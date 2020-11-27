Россиянин учинил дебош в аэропорту, когда его не пустили с литром виски на борт

Пьяного 24-летнего красноярца не пустили в самолет, а в ответ он начал угрожать сотрудникам аэропорта
Россиянин собирался лететь в Красноярск, прихватив с собой литровую бутылку крепкого алкогольного напитка. Служащие безуспешно пытались попросить его переложить виски в багаж, но мужчина не только отказывался подчиниться работникам аэропорта, но еще и замахивался этой же бутылкой на них.
Результат был довольно-таки ожидаем - бутылка была разбита об пол. После чего в перелете гражданину было отказано, а на место происшествия приехала полиция. Медицинское освидетельствование показало, что дебошир был нетрезв.
В отношении 24-летнего мужчины были составлены два протокола об административном нарушении.
В отношении 24-летнего мужчины были составлены два протокола об административном нарушении.
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Такой и на бильярдном столе найдёт яму с равном и в ней утонет. (ц)
Там же "сухой закон", заезжают от 30 до 45 дней.
Вот и отрываются по полной.
Просто предположил