Россиянин учинил дебош в аэропорту, когда его не пустили с литром виски на борт

Россиянин собирался лететь в Красноярск, прихватив с собой литровую бутылку крепкого алкогольного напитка. Служащие безуспешно пытались попросить его переложить виски в багаж, но мужчина не только отказывался подчиниться работникам аэропорта, но еще и замахивался этой же бутылкой на них.