"Денди" навсегда: почему россияне до сих пор играют в приставку

Мифы древнего "Денди"

Вокруг восьмибитной консоли возникло не только геймерское сообщество, но и множество мифов. Пожалуй, самый известный — приписываемая "Денди" способность ломать старые телевизоры. Якобы мощный видеосигнал приставки выводил из строя кинескоп. Геймеры подозревают, что страшилку придумали взрослые, чтобы отгонять детей от экранов хоть на какое-то время.

Некоторые легенды связаны с конкретными играми, говорит основатель Dendy Forever Кочетков.

"В третьей части TMNT игроки дрались с главным злодеем вселенной, непобедимым Шреддером, — объясняет он. — Якобы одолеть его можно только так: зажать в углу и наносить суперудары. Увы, на самом деле победить его нельзя. Бессмертный босс служил защитой создателей игры из Konami от пиратского взлома, а фирменных картриджей в России практически не было".

Невероятные истории придумывали и о том, что случится, если перепрыгнуть высоченный флаг в конце уровня Super Mario Bros.

"Ничего интересного не произошло бы. Но тогда же не было интернета, тематической прессы, толковых телепередач — вот и фантазировали как могли", — говорит Кочетков.

Главный миф о "Денди" — в том, что это детская забава, считает игровой критик Денис Майоров.

"Будто бы восьмибитная консоль — только для детей. Это не так, — добавляет Нецветаев. Сложность игр порой доводит до нервного срыва даже заядлого геймера. Необходимо вырабатывать в себе так называемый скилл (умение). Постоянное оттачивание мастерства, заучивание раундов, жесткие тайминги: хардкорная сложность и "Денди" для ретрогеймеров — синонимы".