездка   пулково   санкт-петербург   такси   
3436
5
1
Возмущенной пассажирке за доставленные неудобства компания-перевозчик пообещала три бесплатных поездки в такси. Вот что значит щедрость и клиентоориентированность!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Таксисты"
Метки: Ситимобил   онанизм   подзюбил   поездка   пулково   санкт-петербург   такси   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
46
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
46  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
ВОВЧЕГ Час назад
Это ей повезло, что у него овцы с собой не было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Fara Zolkin 7 минут назад
Водителем был футболист? Фамилия из 5 букв.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Григорий 11 минут назад
Ну Дзюба ладно, все посмотрели, но есть-ли хоть кто-то кто желает смотреть на дзюбируюжего Журажона? Мне кажется это весьма унылое зрелище снятое с плохого ракурса на телефон в темной машине.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Григорий 15 минут назад
Сидит грузин на базаре, торгует апельсинами. Подходит к нему девушка в короткой юбке и таким нежным голосом говорит:
- А сколько у вас стоят апельсины?
- Дэсят рублей килограм.
Она (задирая юбку выше): - А так?
Он (опуская руку под прилавок): Восэм рублей.
Она поднимает юбку еще выше, грузин: "шэст рублей", она поднимает еще выше, он: "три рубля", она поднимает еще выше... Грузин (вынимая руку из-под прилавка и вытирая ее об тряпку): - Дэсят рублей килограм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
PUIXUI 19 минут назад
а мог и оплодотворить ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
PUIXUI 13 минут назад
так сказать набиткоинтить так сказать или намайнить как правильно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Гур 39 минут назад

"Девушка, две минуты!": водитель "Ситимобил" подзюбил прямо во время поездки в Пулково
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
667
Пес Ди Цын 43 минуты назад
яндекс такси и ситимобил, это дно сами себя дискредитируют, чурки одни у них работают, причем совершенно тупые чурки! на русском говорить вообще некоторые не могут, кто и когда думает взяться за эти недосервисы?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop Пес Ди Цын 23 минуты назад
Без этих сервисов думаешь их в такси не было?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
667
Пес Ди Цын klop 17 минут назад
в том то и дело если сервис то он должен соответствовать, а то что было до, это бомбилы, я редко когда пользовался услугами бомбил, а если и пользовался только что бы бомбила был не чурка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop Пес Ди Цын 14 минут назад
Они уже все аэропорты и вокзалы заполонили до этих сервисов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
KL11 52 минуты назад
а как выживать Гуломжону в наших условиях?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лёха Час назад
Говносос,он и в Пулково говносос...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
веселый просто Час назад
Прошу промокодом ни кому не пользоваться. У меня много детей, их надо возить в школу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
449
Антон Верник Час назад
А мог ведь и сексуально удовлетворить пассажирку. Так что повезло!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Ну подрочил таксист,что тут такого или он ее забрызгал немного?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
insaider Час назад
"Девушка, две минуты!": водитель "Ситимобил" подзюбил прямо во время поездки в Пулково
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
800
Недовольный Херней Час назад
Очередная малолетняя пи.... решила заняться саморекламой? Где видео как самоудовлетворяется? Чтобы блохерша не сняла такое не верю!!! Так что, херня на постном масле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
7k
Alex Djeff Недовольный Херней 44 минуты назад
Друг спрашивает? ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
800
Недовольный Херней Alex Djeff 39 минут назад
Типа того
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Леонид Недовольный Херней Полчаса назад
Так ради интереса, зачем тебе полное видео где трчит Журажон ? К примеру я это видеть не хочу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
800
Недовольный Херней Леонид Полчаса назад
К тому что девушка, как я раньше и сказал, пистит. Чисто для доказательной базы. Собственно я тоже не хочу этого видеть но без доказательств получается что инстаблохерша себя пиарит и все. А вот когда ей статью впаяют за пистеш то будет и другим наука.
Ну вот как то так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
636k
Result Автор поста Недовольный Херней 9 минут назад
Полное видео девушка предоставит в полиции. В качестве доказательной базы. Остальное чрезмерное внимание публики есть просто досужий интерес, поощрять который в полном объеме она, в общем-то, не обязана.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Нанук Паналык Час назад
Заипали постить херню!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop Нанук Паналык 20 минут назад
Заипали комментаторы которые пишут "заипали постить херню"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
760
Nane First NameLast Час назад
Я была в шоке, мне казалось, что все это происходит не на самом деле
-------------
Идёт женщина в магаз за хлебом. Смотрит - а под ступеньками пьяный мужик валяется. Она присмотрелась - вроде и нормальный, если отмыть и постирать. Она думает - счас быстренько хлеба куплю, а мужичка заберу назад по дороге.

