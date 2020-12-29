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65 закусок: изящно, изысканно и, честное слово, очень просто

65 закусок: изящно, изысканно и, честное слово, очень просто (65 фото)

Автор:
29 декабря 2020 13:59
Сообщество : Еда
Метки: Закуски   Просто   еда   красиво   креатив   праздник   тарталетки   шпажки   
1449
65

Праздничный вечер, вы еще делаете последние штрихи для новогоднего стола, в ожидании всех приглашенных. А тем, кто уже нарисовался можно подать закуски, простые, но вместе с тем изящные и изысканные. А может быть у вас фуршет и вы обойдетесь вовсе без стола, подавая эти маленькие и красивые блюда. Удивите всех своим креативом!

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Метки: Закуски   Просто   еда   красиво   креатив   праздник   тарталетки   шпажки   
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9  комментариев
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1k
KT315Б Час назад
Примерно так.
Примерно так.
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8k
Vacony 2 часа назад
просто ? ... просто это яйца сварить ...
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3k
ваня панкин 2 часа назад
это не по-нашенски, это по буржуйски!!! где наша радость 100 килограммовая?..

это не по-нашенски, это по буржуйски!!! где наша радость 100 килограммовая?..
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608
Максим 2 часа назад
Красиво, может даже вкусно. Но всё таки не наше это. Мы привыкли к "главному блюду" (гусь, рыба большая, может нога барана), салатам с майонезом, что бы основательно посидеть, хорошо поговорить и выпить.
А фуршет с закусками? Не знаю, бываю на таких мероприятиях, бродишь (не будут же за столом такое подавать?) с блюдцем в одной руке и парой бутербродов на один зуб, бокалом дешевого пойла (просеко или ещё что) в другой руке, увидел знакомого, неловко собрал все приспособления в одной руке, стараясь не пролить и не уронить, поздоровался, перекинулся парой слов. Нет настроя!
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3k
Чиуауа Максим Час назад
Но всё таки не наше это. Мы привыкли к "главному блюду" (гусь, рыба большая, может нога барана)
--------------------вы может и привыкли... не надо говорить за всех!
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21k
Vazari Чиуауа 50 минут назад
И тебе не надо говорить за всех. 90% выложенного заточено под фуршет, либо коктейльную вечеринку, которые на территории рунета совсем не распространены.
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3k
Чиуауа Vazari 42 минуты назад
Где я говорила за всех? ПроцитируйТЕ мою бессмертную фразу!
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21k
Vazari Чиуауа 13 минут назад
Есть определенные нюансы в Русском языке. Если после фразы "не надо говорить за всех", не идет уточнение, типа "вот я", или "лично я" и тд, то все сказанное, воспринимается, как сказанное от лица этих самых всех.
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3k
Чиуауа Vazari 6 минут назад
Вот и учите русский язык!
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