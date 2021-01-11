Сторонников Трампа высадили с рейса за поддержку президента

Сообщение о случившемся на борту Delta Airlines, разлетелось по соцсетям и многие американцы были удивлены: как в их стране, которая себя позиционирует оплотом демократии, могло случиться подобное? Ведь в данной ситуации авиакомпания нарушила законные права граждан США на свободу слова. Многие пользователи призвали бойкотировать Delta Airlines и довести до сведения как можно большего числа американцев о том, что демократические принципы, декларируемые на словах, на деле могут быть нарушены самым вопиющим образом.