Убойные ситуации в столовой

Столовая - простой и быстрый способ перекусить готовой едой. В современном мире чаще используют название "шведский стол" для подобной подачи еды, но мы-то знаем, как выглядят трушные столовые, нас не проведешь. Мы собрали эпичные ситуации и забавные блюда, которые до сих пор подают в столовых и буфетах, где время остановилось.
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А вам попадались когда-нибудь подобные блюда высокой кухни в столовых?
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<<Что за шум? -- спрашивает Ходжа Насреддин. -- Что вы не поделили?>>
<<Вот этот бродяга, -- закричал в ответ харчевник, -- этот презренный оборванец и жулик зашел сейчас в мою харчевню, вынул из-за пазухи лепешку и долго держал ее над жаровней, пока лепешка не пропиталась насквозь запахом шашлыка и не стала от этого вдвое вкуснее. Потом этот нищий съел лепешку, а теперь не хочет платить!>>
<<Это правда?>> -- строго спросил Ходжа Насреддин у нищего, который не мог от страха вымолвить слова и только кивнул в ответ головой.
<<Нехорошо, -- сказал Ходжа Насреддин. -- Очень нехорошо пользоваться бесплатно чужим добром>>.
<<Ты слышишь, оборванец, что тебе говорит этот почтенный и достойный человек!>> -- обрадовался харчевник.
<<У тебя есть деньги?>> -- обратился Ходжа Насреддин к нищему. Тот молча достал из кармана последние медяки. Харчевник уже протянул свою жирную руку за ними.
<<Подожди, о почтенный! -- остановил его Ходжа Насреддин. -- Давай-ка сначала сюда свое ухо>>.
И он долго звенел зажатыми в кулаке деньгами над самым ухом харчевника. А потом, вернув деньги нищему, сказал:
<<Иди с миром, бедный человек!>>
<<Как! -- закричал харчевник. -- Но я не получил платы!>>
<<Он заплатил тебе полностью, и вы в расчете, -- ответил Ходжа Насреддин. -- Он нюхал, как пахнет твой шашлык, а ты слышал, как звенят его деньги>>.
(Л.Соловьев. Повесть о Ходже Насреддине)
Нет контроля, нет веры в потребителя.