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Убойные ситуации в столовой

Убойные ситуации в столовой (18 фото)

Автор:
13 января 2021 10:14
Сообщество : Еда
Метки: Юмор   в буфете   в столовой   готовая еда   еда   прикол   столовская еда   странная еда   
2172
18
Столовая - простой и быстрый способ перекусить готовой едой. В современном мире чаще используют название "шведский стол" для подобной подачи еды, но мы-то знаем, как выглядят трушные столовые, нас не проведешь. Мы собрали эпичные ситуации и забавные блюда, которые до сих пор подают в столовых и буфетах, где время остановилось.
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Метки: Юмор   в буфете   в столовой   готовая еда   еда   прикол   столовская еда   странная еда   
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26k
Acu900 2 часа назад
Однажды в Багдаде шел Ходжа Насреддин по базару и вдруг услышал шум и крик, доносившийся из харчевни. Он заглянул в харчевню и видит, что толстый краснолицый харчевник трясет за шивоврот какого-то нищего и требует денег, а нищий не хочет платить.
<<Что за шум? -- спрашивает Ходжа Насреддин. -- Что вы не поделили?>>
<<Вот этот бродяга, -- закричал в ответ харчевник, -- этот презренный оборванец и жулик зашел сейчас в мою харчевню, вынул из-за пазухи лепешку и долго держал ее над жаровней, пока лепешка не пропиталась насквозь запахом шашлыка и не стала от этого вдвое вкуснее. Потом этот нищий съел лепешку, а теперь не хочет платить!>>
<<Это правда?>> -- строго спросил Ходжа Насреддин у нищего, который не мог от страха вымолвить слова и только кивнул в ответ головой.
<<Нехорошо, -- сказал Ходжа Насреддин. -- Очень нехорошо пользоваться бесплатно чужим добром>>.
<<Ты слышишь, оборванец, что тебе говорит этот почтенный и достойный человек!>> -- обрадовался харчевник.
<<У тебя есть деньги?>> -- обратился Ходжа Насреддин к нищему. Тот молча достал из кармана последние медяки. Харчевник уже протянул свою жирную руку за ними.
<<Подожди, о почтенный! -- остановил его Ходжа Насреддин. -- Давай-ка сначала сюда свое ухо>>.
И он долго звенел зажатыми в кулаке деньгами над самым ухом харчевника. А потом, вернув деньги нищему, сказал:
<<Иди с миром, бедный человек!>>
<<Как! -- закричал харчевник. -- Но я не получил платы!>>
<<Он заплатил тебе полностью, и вы в расчете, -- ответил Ходжа Насреддин. -- Он нюхал, как пахнет твой шашлык, а ты слышал, как звенят его деньги>>.
(Л.Соловьев. Повесть о Ходже Насреддине)
Однажды в Багдаде шел Ходжа Насреддин по базару и вдруг услышал шум и крик, доносившийся из харчевни. Он заглянул в харчевню и видит, что толстый краснолицый харчевник трясет за шивоврот какого-то нищего и требует денег, а нищий не хочет платить. <<Что за шум? -- спрашивает Ходжа Насреддин. -- Что вы не поделили?>> <<Вот этот бродяга, -- закричал в ответ харчевник, -- этот презренный оборванец и жулик зашел сейчас в мою харчевню, вынул из-за пазухи лепешку и долго держал ее над жаровней, пока лепешка не пропиталась насквозь запахом шашлыка и не стала от этого вдвое вкуснее. Потом этот нищий съел лепешку, а теперь не хочет платить!>> <<Это правда?>> -- строго спросил Ходжа Насреддин у нищего, который не мог от страха вымолвить слова и только кивнул в ответ головой. <<Нехорошо, -- сказал Ходжа Насреддин. -- Очень нехорошо пользоваться бесплатно чужим добром>>. <<Ты слышишь, оборванец, что тебе говорит этот почтенный и достойный человек!>> -- обрадовался харчевник. <<У тебя есть деньги?>> -- обратился Ходжа Насреддин к нищему. Тот молча достал из кармана последние медяки. Харчевник уже протянул свою жирную руку за ними. <<Подожди, о почтенный! -- остановил его Ходжа Насреддин. -- Давай-ка сначала сюда свое ухо>>. И он долго звенел зажатыми в кулаке деньгами над самым ухом харчевника. А потом, вернув деньги нищему, сказал: <<Иди с миром, бедный человек!>> <<Как! -- закричал харчевник. -- Но я не получил платы!>> <<Он заплатил тебе полностью, и вы в расчете, -- ответил Ходжа Насреддин. -- Он нюхал, как пахнет твой шашлык, а ты слышал, как звенят его деньги>>. (Л.Соловьев. Повесть о Ходже Насреддине)
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4k
Серега 5 минут назад
Обычно на посуде для приготовления прописано - ХЦ или ГЦ - что означает холодный цех или горячий цех. Но работник, который маркировал, не особо понимает значение этих сокращений.
Обычно на посуде для приготовления прописано - ХЦ или ГЦ - что означает холодный цех или горячий цех. Но работник, который маркировал, не особо понимает значение этих сокращений.
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11k
Денис 6 минут назад
Убойные ситуации в столовой
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661
Максим Полчаса назад
Что-то не увидел столовых. Я помню то время, когда можно было зайти практически в любую и поесть. Конечно потом возмущаться, дескать, как же невкусно! Кто знал, что я с тоской буду вспоминать дешевые столовые из детства с ностальгией? Сейчас большинство пунктов общепита куда как хуже, но цены при этом не забывают повышать.
Нет контроля, нет веры в потребителя.
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22k
Андрей Полчаса назад
Комментарий к фото
х.з. - холодные закуски
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5k
z0_0b 40 минут назад
Столовки это круто (:
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