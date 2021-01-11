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Почему люди падают от удара в челюсть

Почему люди падают от удара в челюсть (1 фото + 3 гиф)

Автор:
11 января 2021 09:46
Сообщество : Факты
Метки: гифка   интересно   удар   удар в челюсть   факты   фото   челюсть   
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Давайте разберемся, почему же удар в именно в челюсть приводит к глубокому нокауту.
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Метки: гифка   интересно   удар   удар в челюсть   факты   фото   челюсть   
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5  комментариев
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420
Борис Час назад
...удар в подбородок сотрясает затылок. Голова же у нас прикрепляется к шее именно с помощью него.
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Новое слово в анатомии: голова прикрепляется к шее с помощью затылка.
Это вам не "я в неё ем".
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2k
tessio 3 минуты назад
Переведенное гуано.
По смыслу: кто дрался и бил сам знает эти состояния:
1) когда ноги подкашиваются сами, хотя находишься в полном сознании
2) второе когда на секунду теряешь сознание, и можешь очнуться и внизу или даже еще стоя.
Причем сила удара для этих воздействий не такая и большая, гораздо важнее как напряжена шея (расслабленного, не ожидающего удар приземлить очень легко).
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936
Jeugeny Tretyakov Полчаса назад
Автор, ты хоть проверяй текст после гугл транслейта! Не читабельно.
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1k
Мистер Фикс Полчаса назад
Ну все. Сейчас быдло начнет проверять теорию на практике
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26k
Fat Lynx Час назад
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