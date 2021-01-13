Убойные ситуации в столовой

Столовая - простой и быстрый способ перекусить готовой едой. В современном мире чаще используют название "шведский стол" для подобной подачи еды, но мы-то знаем, как выглядят трушные столовые, нас не проведешь. Мы собрали эпичные ситуации и забавные блюда, которые до сих пор подают в столовых и буфетах, где время остановилось.

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1. Почти хот-дог 0 Источник:

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2. Эксклюзивное блюдо 0 Источник:

3. Наш ответ 0 Источник:

4. Как правило за прилавком в буфетах, где время остановилось, стоят такие продавщицы 0 Источник:

5. Название блюд всегда радует 0 Источник:

6. Один в один 0 Источник:

7. Сервис в столовых тоже на уровне 0 Источник:

8. Никиту как-то жалко 0 Источник:

9. Грамотность зашкаливает 0 Источник:

10. Читать названия блюд можно вечно 0 Источник:

11. Правило всех столовых 0 Источник:

12. Что, простите? 0 Источник:

13. Школьные и университетские столовые - кладезь подобных фото 0 Источник:

14. Аппетитно? 0 Источник:

15. Свои установки 0 Источник:

16. Интересная подача 0 Источник:

17. Новинка 0 Источник: