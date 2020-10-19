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Пьяные школьницы устроили дебош в автобусе

Пьяные школьницы устроили дебош в автобусе (3 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2020 12:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Каменск-Уральский   автобус   алкоголь   видео   дебош   школьницы   
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Старшеклассницы орали песни и материли кондуктора, а узнав, что водитель вызвал наряд полиции принялись ломать двери, но в итоге убежали через окно.

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Метки: Каменск-Уральский   автобус   алкоголь   видео   дебош   школьницы   
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14  комментариев
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605
Никита Полчаса назад
Просто пи.з.дить вместе с родителями.
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5k
JACKAL 6 минут назад
Будущие представительницы древней профессии
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9k
Serg2001 9 минут назад
Пьяные школьницы устроили дебош в автобусе
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78k
Taras Kozalupko 17 минут назад
Прошмандовки конечно еще те и думаю получат по заслугам.
Но посмотрите научились ведь у нас делать автобусы!
Как не старались епанашки, не смогли выломать дверь
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2k
Дарвин и аморальная премия 20 минут назад
Ссылка youtu.be
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28k
Alex 22 минуты назад
Сжечь на *уй
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829
Kariya 24 минуты назад
Чего сразу школоло клеймить? 17ть лет это такой возраст, что возможно уже универ, первачки. Или пара лет как ПТУ уже. Или "мне не до учебы, у меня третий на подходе, вот, праздновали это с подругой"))
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78k
Taras Kozalupko Kariya 16 минут назад
17 лет, это возраст в котором рост мозга не успевает за ростом сисек!
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1k
Алексей Полчаса назад
ВЫ что?! Это дети! Понимать же надо! И прощать! И вообще, это злобный кондуктор начала первой! Деточки только защищались! Если бы вашего дитятку так же?! Вот родите свою кровиночку...

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11k
Yasen_Perec Полчаса назад
А как же закон запрещающий продажу курева и алкашки несовершеннолетним, что опять не сработал? Так может надо молодёжь делом занять, а не выдумывать идиотские запреты, которые один чёрт, не помогают.
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189k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
А просто скрутить до приезда силовиков некому было?
Хотя бы одну. А там и вторую бы сдала...
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−6
Артём Полтуков Полчаса назад
Я думал, что это поколение уже ниже не опустится, но не тут то было...
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248
Oleg Полчаса назад
Чего тут говорить,просто быдлота.
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−2
Максим Полчаса назад
господи, ОМОН нада было вызывать или беркут.
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