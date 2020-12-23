Крокодилы способны поедать своих сородичей

69-летний фотограф Ян Баттер (Jan Butter) из Амстердама, Нидерланды, пребывая в Национальном парке Крюгера, что в Южной Африке, смог запечатлеть взрослого самца крокодила, напавшего на детёныша своего же вида, который как мог кричал от отчаяния, когда его подняли в воздух, чтобы в дальнейшем убить и съесть.