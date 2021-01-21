FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
На чем зарабатывает Навальный (8 фото) На чем зарабатывает Навальный (8 фото) Разведенки с детьми. Почему их так не любят мужчины Разведенки с детьми. Почему их так не любят мужчины Реакция на реакцию Жириновского, высказавшегося о Навальном Реакция на реакцию Жириновского, высказавшегося о Навальном "Феминизм - проблема некрасивых женщин": реакция соцсетей на мнение Оксаны Акиньшиной "Феминизм - проблема некрасивых женщин": реакция соцсетей на... Актеры озвучки отправились на свадьбу и превратили обычную поездку в сцену из фильма Актеры озвучки отправились на свадьбу и превратили обычную поездку... Тот случай, когда грусть от расставания с девушкой была испорчена выигрышем 296 миллионов рублей Тот случай, когда грусть от расставания с девушкой была испорчена... Типичный спор в интернете Типичный спор в интернете Веселая жизнь на рыболовецком судне Веселая жизнь на рыболовецком судне Вся суть страхования жилья на примере треснувшего дома в Якутии Вся суть страхования жилья на примере треснувшего дома в Якутии 28 очень примечательных грампластинок: что начерчено иглой, не вырубишь ничем 28 очень примечательных грампластинок: что начерчено иглой, не... «Где это видано, где это слыхано»: мальчишки, исполнившие эти куплеты, не дожили до 50 лет «Где это видано, где это слыхано»: мальчишки, исполнившие эти... 15 человек, которые креативно решают любые проблемы 15 человек, которые креативно решают любые проблемы Сегодня я узнал: 30 интересных фактов, о которых не расскажут в школе Сегодня я узнал: 30 интересных фактов, о которых не расскажут в школе 30 дизайнов упаковки, созданных для наглого обмана покупателей 30 дизайнов упаковки, созданных для наглого обмана покупателей Когда из-за допинга нас исключили отовсюду, о какой «Катюше» речь? Когда из-за допинга нас исключили отовсюду, о какой «Катюше» речь? Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Роскомнадзор потребовал от соцсетей «TikTok» и «ВКонтакте» удалить призывы к митингам Роскомнадзор потребовал от соцсетей «TikTok» и «ВКонтакте» удалить... 8 причин поехать на Алтай 8 причин поехать на Алтай
«Где это видано, где это слыхано»: мальчишки, исполнившие эти куплеты, не дожили до 50 лет

«Где это видано, где это слыхано»: мальчишки, исполнившие эти куплеты, не дожили до 50 лет (16 фото)

Автор:
21 января 2021 13:31
Метки: актеры   кино   факты   
1609
16

Исполнение в неподражаемой манере советскими детьми-актерами сатирические куплеты знакомы каждому. Этот «Мем» появился задолго до возникновения данного термина.

Папа у Васи силен в математике,

Учится папа за Васю весь год,

Где это видано, где это слыхано,

Папа решает, а Вася сдает?

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: актеры   кино   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Никита 4 часа назад
Книга Виктора Драгунского "Денискины рассказы" и лента "Где это видано,где это слыхано."одни из самых любимых произведений моего детства.А парни навсегда остались для меня весёлыми и озорными подростками,как их герои в кино.Память им вечная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Анонимный Трезвенник 24 минуты назад
Эх, помню в детстве у меня диафильм был "Денискины рассказы". Частенько на фильмоскопе прокручивали.
Эх, помню в детстве у меня диафильм был "Денискины рассказы". Частенько на фильмоскопе прокручивали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Dmitriy Полчаса назад
Я с Сергеем в одной школе учился. Веселый он парень был постоянно чего-нибудь придумывал.. После фильма «Волшебный голос Джельсомино» его так вся школа звала, особенно начальные классы. И в нашей школе №345 Невского района Ленинграда постоянно чего-то снимали. А директором школы Лабузная была - весьма противная особа, она даже на соревнования ни республиканские, ни союзные, никого не отпускала, если только соревнования не от школы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
brotherirk 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Roninsamuray 3 часа назад
Неожиданно, не знал. Очень и очень жаль.
Неожиданно, не знал. Очень и очень жаль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
На чем зарабатывает Навальный (8 фото) На чем зарабатывает Навальный (8 фото) 8 интересных фактов о фильме «Текст» 8 интересных фактов о фильме «Текст» Печальная судьба архитектора из "Жмурок"&nbsp; Печальная судьба архитектора из "Жмурок"  12 интересных фактов об Адриано Челентано 12 интересных фактов об Адриано Челентано 10 интересных фактов о фильме «Новогодние приключения Маши и Вити» 10 интересных фактов о фильме «Новогодние приключения Маши и Вити» 11 интересных фактов о Жераре Депардьё 11 интересных фактов о Жераре Депардьё
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3357700



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Закат прибалтийских шпрот
4
290
Закат прибалтийских шпрот
Теорема Пуанкаре простыми словами
17
124
Теорема Пуанкаре простыми словами
﻿
Набирающие популярность
Они работают за стухшую еду – ужасы питерского соцпита
0
28
Они работают за стухшую еду – ужасы питерского соцпита
В Нидерландах придумали гендерно-нейтральные игральные карты
1
108
В Нидерландах придумали гендерно-нейтральные игральные карты
На чем зарабатывает Навальный (8 фото)
На чем зарабатывает Навальный (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А своего малыша вы можете оставить нашему солнечному аниматору!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#познавательно#люди#Разное#автомобили#собака#дети#навальный#рыба
#интересно#история#прикол#Россия#автомир#дтп#абсурд#знаменитости#подборка#маразм
#факты#животные#интересное#шоу бизнес#аварии#кино#авария дня#СССР#Москва#истории

На что жалуетесь?

Вернуться