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Спецназ устроил маски-шоу для "СпецназШоу"

Спецназ устроил маски-шоу для "СпецназШоу" (3 фото + 2 видео)

Автор:
01 января 2021 11:01
Сообщество : Жить в России
Метки: задержание   маски шоу   росгвардия   санкт-петербург   собр   
2145
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Если не знать, что происходит,  то со стороны выглядело всё очень странно. 31 декабря, когда вся страна готовилась к встрече праздника, в Санкт-Петербурге СОБР задержал «СОБР».

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Метки: задержание   маски шоу   росгвардия   санкт-петербург   собр   
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9  комментариев
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6k
Перст Указующий Час назад
а потом прискакала княжеская дружина и всем вдула.
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5010_BIRD 2 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Шизопряников 7 минут назад
Хорошая PR акция )
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178
MakoHunt 15 минут назад
Только у меня появилось желания ребят пригласить на свою вечеринку? Всех с Новым 2021!
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4k
shelezyaka 39 минут назад
"Она предусматривает наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб. и конфискацию одежды и знаков различия." -
то есть за один выезд они отобьют это минимум трёхкратно.
Умеют наказывать, нечего сказать.
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448
Алксандр Шевченко shelezyaka 8 минут назад
Пффф 3х кратно, 30 или 300 скорее всего
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4k
shelezyaka Алксандр Шевченко Минуту назад
Ну, я же не знаю стоимость их амуниции, если не шутейная, то она не дешевая.
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243
Александр Поликарпов 41 минуту назад
Тем не менее-всего доброго мужикам.
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58k
Viktor 46 минут назад
На чём тока люди бабки не зарабатывают!
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