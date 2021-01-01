Спецназ устроил маски-шоу для "СпецназШоу"

Если не знать, что происходит, то со стороны выглядело всё очень странно. 31 декабря, когда вся страна готовилась к встрече праздника, в Санкт-Петербурге СОБР задержал «СОБР».
Сейчас индустрия развлечения предлагает обывателям всевозможные увеселения. В последние годы очень популярно стало разыгрывать знакомых и друзей. А если есть спрос, то всегда есть и предложение. Так, предприимчивые ребята обзавелись рациями, бронежилетами, балаклавами, шлемами и охолощёнными пистолетами Стечкина. Со стороны выглядят как настоящие сотрудники СОБР. За фиксированную денежку они приедут к вам на день рождения\свадьбу\корпоратив и проведут показательное задержание виновника торжества. Так сказать, внесут дозу адреналина в праздник.
Эта услуга настолько пользуется спросом, что филиал данной организации есть во многих городах нашей не объятой. Но в этот раз всё пошло не по плану. Кто-то из заказчиков остался недоволен оказанной услугой, и написал заявление на лжеспецназовцев.
Вот и пришлось настоящим сотрудникам задерживать аниматоров. На территории АЗС на проспекте Шаумяна их микроавтобус был блокирован сотрудниками полиции и Росгвардии. Водитель и девушка-видеооператор стали свидетелями как их коллег, наряженных в форму спецподразделения, профессионально задерживают настоящие правоохранители.
Им инкриминировали незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов наказывается по ст. 17.12 КоАП. Она предусматривает наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб. и конфискацию одежды и знаков различия.
В настоящий момент актёров уже отпустили, выписав им штраф в 1500 рублей.
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