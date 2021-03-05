В Управляющей компании "Воздушные ворота Северной столицы" после комментариев насчет расчлененки, которую увидели в логотипе пояснили, что консультировались с экспертами в области психиатрии и психологии. Те, кто видят в лого отпиленные руки, могут страдать инфантилизмом, иметь проблемы с психикой или думают так всилу негативного личного опыта. «На этот же логотип можно посмотреть с другой стороны — как на руки беременной на животе — и это тоже ассоциация», —

пояснили в ВВСС.