Почему люди падают от удара в челюсть

Контактный бой удар в подбородок не подразумевает. Точнее подразумевает при желании, чтобы противник потерял сознание. Нокдаун вполне в итоге обеспечен.



Архимед не зря говорил. что дай ему нужную точку опоры и будет перевернут весь мир. Ведь с помощью рычага огромные объекты поднимаются и передвигаются.



Величина рычага создает большие шансы проделать нужный процесс. Головной мозг находится в верхней части черепа. Вы спросите, а какая связь между двумя определениями?



Самая прямая. Мозг по инерции двигается. И как уже было сказано бьется в стенку черепа с неслабой силой при ударе. К тому же удар в подбородок сотрясает затылок. Голова же у нас прикрепляется к шее именно с помощью него.



Ствол мозга и мозжечок в итоге становятся пострадавшей стороной. Нокауту затем удивляться не приходиться.