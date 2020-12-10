10 интересных фактов о Луи де Фюнесе

Немолодой комедийный актёр, получавший за съёмки больше, чем знаменитый красавчик Ален Делон, в жизни отличался скверным характером и патологической скупостью…
Луи Жермен Давид де Фюнес де Галарса по происхождению был испанцем. Его родители переехали во Францию из Севильи когда решили пожениться, так как родня с обеих сторон была категорически против этого брака. После рождения третьего ребёнка семья развалилась. Отец Луи оставил жене записку, что устал от бедности и намерен покончить с собой, и бесследно исчез… Через несколько лет она узнала, что он живёт в Венесуэле с новой женой.
Луи де Фюнес плохо учился, зато был кумиром одноклассников за умение пародировать учителей, устраивать розыгрыши и срывать скучные уроки. Он знал три языка, интересовался искусством, но отличался буйным характером. Из швейной мастерской его выгнали за метание булавок в канарейку, из фотоателье — из-за пожара после подкинутой петарды, из шляпного салона — за то, что выплеснул стакан воды в лицо управляющему.
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После школы Фюнес сменил массу занятий: работал курьером, чертёжником, счетоводом, скорняком, жестянщиком и художником-оформителем витрин, но нигде не задерживался надолго. Свое призвание он нашёл, когда решил использовать свои таланты — играть на пианино и смешить людей. Он стал джазовым пианистом в барах знаменитого парижского квартала «красных фонарей» Пигаль. Во время игры он корчил невероятные гримасы и был любимцем публики.
Первый раз он женился не по любви, а для того, чтобы ребёнок родился в законном браке. С официанткой Жермен они прожили пять лет, а после развода Фюнес тут же повёл под венец Жанну де Мопассан — внучатую племянницу знаменитого писателя, которую он называл «женщина всей моей жизни». Жанна работала секретаршей в музыкальной школе, где он преподавал сольфеджио, и ответила взаимностью влюбившемуся в неё женатому коротышке-музыканту. Они прожили 40 лет и вырастили двоих сыновей.
После войны Луи де Фюнес отучился в актёрской школе и получил несколько эпизодических ролей. Режиссёры считали его клоуном и особого интереса не проявляли, пока Ив Робер не доверил ему главную роль в комедии «Не пойман — не вор». После этого Фюнес стал одним из самых популярных комедийных актёров Франции 60-х годов! Ежегодно он снимался в трёх-четырёх фильмах, а прославили его два комиссара полиции — Жюв из трилогии о Фантомасе и Крюшо из фильмов о приключениях жандарма. Фюнесу исполнилось 50 лет, когда он стал звездой, а его гонорар был даже больше, чем у первого красавца французского кино Алена Делона.
«Фантомас» вышел в 1964 году, и у фильма была беспрецедентная популярность в СССР! Его показали спустя три года после премьеры, и Жан Маре и Луи де Фюнес моментально стали кумирами, а их персонажи — героями дворовых игр. Не менее тепло зрители встретили и жандарма из целого комедийного сериала: «Жандарм из Сен-Тропе», «Жандарм в Нью-Йорке», «Жандарм женится», «Жандарм на прогулке», «Жандарм и инопланетяне»… В 1982 году вышла комедия «Жандарм и жандарметки», где Луи де Фюнес сыграл последнюю большую роль.
Актёр был болезненно бережлив, если не сказать скуп. Он много зарабатывал, но при этом скрупулёзно перепроверял счета, торговался на рынке до беспамятства продавца, требовал компенсаций за малейшие неудобства, постоянно держал при себе связку ключей от всех ящиков и сейфов и катастрофически не доверял людям. Он предпочитал работать с одной и той же съёмочной командой и уже знакомыми актёрами, не переносил светского общества и проводил свободное время только в кругу семьи, изводя их брюзжанием и придирками.
С годами у актёра появилась мания преследования. Он начал носить с собой пистолет и даже выходя в собственный сад жутко переживал, что в это время на дом нападут и ограбят. Так сказывалась травма от поступка отца — актёр панически боялся бедности, и единственное, на что не жалел денег, так это на помощь детским приютам.
У Луи де Фюнеса не ладились отношения с сыновьями, которых он хотел видеть продолжателями династии. Из-за их отказов актёр устраивал скандалы и называл их «ослами», которые не думают о будущем. Оливье поддался уговорам и снялся с отцом в нескольких фильмах, но после поступил в лётное училище и стал пилотом гражданской авиации. Патрик стал врачом, а судьбой сына от первого брака Фюнес никогда не интересовался.
Лучшим отдыхом, хобби и отдушиной для Фюнеса было садоводство. Он часами пропадал на грядках с овощами и в розарии — розы были его слабостью. Садовник Виктор был его едва ли не единственным другом, они могли часами обсуждать удобрения, полив и рассаду, и даже вместе ходили на рыбалку, что для не терпящего общества чужих людей актёра было нонсенсом. В 80-х годах французские цветоводы вывели сорт ярких оранжевых роз и дали ему название Louis de Funes.
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Какой он был человек по жизни я не знаю, да и честно не хочу знать.
К слову, я также не знаю, что за человек автор этого опуса.
Может он по жизни тоже гнида.
Так, что уж простите, но минус
Говорят, что великий Луи де Фюнес, когда посмотрел дублированный на русский язык фильм про Фантомаса, сказал про актера, который его озвучивал: он дублировал лучше, чем я сыграл.