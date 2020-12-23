Крокодилы способны поедать своих сородичей

На шокирующих кадрах ниже показан момент, когда голодный крокодил весом 540 кг пытается съесть более молодую рептилию, вонзив в её тело свои 10-сантиметровые зубы.
69-летний фотограф Ян Баттер (Jan Butter) из Амстердама, Нидерланды, пребывая в Национальном парке Крюгера, что в Южной Африке, смог запечатлеть взрослого самца крокодила, напавшего на детёныша своего же вида, который как мог кричал от отчаяния, когда его подняли в воздух, чтобы в дальнейшем убить и съесть.
«Мы внезапно увидели, как один крокодил схватил другого… Примерно через минуту он сжал посильнее свои челюсти и затащил [жертву] в воду, чтобы там её съесть, — рассказал Ян. — Таща свой обед, крокодил уплыл.»
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