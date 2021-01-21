«Где это видано, где это слыхано»: мальчишки, исполнившие эти куплеты, не дожили до 50 лет

Исполнение в неподражаемой манере советскими детьми-актерами сатирические куплеты знакомы каждому. Этот «Мем» появился задолго до возникновения данного термина.
Папа у Васи силен в математике,
Учится папа за Васю весь год,
Где это видано, где это слыхано,
Папа решает, а Вася сдает?
Незадачливые сатирики Дениска и его товарищ Мишка по сей день, радуют нас при каждом пересмотре сцены. Хотя не все из молодого поколения знают, что это отрывок из фильма под названием «Где это видано, где это слыхано». Что не удивительно, эта сцена часто транслировалась на телевидении отдельно и ей иногда разбавляли выпуски «Ералаша».
В основу фильма легли популярные в Союзе рассказы про хулиганистого школьника Дениску Кораблёва писателя Виктора Драгунского.
Прекрасно исполнившие наложенные на музыку Исаака Шварца куплеты Ленинградские мальчишки Алексей Сироткин и Сергей Крупеников новичками в кино небыли. Правда, за плечами Сергей была только двенадцатиминутная научно-популярная короткометражка «Мальчик и машина». А вот его товарищ по съемочному процессу Алексей к тому моменту уже сыграл заметную роль в киноповести «Месяц август».
В последствие юных актеров ждали новые роли, а Сергей так и вовсе стал одним из самых узнаваемых детей-актеров 70-х. Его фото дважды печатали на обложке журнала «Советский экран». Но, увы, судьбы этих талантливых ребят сложились печально.
Дениска
Харизматичный рыжий парень, доставивший нам массу радости своими ролями, родился в Ленинграде, в семье инженерно-технических работников. Услышав по радио что студия «Ленфильм» набирает детей-актеров, Сергей решил попробоваться. Так карточка с его фотографией оказалась в актерской картотеке киностудии.
К тринадцати годам, он уже сыграл три красочные роли. Дениски Кораблёва в «Где это видано, где это слыхано». Похищенного вместе с советским мальчишкой сына американского миллионера в музыкальном приключенческом фильме «Дорогой мальчик». И мальчишку попавшего в сказочный мир шахматного королевства в необычной сказке «Весёлое сновидение, или Смех и слёзы».
В своей повседневной жизни известный актер был непоседой, он любил хулиганить в школе, бегать с ребятами во дворе и гонять на купленном, на гонорар со съемок восьмискоростном велосипеде «Спорт-шоссе». Но строгие родители иногда заставляли Сергея сидеть дома и отвечать на приходящие со всей страны письма.
Начиная с четвертого класса, Сергей учился в той самой школе, где снимали «Где это видано, где это слыхано». У администрации школы отношения к мальчику задире было предвзятое. Хотя, несмотря на свою хулиганскую натуру, учился он хорошо и даже участвовал в олимпиадах по физики и химии.
Дошло до того что директор школы не отпускала Сергея на съёмки фильма «Волшебный голос Джельсомино». Отпрашивать школьника с Одесской киностудии приезжал помощник режиссёра. Но, несмотря на то, что экранизация классики детской литературы одноименного произведения Джанни Родари дело серьезное, а простой съемочного процесса пустой расход государственных ресурсов, директриса была неумолима. Тогда восьмикласснику достали справку о болезни, и удерживать его в школе формального повода уже не было.
Вступая во взрослую жизнь, мальчик оставил кино в прошлом, он счел работу актера неблагодарной профессией. Хотя от съемок в фильмах у него осталось больше приятных воспоминаний. Особенно тепло он вспоминал работу с Вициным.
Они играли вместе в двух фильмах «Дорогой мальчик» и «Весёлое сновидение, или Смех и слёзы». Георгий Михайлович поразил мальчишку своей душевной добротой, трудолюбием и человеческой добропорядочностью.
Сергей окончил Ленинградский институт холодильной промышленности, отслужил в армии, затем работал в советской торговле. В 90-х работал в крупной торговой фирме, затем основал собственную компанию, которая занималась обслуживанием холодильного оборудования.
Популярный в прошлом юный актер любил проводить время, работая на даче и, как и в детстве обожал ездить на велосипеде. Как то летней августовской ночью он возвращался с дачи на велосипеде и был сбит группой мотоциклистов. Это случилось 26 августа 2012 года, спустя два месяца после того как Сергей Иванович отметил свое 49 летие.
Мишка
По сюжету произведения Мишка был музыкален, а Дениска громкий и сообразительный. И это соответствует действительности, Алексей Сироткин на самом деле обладал хорошим слухом и занимался музыкой.
Еще первоклашкой мальчик исполнил роль в фильме «Месяц август». Затем он сыграл Мишку, друга Дениски Кораблёва в «Где это видано, где это слыхано» и настолько удачно, что его пригласили сыграть того же героя рассказов Виктора Драгунского в короткометражке «Капитан».
Алексей и в жизни походил на трогательного Мишку. Это был скромный и добрый мальчик. Неудивительно, что он так точно попал в роль, его Мишка как будто сошел со страниц «Денискиных рассказов».
Далее Алексей сыграл еще две небольшие роли; мальчика провожающего отца на фронт в эпопее «Рождённая революцией» и соседского мальчика в детском фильме «Странные взрослые».
Как и Сергей Крупеников, свою жизнь он с кино не связал, но и с творчеством не расстался. Алексей выступал вокалистом и гитаристом музыкальной группы.
Молодой рок-музыкант женился, когда ему было чуть за двадцать, но это брак не был удачным и супруги быстро разошлись. Зато со второй попытки он нашел свое счастье.
В 2008 году Алексей тяжело заболел, друзья и родные пытались собрать деньги на дорогостоящее лечение, но не успели. Совсем еще молодой 44 летний мужчина быстро увял на глазах близких.
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