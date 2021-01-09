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20 людей, чьи неудачи в 2021 напомнят вам, что не время расслабляться (15 фото + 5 гиф)

Автор:
09 января 2021 20:32
Метки: Случаи   интересно   казусы   
963
20
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Проклятый 2020-й уже позади, но это не говорит о том, что он так просто с нами расстанется. Кажется, что прошлый год решил уйти красиво и напоследок оставил людям то, что у него получалось лучше всего — пакетик изощрённых и отборных неудач. В конце концов, у 2020-го и 2021-го разница всего в одной цифре, но, несмотря на это, мы надеемся, что всё изменится. Пусть даже не сразу..
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Метки: Случаи   интересно   казусы   
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Е-Лена 2 часа назад
... а вот тот мужик в маске жены - мог бы просто надеть её наизнанку. Наверное, там кружева нет... )))
А ещё - в любом магазине уже продают эти самые маски. Вот - как раз для таких случаев. Или нет?
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