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17 случаев, когда дизайнеры потерпели сокрушительное фиаско

17 случаев, когда дизайнеры потерпели сокрушительное фиаско (19 фото)

Автор:
05 января 2021 12:55
Сообщество : Юмор
Метки: Случаи   Улыбка   вопросы   дизайнеры   сокрушительное   фиаско   
1008
19

Дорога в ад вымощена благими намерениями. Поэтому иногда трудно понять, какими мотивами руководствуются многие дизайнеры. В этом посте собраны неоднозначные проекты, которые могли бы быть успешными, но в итоге вызывают много вопросов, а иногда - улыбку...

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Метки: Случаи   Улыбка   вопросы   дизайнеры   сокрушительное   фиаско   
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2  комментария
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16k
Anna 12 минут назад
Комментарий к фото
17 случаев, когда дизайнеры потерпели сокрушительное фиаско
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16k
Anna 10 минут назад
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для тех, кто плавать не умеет, но и не тонет?
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