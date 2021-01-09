20 людей, чьи неудачи в 2021 напомнят вам, что не время расслабляться

Проклятый 2020-й уже позади, но это не говорит о том, что он так просто с нами расстанется. Кажется, что прошлый год решил уйти красиво и напоследок оставил людям то, что у него получалось лучше всего — пакетик изощрённых и отборных неудач. В конце концов, у 2020-го и 2021-го разница всего в одной цифре, но, несмотря на это, мы надеемся, что всё изменится. Пусть даже не сразу..
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Погрузка багажа в аэропорту
«"Отец года 2021", дамы и господа. Я посоветовал своей дочери сразу принять душ, вместо того, чтобы после окрашивания сперва смыть краску с волос»
«Мы оставили мою собаку в машине, пока плыли на пароме»
«Поскользнулся на льду и порвал свои любимые джинсы. Теперь я должен проработать всю смену в своих ярко-оранжевых боксерах»
«Когда случайно перепутала свои глазные капли с клеем для ногтей»
«В машине была только одна маска. Моей жены. В хозяйственном магазине я выглядел так, словно на мне было нижнее белье жены»
«Купили суши-ассорти за 90 долларов в лучшем суши-ресторане города. Нашли этого маленького парня, танцующим на рыбе»
«Обручальное кольцо немного давило мне, когда мы поженились 20 лет назад, и сегодня его наконец пришлось срезать. (Мы все еще счастливы в браке)»
«До 2021 года осталось несколько часов, что могло пойти не так? Загорелась главная елка в моем городе»
Немного приукрасили
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А ещё - в любом магазине уже продают эти самые маски. Вот - как раз для таких случаев. Или нет?