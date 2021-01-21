«Где это видано, где это слыхано»: мальчишки, исполнившие эти куплеты, не дожили до 50 лет

В основу фильма легли популярные в Союзе рассказы про хулиганистого школьника Дениску Кораблёва писателя Виктора Драгунского.

Прекрасно исполнившие наложенные на музыку Исаака Шварца куплеты Ленинградские мальчишки Алексей Сироткин и Сергей Крупеников новичками в кино небыли. Правда, за плечами Сергей была только двенадцатиминутная научно-популярная короткометражка «Мальчик и машина». А вот его товарищ по съемочному процессу Алексей к тому моменту уже сыграл заметную роль в киноповести «Месяц август».

В последствие юных актеров ждали новые роли, а Сергей так и вовсе стал одним из самых узнаваемых детей-актеров 70-х. Его фото дважды печатали на обложке журнала «Советский экран». Но, увы, судьбы этих талантливых ребят сложились печально.