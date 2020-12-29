65 закусок: изящно, изысканно и, честное слово, очень просто

Праздничный вечер, вы еще делаете последние штрихи для новогоднего стола, в ожидании всех приглашенных. А тем, кто уже нарисовался можно подать закуски, простые, но вместе с тем изящные и изысканные. А может быть у вас фуршет и вы обойдетесь вовсе без стола, подавая эти маленькие и красивые блюда. Удивите всех своим креативом!