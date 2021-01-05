17 случаев, когда дизайнеры потерпели сокрушительное фиаско

Дорога в ад вымощена благими намерениями. Поэтому иногда трудно понять, какими мотивами руководствуются многие дизайнеры. В этом посте собраны неоднозначные проекты, которые могли бы быть успешными, но в итоге вызывают много вопросов, а иногда - улыбку...
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