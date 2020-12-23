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Крокодилы способны поедать своих сородичей

Крокодилы способны поедать своих сородичей (5 фото)

Автор:
23 декабря 2020 09:20
Сообщество : Животные
Метки: еда   животные   крокодил   особь   природа   съел   фото   
256
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На шокирующих кадрах ниже показан момент, когда голодный крокодил весом 540 кг пытается съесть более молодую рептилию, вонзив в её тело свои 10-сантиметровые зубы.
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Метки: еда   животные   крокодил   особь   природа   съел   фото   
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1  комментарий
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32k
parallax 2 часа назад
Ну и? Даже люди друг друга жрут.
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