Возвращается быстро назад. Глядь, а мужичка-то и нет! Стоит с буханкой в руках и думает - неужели я 2 года хлеба не ела?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Kostick Час назад
тащет с таким патретом, как у этой петербурженки, надо радовацца, что хоть у фурамжона чебурековича возникло желание передёрнуть, лицезрея на сию вельми альтернативную красоту.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
tamin Час назад
пока со стороны государства не будет контроля за этой сферой в виде ежедневных анализов, экзамена на проф. пригодность, знания языка, ответственность не в виде ой как плохо а уголовка сразу. Пока такси не будут обслуживать с ответственностью-будет такой бардак. Ну его эту дрянь. Приезжают и 2 слов связать не могут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz Час назад
Я бы никуда не поехал с человеком, которого зовут Журажон Гумолжон ( кстати, что из этого имя ?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
8k
Михалыч RomaXz 39 минут назад
Судя по тому, как ты, третьего дня, защищал латышей, а меня называл русским быдлом, ты ездишь только с Янисами Лепиньшами, причём расплачиваешься с ними орально. Так, пупсик?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz Михалыч 20 минут назад
О, как у тебя бомбит. Будешь теперь за мной бегать и плакать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz Anton Omelyanenko 18 минут назад
Может ты к такому привык, но для меня это имя звучит очень странно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Михалыч RomaXz 10 минут назад
Ну, тебе, жителю олайне - латышской деревни в 3 дома, вообще тяжело найти такси. Да и ты ведь всё русское не любишь, на Яндекс такси тебе ездить нельзя, на Болту, небось ездишь, на латышском?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz Михалыч 6 минут назад
Снова запил, быдло?;) Интересно, почему ты так любишь про члены говорить? Балуешься со своими быдло друзьями,да?;)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Рублевка против Франции. Как выглядят дома Асмус, Барановской и Ягудина (16 фото) Рублевка против Франции. Как выглядят дома Асмус, Барановской и Ягудина (16 фото) Эвакуатор слишком круто повернул и уронил плохо закреплённый автомобиль Эвакуатор слишком круто повернул и уронил плохо закреплённый автомобиль Отговорки наглых таксистов, которые хотят отменить заказ Отговорки наглых таксистов, которые хотят отменить заказ Поиграли: подростки снегом потушили Вечный огонь Поиграли: подростки снегом потушили Вечный огонь В аэропорту Санкт-Петербурга столкнулись два пассажирских самолета В аэропорту Санкт-Петербурга столкнулись два пассажирских самолета История одного вечера: таджик проехал на красный, затеял драку, получил "люлей" и лишился авто История одного вечера: таджик проехал на красный, затеял драку, получил "люлей" и лишился авто
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

636260



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Память детства
2
139
Память детства
Наглядные доказательства того, почему мужчины никогда не смогут на 100% понять женщин
7
48
Наглядные доказательства того, почему мужчины никогда не смогут на 100% понять женщин
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Спортсменка с витилиго поверила в себя благодаря бодибилдингу
0
22
Спортсменка с витилиго поверила в себя благодаря бодибилдингу
В 2020 году киноиндустрия недосчиталась 32 миллиардов долларов из-за Covid-19
2
23
В 2020 году киноиндустрия недосчиталась 32 миллиардов долларов из-за Covid-19
Прививка от короны: делать или не делать
Прививка от короны: делать или не делать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мысли шире
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#сша#приколы#картинки#аварии#Трамп#автомобили#знаменитости#автомир
#прикол#факты#Россия#в мире#кино#позитив#прикольные#дети#комментарии#новый год
#интересно#животные#история#интересное#дтп#фотографии#подборка#забавно#настроение#Реакция

На что жалуетесь?

Вернуться