Почему люди падают от удара в челюсть

Давайте разберемся, почему же удар в именно в челюсть приводит к глубокому нокауту.
Можно ли это утверждать на примерах?
Возьмем за “образец” 2 мая 2009 года и Лас-Вегас явно не с его игровыми автоматами. В схватке сошлись Мэнни Пакьяо и Рикки Хаттон. Пояс IBO - это весьма престижная награда.
Маститые боксеры уже не рассуждали о титулах. Однако второй раунд изумил фанатов бокса по максимуму. Британец Рикки был сражен точным ударом именно в нижнюю челюсть. Как маленький филиппинец так ловко ввел противника в нокаут?
Маститые боксеры уже не рассуждали о титулах. Однако второй раунд изумил фанатов бокса по максимуму. Британец Рикки был сражен точным ударом именно в нижнюю челюсть. Как маленький филиппинец так ловко ввел противника в нокаут?
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Самый уязвимый участок?
Речь идет о нижней челюсти, на которую потом идет прицел. Рассматривается в первую очередь уголок рта. Далее следует абстрактная линия вниз по вертикали. Вот ее центр - идеальное место для удара, чтобы человек ушел в нокаут.
А если другой изгиб челюсти? Боковая “пощечина” с середины ладони на ринге все равно сработает. Итог - нокаут. Ведь боксеры уверены, что врезав по челюсти они по минимуму травмируют мозг противника.
Так ли это? Абсолютно не так. Выступающая часть головы - это длинный рычаг. При ударе о челюсть в стенку черепа мозг врезается не слабо. Опять же уточним - в нижнюю челюсть.
А если другой изгиб челюсти? Боковая “пощечина” с середины ладони на ринге все равно сработает. Итог - нокаут. Ведь боксеры уверены, что врезав по челюсти они по минимуму травмируют мозг противника.
Так ли это? Абсолютно не так. Выступающая часть головы - это длинный рычаг. При ударе о челюсть в стенку черепа мозг врезается не слабо. Опять же уточним - в нижнюю челюсть.
Контактный бой удар в подбородок не подразумевает. Точнее подразумевает при желании, чтобы противник потерял сознание. Нокдаун вполне в итоге обеспечен.
Архимед не зря говорил. что дай ему нужную точку опоры и будет перевернут весь мир. Ведь с помощью рычага огромные объекты поднимаются и передвигаются.
Величина рычага создает большие шансы проделать нужный процесс. Головной мозг находится в верхней части черепа. Вы спросите, а какая связь между двумя определениями?
Самая прямая. Мозг по инерции двигается. И как уже было сказано бьется в стенку черепа с неслабой силой при ударе. К тому же удар в подбородок сотрясает затылок. Голова же у нас прикрепляется к шее именно с помощью него.
Ствол мозга и мозжечок в итоге становятся пострадавшей стороной. Нокауту затем удивляться не приходиться.
Архимед не зря говорил. что дай ему нужную точку опоры и будет перевернут весь мир. Ведь с помощью рычага огромные объекты поднимаются и передвигаются.
Величина рычага создает большие шансы проделать нужный процесс. Головной мозг находится в верхней части черепа. Вы спросите, а какая связь между двумя определениями?
Самая прямая. Мозг по инерции двигается. И как уже было сказано бьется в стенку черепа с неслабой силой при ударе. К тому же удар в подбородок сотрясает затылок. Голова же у нас прикрепляется к шее именно с помощью него.
Ствол мозга и мозжечок в итоге становятся пострадавшей стороной. Нокауту затем удивляться не приходиться.
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Новое слово в анатомии: голова прикрепляется к шее с помощью затылка.
Это вам не "я в неё ем".
По смыслу: кто дрался и бил сам знает эти состояния:
1) когда ноги подкашиваются сами, хотя находишься в полном сознании
2) второе когда на секунду теряешь сознание, и можешь очнуться и внизу или даже еще стоя.
Причем сила удара для этих воздействий не такая и большая, гораздо важнее как напряжена шея (расслабленного, не ожидающего удар приземлить очень легко).
- Не-е-е-е-е-е-ет!