Работающий на автомойке парень забыл о технике безопасности и подарил интернету забавное видео со своим коротким, но головокружительным приключением. К счастью, для него все кончилось благополучно.
Когда устроился на автомойку и жизнь завертелась.
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А если серьезно - пареньку на этот раз просто сказочно повезло. Но если и дальше будет игнорировать ТБ, может стать как герой следующего видео, который в разделе Адок: