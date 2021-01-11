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Сторонников Трампа высадили с рейса за поддержку президента

Сторонников Трампа высадили с рейса за поддержку президента (4 фото + 2 видео)

Автор:
11 января 2021 10:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Delta Airlines   Трамп   видео   высадили из самолета   демократия   политика   самолет   
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Игры в демократию продолжаются. На этот раз нескольких граждан США вынудили покинуть самолет после того, как в личной беседе с пассажирами они заявили, что поддерживают Дональда Трампа и считают его лучшим президентом Америки за все время.

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Метки: Delta Airlines   Трамп   видео   высадили из самолета   демократия   политика   самолет   
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19  комментариев
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1k
insaider Час назад
Сторонников Трампа высадили с рейса за поддержку президента
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4k
Дмитрий Горчилин 7 минут назад
Особенно тронули аплодисменты в кадре. Стадо бл.
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137
taxcop 17 минут назад
А в России тирания и нет свободы слова? Америка - дерьмовая страна и первейший наш враг. Революцию им роз, достоинства и т.д. по самое не хочу.
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32k
Антон Полчаса назад
Все что надо знать о демократии, которой нет. И эти люди пытаются нам запретить ковыряться в носу.
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893
Plan Полчаса назад
Вот и всё.
Самое время заняться оппозицией в РФ. Гомосекам, лесбиянкам и "богоизбранным" приготовиться!
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9k
ss 36 минут назад
Ну наконец-то! Теперь и в США есть своя опознавательная фраза типа "чей Крым". Это фраза "Donald is good?"
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1k
Мистер Фикс 37 минут назад
На волне blm и lgbt президентом должен был быть черный гомосек
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−9
Сергей 40 минут назад
Так скоро и травить начнут,оппозицию
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9k
albedo 44 минуты назад
Звезду Героя России и высшую награду Китая Трампу:
Никто еще так мощно и ярко и явно не высвечивал всю лживость западной "дерьмократии"
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2k
Mellivora 44 минуты назад
Скорее дело не в Трампе а в неумении вести себя.
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9k
ss Mellivora 40 минут назад
Стойко веришь в оплот демократии?
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758
Nane First NameLast 53 минуты назад
На видосе подспектаклено, но тем не менее...
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2k
Frank Borman 57 минут назад
Это позор! В США нагло нарушаются свобода слова и демократия! Надо немедленно ввести жестокие санкции против Вашингтонского режима!
Это позор! В США нагло нарушаются свобода слова и демократия! Надо немедленно ввести жестокие санкции против Вашингтонского режима!
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Сторонников Трампа высадили с рейса за поддержку президента
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−14
Мадагаскар Час назад
Дебош на борту никому не нужен
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8k
Владимир Час назад
Учитывая что сторонники Трампа творили в самолетах по пути в DC - немудрено ) Вот видео из одного из них.
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19k
Добрый Алабай Час назад
Оплот всех свобод и демократии, непогрешимый "сияющий град на холме" оказался гнилым деревенским сортиром с переполненной выгребной ямой. Советская пропаганда много рассказывала об этом, но мы не верили. Зря.
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26k
Fat Lynx Час назад
Вот она вся их хваленая демократия и плюрализм мнений...
На данный момент, если кто мне будет рассказывать про незыблемые западные ценности, плюну в рожу. Все это пшик.
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−13
дедушка кац Час назад
в мичигане и пенсильвании еще не посчитали?
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