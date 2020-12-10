10 интересных фактов о Луи де Фюнесе

После войны Луи де Фюнес отучился в актёрской школе и получил несколько эпизодических ролей. Режиссёры считали его клоуном и особого интереса не проявляли, пока Ив Робер не доверил ему главную роль в комедии «Не пойман — не вор». После этого Фюнес стал одним из самых популярных комедийных актёров Франции 60-х годов! Ежегодно он снимался в трёх-четырёх фильмах, а прославили его два комиссара полиции — Жюв из трилогии о Фантомасе и Крюшо из фильмов о приключениях жандарма. Фюнесу исполнилось 50 лет, когда он стал звездой, а его гонорар был даже больше, чем у первого красавца французского кино Алена Делона.