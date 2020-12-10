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10 интересных фактов о Луи де Фюнесе

10 интересных фактов о Луи де Фюнесе (9 фото)

Автор:
10 декабря 2020 10:32
Сообщество : Кино
Метки: Луи де Фюнес   актер   кино   роль   факты   фильм   фото   
1191
9
Немолодой комедийный актёр, получавший за съёмки больше, чем знаменитый красавчик Ален Делон, в жизни отличался скверным характером и патологической скупостью…
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Метки: Луи де Фюнес   актер   кино   роль   факты   фильм   фото   
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2  комментария
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9k
KOSTELLO Час назад
Мне он дарил и дарит только положительные эмоции, именно как актер.
Какой он был человек по жизни я не знаю, да и честно не хочу знать.
К слову, я также не знаю, что за человек автор этого опуса.
Может он по жизни тоже гнида.
Так, что уж простите, но минус
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7k
Uron 6 минут назад
Владимир Владимирович Кенигсон
Говорят, что великий Луи де Фюнес, когда посмотрел дублированный на русский язык фильм про Фантомаса, сказал про актера, который его озвучивал: он дублировал лучше, чем я сыграл.
Владимир Владимирович Кенигсон Говорят, что великий Луи де Фюнес, когда посмотрел дублированный на русский язык фильм про Фантомаса, сказал про актера, который его озвучивал: он дублировал лучше, чем я сыграл.
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