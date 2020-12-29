65 закусок: изящно, изысканно и, честное слово, очень просто

Праздничный вечер, вы еще делаете последние штрихи для новогоднего стола, в ожидании всех приглашенных. А тем, кто уже нарисовался можно подать закуски, простые, но вместе с тем изящные и изысканные. А может быть у вас фуршет и вы обойдетесь вовсе без стола, подавая эти маленькие и красивые блюда. Удивите всех своим креативом!
Напоминаю - рецептов не будет, эти картинки для подстегивания вашей фантазии. Поверьте, совершенно нетрудно придумать что наткнуть на шпажку или сунуть в тарталетку. Дерзайте!
Самые простые закуски - канапе на шпажках. Выберите любимые овощи, кусочки мяса (колбасы), сыра и немного соуса - все это нанизать и можно подвать.
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Удобная подача - тарталетки - небольшие кусочки теста в виде корзинок (тарелок) на которые можно положить что угодно маленькими порциями
Подача в овощах - нарежьте тонко огурец, добавьте сливочный сыр или любой мусс, украсьте креветкой. Да что угодно с чем угодно
Авторский пост
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А фуршет с закусками? Не знаю, бываю на таких мероприятиях, бродишь (не будут же за столом такое подавать?) с блюдцем в одной руке и парой бутербродов на один зуб, бокалом дешевого пойла (просеко или ещё что) в другой руке, увидел знакомого, неловко собрал все приспособления в одной руке, стараясь не пролить и не уронить, поздоровался, перекинулся парой слов. Нет настроя!
--------------------вы может и привыкли... не надо говорить за всех!