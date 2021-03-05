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Полный расквас: у Пулково появился новый логотип, и многие сразу вспомнили о дурной славе города

Полный расквас: у Пулково появился новый логотип, и многие сразу вспомнили о дурной славе города (8 фото)

Автор:
05 марта 2021 18:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: аэропорт   логотип   пулково   расквас   санкт-петербург   сервис багажа   
1609
8
Петербургский аэропорт представил логотип сервиса упаковки багажа. Выглядит он довольно странно, особенно, если вспомнить все эти леденящие душу истории о жертвах расчленителей. Впрочем, психиатры говорят, что непрямую связь можно установить между любыми событиями и логотипами. Слишком уж народ впечатлительный.
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Метки: аэропорт   логотип   пулково   расквас   санкт-петербург   сервис багажа   
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26k
Aqueronte 2 часа назад
Для Питера сойдёт, руки ноги отдельно.
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704
Serg Dex 10 минут назад
Одни видят на кладбище кресты, другие "плюсы"))) мне почему-то на ум пришли обнимашки с бутылем))) каждый рассуждает в меру своей испорченности.
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567
vetallica 13 минут назад
у кого чего болит, тот о том и говорит©
народная мудрость
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1k
Radugananebe 17 минут назад
Да уж. Расквас.
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585
Атомный Крот 56 минут назад
PackBag - это никакая не "упаковка багажа", а название вполне себе зарубежной фирмы, поставляющей всякие коробки и конверты для упаковки.

https://www.packbag.comhttps://www.packbag.com

От которой горе-дизайнеру еще и иск вкачать могут. За использование товарного знака.

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11k
alexis Час назад
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11k
alexis Час назад
100500 рублей за место?
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3k
Севастьян Час назад
Расквасим ваш багаж до плинтуса.
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20k
Mike Miller Час назад
Блин...
Далеко не являюсь борцом сманглицизмами...
Но, емое..
Какой пэкбэг нафиг?
По-русски - упаковка багажа. И ниже дублирующая надпись на "международном" - "baggage packing".
Это обычный сервис. Когда ты месешься по зданию аэропорта в чужой стране, тебя мало интересуют акты творчества "креаторов", на контракте у этого самого порта. Тебе нужна конкретная внятная логистика и предоставление информации.
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1k
kosterok Час назад
Исходный вариант дизайнера предусматривал вариант, при котором невозможно было прочесть "расквас", зачем кто-то заменил буквы со строчных на заглавные не понятно. Да и дизайн Шарыгиной был привлекательней последнего варианта.
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41k
Митрий Час назад
Ну, если еб@нутым мерещится расчлененка, то это их личные проблемы и тут поможет психиатрия. Остальные на это вообще не обратили внимания.
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859
Murych Час назад
Расчленинград. Расквас
.
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444
moishab Час назад
Какой кретин это придумал, а главное, утвердил. Дебилы полные.
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