Пьяные школьницы устроили дебош в автобусе

В воскресенье, 18 октября, в городе Каменск-Уральск в автобусе №2 две неадекватные 17-летние девушки устроили дебош.

Видео инцидента заснял один из пассажиров. В ролике видно, как девушки пытаются ногами выбить двери автобуса, но после отчаянных, но безрезультатных попыток, одна из дебоширок решает вылезти через окно. как пояснил очевидец, девушки горланили на весь автобус песни, а после замечания, сделанного кондуктором, девушки начали ее оскорблять. В спешке покинуть автобус они попытались после того, как узнали, что за ними уже выехал полицейский наряд.

"Эти девицы уже сидели в автобусе и орали песни, в кабине водителя была кондуктор, с которой у них начался конфликт еще раньше. Как потом рассказала сама кондуктор — с того что она сделала им замечание по поводу их не адекватного поведения, в ответ посыпались угрозы и оскорбления. Да, они точно были или пьяные, или под какими-то спайсами. Как позже выяснил приехавший патруль полиции им по 17 лет. Две буйные вылезли в окно и убежали на следующей остановке, а одна осталась ее и посадили в патрульную машину", - рассказал автор видео в сообществе "Инцидент Каменск-Уральский" во "ВКонтакте".