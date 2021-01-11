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Шурпа

Шурпа (13 фото)

Автор:
11 января 2021 20:31
Метки: Рецепт   еда   шурпа   
577
13
Шурпа - суп удивительный. И вовсе не потому что он действительно вкусЁн и ароматен, и не потому что сытен (кому непонятно - нажористый), а потому что никто не знает единственно правильного рецепта этого удивительного супа. Т.е., извините, его, рецепт знают ВСЕ! И именно все знают этот самый единственно правильный рецепт!
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16  комментариев
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1k
Росомаха Час назад
В нормальную шурпу картошка не ложится.
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NONAME Ivan Час назад
хм , а ведь росомаха права ... в нормальную шурпу картошка не ложиться , а кладётся!!!
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15k
Александр Сучков Полчаса назад
Неее, такое только летом, на даче, когда вся зелень и прочее- натуральны, а не из теплиц турции)))
Ссылка www.youtube.com
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405
arcush 56 минут назад
Афтор! Ты убивец! Слюнями чуть не захлебнулся! Плюс тебе! За рассказ, за рецепт... Вот так же варю.. А про айву не знал! Блин, мог бы десять плюсов поставить, поставил бы! Зафигачу на крещенье!
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Ваник Час назад
С похмелья самое то.
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14k
Ivan Автор поста Ваник Час назад
Спорить сложно ...
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2k
Сергей Час назад
Звучит прекрасно. Две ошибки - холодной водой горькость лука не уберешь, сладостью кислотность не снимешь.
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14k
Ivan Автор поста Сергей Час назад
Всегда ледяной водой лук смягчал, Еще с армейских времен. И сахар работает.
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27k
lem02 Ivan Час назад
У одного не тот лук у другого сахар...
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Александр Час назад
Спасибо за рецепт! Регулярно готовлю шурпу. Услышал много толковых советов, попробую! Всем приятного аппетита!
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14k
Ivan Автор поста Александр Час назад
На Здоровье!
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19k
BillyBonzz 2 часа назад
Надо же, видать какие то упыри доширачные минусят)))
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14k
Ivan Автор поста BillyBonzz Час назад
Это они от зависти! Голодные, небось! НО! Ленивый....
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BillyBonzz 2 часа назад
Ну ты прям как Сталик Ханкишиев! С душой рассказываешь)))
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