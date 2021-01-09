20 людей, чьи неудачи в 2021 напомнят вам, что не время расслабляться

Проклятый 2020-й уже позади, но это не говорит о том, что он так просто с нами расстанется. Кажется, что прошлый год решил уйти красиво и напоследок оставил людям то, что у него получалось лучше всего — пакетик изощрённых и отборных неудач. В конце концов, у 2020-го и 2021-го разница всего в одной цифре, но, несмотря на это, мы надеемся, что всё изменится. Пусть даже не сразу..

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«Я навсегда запомню тот момент, когда я был невероятно близок к выигрышу в лотерею» 0

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Погрузка багажа в аэропорту Посмотреть

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