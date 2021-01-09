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"Денди" навсегда: почему россияне до сих пор играют в приставку

"Денди" навсегда: почему россияне до сих пор играют в приставку (9 фото + 6 видео)

Автор:
09 января 2021 15:27
Сообщество : Ламповый обзор
Метки: Россия   геймеры   денди   интересно   
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Картриджи за миллионы рублей, тайны неубиваемого босса из "Черепашек-ниндзя", "комнаты смеха", переделанные в игровые салоны, — спустя почти 30 лет фанаты "Денди" все еще играют в одну из старейших приставок. Как вышло, что восьмибитная консоль до сих пор актуальна, и почему геймеры сравнивают ее с классикой кино — выясняло РИА Новости.

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Метки: Россия   геймеры   денди   интересно   
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44k
noName 6 часов назад
Дендей не осталось,а вот эта "мечта" с сегодняшнего дня у меня есть
Дендей не осталось,а вот эта "мечта" с сегодняшнего дня у меня есть
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6k
Vallek 41 минуту назад
турнир по "Контре" (не КС =)):
Ссылка youtu.be
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6k
Саша Смирнов 2 часа назад
"Якобы мощный видеосигнал приставки выводил из строя кинескоп."
Была такая услуга во времена кинескопных телевизоров - замена пушек в "севшем" кинескопе. Но это в конечном счёте не решало проблему тусклого люминофора, который также изнашивался, как и пушки. Яркость с новыми пушками возрастала, но недостаточно.
Думаю, доля истины была в "сажании кинескопа играми". Если статичная картинка (игровой фон) будет показываться очень долго, то потом на ином однородном изображении может проступить контур игры.
"Якобы мощный видеосигнал приставки выводил из строя кинескоп." Была такая услуга во времена кинескопных телевизоров - замена пушек в "севшем" кинескопе. Но это в конечном счёте не решало проблему тусклого люминофора, который также изнашивался, как и пушки. Яркость с новыми пушками возрастала, но недостаточно. Думаю, доля истины была в "сажании кинескопа играми". Если статичная картинка (игровой фон) будет показываться очень долго, то потом на ином однородном изображении может проступить контур игры.
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3k
Ыукп 2 часа назад
Мне тож больше мультяшные игры нравятся. Ну и я больше на Sega сидел. Я бы её и сейчас приобрёл с катриджами.
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11k
робт 4 часа назад
на самом деле, в 90е "разглядывание" было основным занятием посетителей рынков, следом шел прокат\обмен, ну а покупали пара человек из ста
на самом деле, в 90е "разглядывание" было основным занятием посетителей рынков, следом шел прокат\обмен, ну а покупали пара человек из ста
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8k
Владимир 5 часов назад
Танчикииии )
http://newagebegins.github.io/BattleCity/BattleCity.htmlhttp://newagebegins.github.io/BattleCity/BattleCity.html
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