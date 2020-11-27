FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3741 пост • 685 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Россиянин учинил дебош в аэропорту, когда его не пустили с литром виски на борт

Россиянин учинил дебош в аэропорту, когда его не пустили с литром виски на борт (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2020 20:52
Сообщество : Жить в России
Метки: аэропорт   дебош   жить в россии   полиция   россия   самолет   
1541
1
1
Пьяного 24-летнего красноярца не пустили в самолет, а в ответ он начал угрожать сотрудникам аэропорта

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: аэропорт   дебош   жить в россии   полиция   россия   самолет   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
53k
Dominus Час назад
Россиянин учинил дебош в аэропорту, когда его не пустили с литром виски на борт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
12k
Владислав Грецов 14 минут назад
он похоже такую же внутри себя пронести пытался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
КремлеКот 22 минуты назад
Занести в чёрный список на первый раз на год-другой, а повторится такое поведение - навечно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Перст Указующий 22 минуты назад
такой маленький, а ведет себя как депутат
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Перст Указующий 5 минут назад
милонов минус поставил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Директор свежего воздуха 44 минуты назад
Порой удивляет способность некоторых найти на свою жопу приключения на ровном месте.
Такой и на бильярдном столе найдёт яму с равном и в ней утонет. (ц)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
179
Дмитрий 56 минут назад
Человек-чмо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35
Миша 58 минут назад
Бутылку жалко, хотя, откуда нормальный виски в Норильске. Ну разбил и разбил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
KOSTELLO 58 минут назад
Видимо чувак с вахты ехал.
Там же "сухой закон", заезжают от 30 до 45 дней.
Вот и отрываются по полной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
528
Nane First NameLast KOSTELLO Полчаса назад
Какая вахта?! У него лицо как сметана. Просто чмошник + пить не умеет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
KOSTELLO Nane First NameLast 22 минуты назад
Ну, спорить не буду.
Просто предположил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
833
евгений 59 минут назад
Настоящий «мужик», нечего добавить. Бабам угрожает...) Я одного не могу понять, че ж у нас полиция так боится применить силу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Max Shtirlic евгений 48 минут назад
Потому как у нас тирания и произвол!!! Произойди подобное в добрых и демократичных сша, то перец, как минимум, получил бы заряд тазера!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
528
Nane First NameLast 59 минут назад
Капец чмо. Перед девчатами герой такой весь! Целую бутылку вискаря разбил. А перед полицией блеет "я не хотел". Тьфу, гниль!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ligov Час назад
"Улетел" дурак...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
кот базилий Ligov Час назад
Виски из своей пиписки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Что купить в черную пятницу: 5 годных идей Что купить в черную пятницу: 5 годных идей После просмотра этого поста вы больше никогда не сможете летать на самолетах После просмотра этого поста вы больше никогда не сможете летать на самолетах Актриса Лидия Вележева устроила в салоне самолета пьяный дебош Актриса Лидия Вележева устроила в салоне самолета пьяный дебош Сотрудница аэропорта анонимно рассказала о своей работе Сотрудница аэропорта анонимно рассказала о своей работе Невозможно поверить, что такое действительно существует: 11 деревянных аэропортов России Невозможно поверить, что такое действительно существует: 11 деревянных аэропортов России Вахтовик устроил в новосибирском аэропорту дебош и угодил за решетку Вахтовик устроил в новосибирском аэропорту дебош и угодил за решетку
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5840



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как выглядит рельеф дна мирового океана
20
158
Как выглядит рельеф дна мирового океана
Ушла тихо. Звезда «Гения» Лариса Белогурова оказалась не нужна кино
1
69
Ушла тихо. Звезда «Гения» Лариса Белогурова оказалась не нужна кино
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Тыквенный суп-пюре
5
1
Тыквенный суп-пюре
Рок и Гонки: спортивный Ferrari Эдди Ван Халена выставили на аукцион
0
1
Рок и Гонки: спортивный Ferrari Эдди Ван Халена выставили на аукцион
Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото)
Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
2
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересно#авария#автомобили#автомир#в мире#готовка#настроение#кулинарные рецепты
#юмор#россия#история#дтп#люди#еда#кино#картинки#позитив#авария дня
#животные#факты#интересное#авто авария#подборка#СССР#прикольные#комментарии#сша#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться