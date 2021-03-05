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Петербургский аэропорт представил логотип сервиса упаковки багажа. Выглядит он довольно странно, особенно, если вспомнить все эти леденящие душу истории о жертвах расчленителей. Впрочем, психиатры говорят, что непрямую связь можно установить между любыми событиями и логотипами. Слишком уж народ впечатлительный.
Между тем, этот логотип был выбран на конкурсе пассажирами и подписчиками «Пулково» в социальных сетях. Помимо эмблемы, в которой многие опознали руки, лежащие на чемодане, есть и слоган «Сохраним важное». А то слово, которое по невнимательности можно прочесть как "Расквас", на самом деле означает PACKBAG (англ. упаковка багажа).
За основу логотипа был взят рисунок одной из победительниц конкурса Александры Шарыгиной. В подарок она получит от "Пулково" сертификат на посещение бизнес-салона.
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Александра Шарыгина
Сама победительница, говоря о придуманном ею дизайне, считает, что он воплощает заботу и бережливость сервиса. "Иногда пассажиры кладут в багаж ценные вещи, сувениры из путешествия, подарки друзьям и близким людям и пр. – то, что важно довезти в целости и сохранности. Поэтому хотелось изобразить немного заботы и бережного отношения к вещам пассажиров🙇🏻♀️ Воплотила идею через образ крепких объятий, защищающих от любых обстоятельств."
Как бы они не старались, все равно все увидели расчленёнку и РАСКВАС. pic.twitter.com/4HVokX4ndx— Sosindex (@sosindex) March 5, 2021
В Управляющей компании "Воздушные ворота Северной столицы" после комментариев насчет расчлененки, которую увидели в логотипе пояснили, что консультировались с экспертами в области психиатрии и психологии. Те, кто видят в лого отпиленные руки, могут страдать инфантилизмом, иметь проблемы с психикой или думают так всилу негативного личного опыта. «На этот же логотип можно посмотреть с другой стороны — как на руки беременной на животе — и это тоже ассоциация», —
пояснили в ВВСС.
пояснили в ВВСС.
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народная мудрость
https://www.packbag.comhttps://www.packbag.com
От которой горе-дизайнеру еще и иск вкачать могут. За использование товарного знака.
Далеко не являюсь борцом сманглицизмами...
Но, емое..
Какой пэкбэг нафиг?
По-русски - упаковка багажа. И ниже дублирующая надпись на "международном" - "baggage packing".
Это обычный сервис. Когда ты месешься по зданию аэропорта в чужой стране, тебя мало интересуют акты творчества "креаторов", на контракте у этого самого порта. Тебе нужна конкретная внятная логистика и предоставление информации.