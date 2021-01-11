Сторонников Трампа высадили с рейса за поддержку президента

Игры в демократию продолжаются. На этот раз нескольких граждан США вынудили покинуть самолет после того, как в личной беседе с пассажирами они заявили, что поддерживают Дональда Трампа и считают его лучшим президентом Америки за все время.
В США "инакомыслящие" начинают ощущать давление на собственной шкуре. Совсем недавно большинство аккаунтов Дональда Трампа в самых популярных сетях были забанены, а теперь и его сторонники (причем, не призывающие к агрессии и ведущие себя спокойно и цивилизованно) вынуждены терпеть дискриминацию.
Так, компанию из трех человек, летевших рейсом Delta из Вашингтона в Миннеаполис, попросту высадили из самолета за обычную беседу с пассажирами. В обсуждении штурма Капитолия и творящихся в стране на фоне выборов президента беспорядков эти граждане США выразили поддержку Дональда Трампа, заявив, что он лучший лидер Америки за все время существования государства. Итог оказался неожиданным.
Эти люди не высказывали угроз взорвать или угнать самолет, не призывали к насилию. Тем не менее, им отказали в полете, заставив покинуть борт. В авиакомпании от избыточных комментариев отказались, заявив, что сняли с рейса "недисциплинированных" пассажиров.
В Твиттере появилось видео из аэропорта, на котором видны пассажиры, покинувшие самолет. Женщина плачет, мужчина в маске продолжает спор.
В Твиттере появилось видео из аэропорта, на котором видны пассажиры, покинувшие самолет. Женщина плачет, мужчина в маске продолжает спор.
Delta Airlines выкинула сторонников Трампа с самолета за личную беседу
Delta Airlines kicks off Trump supporters for having a private conversation. pic.twitter.com/hUveEwwe9V— Roof Korean (@RoofKorean7) January 9, 2021
Сообщение о случившемся на борту Delta Airlines, разлетелось по соцсетям и многие американцы были удивлены: как в их стране, которая себя позиционирует оплотом демократии, могло случиться подобное? Ведь в данной ситуации авиакомпания нарушила законные права граждан США на свободу слова. Многие пользователи призвали бойкотировать Delta Airlines и довести до сведения как можно большего числа американцев о том, что демократические принципы, декларируемые на словах, на деле могут быть нарушены самым вопиющим образом.
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Никто еще так мощно и ярко и явно не высвечивал всю лживость западной "дерьмократии"
На данный момент, если кто мне будет рассказывать про незыблемые западные ценности, плюну в рожу. Все это пшик.