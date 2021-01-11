Кастрюля была использована пятилитровая. Так что воды «в чистом виде» пошло примерно литра четыре.

Когда будущий бульон начнет закипать, добавьте в него половинку чайной ложки соли. Нет, не для «посолить» бульон. Немножко соли ускорит выделение пены. И, может мне и показалось, но пена стала плотнее, чем обычнее. Удобнее убирать.

Но в любом случае – пену надо будет тщательно убрать.

Специи и приправы. Зира. А как без нее? Баранина ведь. Ложку чайную с верхом.

Перец горошковый. Я взял, помимо черного, еще белый и немного душистого. Тут дело вкуса и любви к остренькому и душистому.

Немного кориандра, ложку десертную буквально.

Вот и все. И соль.

И как только перестанет выделяться пена, все вышеперечисленное в кастрюлю и отправить.